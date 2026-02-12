Top.Mail.Ru
ЦСКА объявил о переходе Рейса

вчера, 20:33

Защитник Матеус Рейс перешёл из «Спортинга» в ЦСКА, где будет выступать под номером 2. Бразилец может играть как центрального, так и левого защитника.

В составе лиссабонского клуба он трижды становился чемпионом Португалии, а также выигрывал Кубок лиги, Кубок и Суперкубок страны. Рейс остаётся рекордсменом «Спортинга» по количеству завоёванных трофеев среди легионеров.

В текущем сезоне Лиги чемпионов он помог команде выйти в 1/8 финала, проведя в турнире 28 матчей — больше всех в истории клуба. Всего за «Спортинг» Рейс сыграл 222 игры. До переезда в Португалию бразилец выступал за команды чемпионата Бразилии.

Свидетель Великой Победы
сегодня в 10:26
Этим трансфером ЦСКА дает понять, что будет бороться за золото.
112910415
сегодня в 07:14
ну, пусть будет успешным совместный рейс
nc2pwugwg8as
вчера в 23:04
Опытный защитник,хорошее пополнение в ряды армейцев
25процентный клоун
вчера в 22:50
    Buzz Lightyear
    вчера в 22:48
    А что или кто поможет?
    25процентный клоун
    вчера в 22:46
    Крутое усиление. Но армейцам это не поможет
    SHMEL
    вчера в 22:05
    Чувствую будет рубка на финише...
    Capral
    вчера в 21:56
    Будет интересно...
    shur
    вчера в 21:54
    ...похоже в Армии грядёт большая реконструкция! И радостно, и интересно, и какая то настороженность ,надеемся приятная!!!
    lazzioll
    вчера в 21:53, ред.
    чел мыкался по арендам даже находясь в посредственных РиуАве. а потом как-то удачно попал видимо в Аморима в Спортинге, сошлись характерами. и отыграл там в около/основе лет 5. Аморим ушел и он опять сел на лавку.
    пират Елизаветы
    вчера в 21:43
    Трансферы хорошие, теперь все зависит от тренера ЦСКА)) скоро рестарт РПЛ
    blitz
    вчера в 21:21
    Матеус Рейс в интервью сказал что может играть центрального защитника, левого защитника, а также латераля. Когда-то давно в Сан-Пауло играл и полузащитника, и нападающего, такой опыт тоже был. Поэтому я говорит готов выполнить любые указания тренера!
    Красно Синий воин
    вчера в 21:07
    Дождались наконец то нового ЦЗ. Защита укомплектована. Добро пожаловать!
    Владимир_Спартак
    вчера в 20:49
    Хорошо для РПЛ и болел...посмотрим....игрок по вывеске наверное не плохой...
    oFANATo
    вчера в 20:45, ред.
    Матеус, добро пожаловать в Легендарный 🔴 🔵 клуб ЦСКА!
    Сегодня прям праздничный день. Два долгожданных трансфера.
    Capral
    вчера в 20:42
    Ничего о нем не знаю, но посмотреть будет очень любопытно. Удачи ему в ЦСКА!!!
    sv_1969
    вчера в 20:41
    Думаю этот парень должен усилить Коняшек! Если конечно дурковать не станет
    Red blu
    вчера в 20:40, ред.
    В текущем сезоне Лиги чемпионов Рейс вместе со Спортингом вышел в 1/8 финала турнира. Всего на счету бразильца 28 матчей в главном европейском турнире, что является лучшим показателем среди всех игроков Спортинга за всю историю.
    Всего за португальскую команду Рейс провел 222 игры. До переезда в Португалию он выступал в клубах из чемпионата Бразилии.
    Рейс может играть как на позиции центрального, так и на позиции левого защитника. За нашу команду он будет выступать под номером 2.
    Добро пожаловать в ЦСКА Москва!
