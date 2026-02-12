УЕФА выплатил РФС более €9 млн за сезон-2024/25

1770898876

вчера, 15:21

УЕФА выделил Российскому футбольному союзу ( РФС ) €9,474 млн в качестве выплат солидарности за сезон 2024/25. Эти средства перечислены в финансовом отчёте организации, утверждённом на конгрессе в Брюсселе в четверг.

В эту сумму вошли €2,5 млн как единовременная выплата по программе «Хет-трик» по новому регламенту на 2024–2028 годы, €2,75 млн — за успехи в этой программе за прошлый год, а также €4,224 млн — за неучастие российских клубов в трёх европейских клубных турнирах УЕФА .

Программа «Хет-трик» предназначена для финансовой поддержки ассоциаций-членов УЕФА в развитии футбола на всех уровнях. В 2023 году организация утвердила новый регламент выплат на период 2024–2028 годов.