УЕФА выплатил РФС более €9 млн за сезон-2024/25

вчера, 15:21

УЕФА выделил Российскому футбольному союзу (РФС) €9,474 млн в качестве выплат солидарности за сезон 2024/25. Эти средства перечислены в финансовом отчёте организации, утверждённом на конгрессе в Брюсселе в четверг.

В эту сумму вошли €2,5 млн как единовременная выплата по программе «Хет-трик» по новому регламенту на 2024–2028 годы, €2,75 млн — за успехи в этой программе за прошлый год, а также €4,224 млн — за неучастие российских клубов в трёх европейских клубных турнирах УЕФА.

Программа «Хет-трик» предназначена для финансовой поддержки ассоциаций-членов УЕФА в развитии футбола на всех уровнях. В 2023 году организация утвердила новый регламент выплат на период 2024–2028 годов.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Источник: itar-tass.com
112910415
112910415
сегодня в 07:41
приятный пустячок
cfvzvp4nvaw3
cfvzvp4nvaw3
вчера в 20:59
Это как успокоительный приз для нашего футбола, ну и чиновникам на разбазаривание
lazzioll
lazzioll
вчера в 19:25
только что узнал о такой программе поддержки. то есть всем странам членам УЕФА дают деньги каждый год на развитие футбола?? понятно что 10 миллионов для Испании или Англии не деньги, а для какой Эстонии или Мальты. и кто интересно хоть раз отчитывался за них. можно школу футбольную построить одну точно.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:39
Да чего тут приятного,просто бизнес.Матч тв наверное больше платит.
Мы нужны им .Они помнят как Спартак выносил Реал и Арсенал с Севильей. Они на нас в десять раз больше денег делают
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:28
Это меньше чем на штрафах клубам,но на оклады пойдет
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:35
У них есть откуда деньги брать)
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:17, ред.
На фоне отстранения наших футбольных команд всех уровней от участия в международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА, выплаты от них в наш РФС выглядят несколько нелогично. И тем не менее, уже третий год подряд приходят от них платежи. Так по некоторым данным год назад Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил Российскому футбольному союзу (РФС) 5,526 миллиона евро в качестве солидарных выплат по итогам сезона-2023/24, в том числе выплата в 3,381 млн евро как стране, чьи клубы не выступали на групповой стадии Лиги чемпионов, плюс на поддержку национальной команды было выделено 1,445 млн евро и еще 700 тысяч евро РФС получил за участие в программе развития "Хет-трик". Как видим по сравнению с прошлым годом сумма выплат увеличилась почти в два раза. Мелочь, а приятно. Но радует даже не это, а то что всё же, не смотря на отлучение, нас ещё там помнят и чтут.
Болейте за своих, а не против чужих!
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:13, ред.
Это "гегемону" на одного латиноса даже не хватит))))))))
482wwkqxptnn
482wwkqxptnn
вчера в 15:53, ред.
Хоть 9, хоть 29 им выдели, разницы нет. Тут всё как в прорву: Дюков со своми мордами один хрен часть промотают, часть по карманам растащат.
