ЦСКА объявил о переходе Рейса

вчера, 20:33

Защитник перешёл из «Спортинга» в ЦСКА , где будет выступать под номером 2. Бразилец может играть как центрального, так и левого защитника.

В составе лиссабонского клуба он трижды становился чемпионом Португалии, а также выигрывал Кубок лиги, Кубок и Суперкубок страны. Рейс остаётся рекордсменом «Спортинга» по количеству завоёванных трофеев среди легионеров.

В текущем сезоне Лиги чемпионов он помог команде выйти в 1/8 финала, проведя в турнире 28 матчей — больше всех в истории клуба. Всего за «Спортинг» Рейс сыграл 222 игры. До переезда в Португалию бразилец выступал за команды чемпионата Бразилии.