Чеферин рассказал о позиции УЕФА по допуску России

вчера, 16:10

Президент УЕФА заявил журналистам после конгресса в Брюсселе, что позиция организации по допуску российских клубов и сборных к международным соревнованиям остаётся неизменной.

Это заявление последовало за словами главы ФИФА Джанни Инфантино, который в интервью Sky предложил рассмотреть снятие отстранения российских команд. «Позиция УЕФА чёткая и не изменилась, но мы следим за ситуацией каждый день. Посмотрим, что принесёт будущее — мир меняется очень быстро», — отметил Чеферин.