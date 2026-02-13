Флик верит, что «Барселона» сможет пройти «Атлетико» после поражения 0:4

Наставник «Барселоны» высказался о поражении 0:4 от «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании:

Нельзя исключать камбэк. Ещё ничего не закончено. Ответный матч пройдёт на нашем стадионе. Нам нужно, чтобы все наши болельщики заполнили трибуны.