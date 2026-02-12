Чеферин рассказал о позиции УЕФА по допуску России

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил журналистам после конгресса в Брюсселе, что позиция организации по допуску российских клубов и сборных к международным соревнованиям остаётся неизменной.
Это заявление последовало за словами главы ФИФА Джанни Инфантино, который в интервью Sky предложил рассмотреть снятие отстранения российских команд. «Позиция УЕФА чёткая и не изменилась, но мы следим за ситуацией каждый день. Посмотрим, что принесёт будущее — мир меняется очень быстро», — отметил Чеферин.
Ранее он подчёркивал, что российские команды не вернутся на взрослые турниры до окончания специальной военной операции. Российские клубы и сборные отстранены от соревнований ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за ситуации на Украине.