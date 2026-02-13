Флик верит, что «Барселона» сможет пройти «Атлетико» после поражения 0:4
Наставник «Барселоны» высказался о поражении 0:4 от «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании:
Нельзя исключать камбэк. Ещё ничего не закончено. Ответный матч пройдёт на нашем стадионе. Нам нужно, чтобы все наши болельщики заполнили трибуны.
Руководство клуба должно демонстративно поддержать тренера и помочь ему показать свой максимум. Игрокам просто поставить задачу выйти в финал. Слишком многое прощается футболистам, пора потребовать от них отдачи. Можно ли победить Атлетико? Ещё как можно..
В Барселоне игроки точно не слабее. Кроме того Матрасы большую часть эмоций вчера оставили на стадионе. Все в руках Сине-гранатовых. А если не выйдут? Да и чёрт с ними — пусть Флик волнуется!!!
Во-первых, Атлетико - это не ПСЖ 2017 года, ещё неопытные и зелёные, постоянно бегущие в атаку. Симеоне битый волчара, и прекрасно понимает с кем будет играть, и с какой мотивацией выйдет соперник.
Во-вторых, эта и далеко не та Барселона, образца 2017 года, с сумасшедшим трио Неймар - Суарес - Месси, и с такими мэтрами полузащиты, как Иньеста и Бускетс.
И в-третьих, забить матрасам как минимум 4 гола, при это не пропустив ни одного самим, ещё и с, мягко говоря, не очень надёжной обороной нынешней Барселоны, - это задача со звёздочкой. А если ещё и учесть, что Атлектико - команда оборонительная и контратакующая, с системным футболом, и хорошо организованной дисциплиной, то тут задача, наверное уже не с одной звёздочкой.
Но, не смотря на всё, это футбол, и тут может случится что угодно. И от этого ответная игра будет ещё интереснее.
Но дело не только в этом, дело в том, что футбол Флика изживает себя, он стал предсказуем и обще доступным. Многое, из того, что было в прошлом сезоне уже изучено соперниками, и если внимательно играть в обороне и центре поля, по примеру вчерашней игры, то можно достичь благоприятного результата. И всё-таки, я думаю, что точка в этом противостоянии ещё не поставлена, а там, поглядим.
