Флик верит, что «Барселона» сможет пройти «Атлетико» после поражения 0:4

вчера, 09:24
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Наставник «Барселоны» Ханси Флик высказался о поражении 0:4 от «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании:

Нельзя исключать камбэк. Ещё ничего не закончено. Ответный матч пройдёт на нашем стадионе. Нам нужно, чтобы все наши болельщики заполнили трибуны.

GlazersOut
GlazersOut ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 22:42
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 18:43
      Nenash
      Nenash
      вчера в 17:56
      Полный стадион - мало. Надо, чтобы был оптимальный состав, который почувствовал бы ритм.. Нужна удача и реализация моментов, которые будут.. Нужно идеальное поле и погода.. Но стоит ли ввязываться в "драку" с воинами Симеоне?.. Не уверен, что это надо Барсе.. У неё нет состава для битв на всех фронтах.. И это надо учитывать.. ☝️
      Futurista
      Futurista
      вчера в 16:26
      Своих болельщиков в данном случае будет недостаточно...нужен еще свой судья)...
      Capral
      Capral ответ stanichnik (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 16:22
      Отлично сказано, Дружище!!!!!!! Приветствую и подтверждаю!!!!!!!)))))))
      Наш общий добрый знакомый Саня Векшин, не так давно дал этому человеку точное определение........................................)))))))
      Capral
      Capral ответ Drosmo (раскрыть)
      вчера в 16:07
      Добрый день, Дмитрий!!!
      Ну вобщем, согласен, конечно. Собственно, Вини и Ямаль- игроки разного плана и игровых характеристик, но безусловно, в их поведении много общего... Что касается Ямаля, то еще в прошлом сезоне я неоднократно отмечал его пижонство, его фраерскую игру пяточками и определенное пренебрежение к партнерам. Он и сейчас не изменился. Парень невероятно талантлив, но и в не меньшей степени кичлив и нескромен. Мне сложно сказать, чем закончится противостояние Атлетико и Барселоны, потому что Симеоне очень непредсказуемый тренер, и от него можно ждать чего угодно. Недавно, он провел показательную порку Бетису в гостях, в кубке, и тут же, в Примере проиграл этому же сопернику дома. Но если Атлетико продержится 1-й тайм, надежда на финал будет. Здесь два варианта: либо, Барса побежит отыгрываться и попадет на контры Атлетико, либо- задавит соперника, не дав ему поднять головы.
      Посмотрим.)))
      Drosmo
      Drosmo ответ mhj7488mnt4e (раскрыть)
      вчера в 15:22
      Ох, что-то мне эта стилистика написания кого-то очень напоминает... Максим (Петля), не ты ли это часом?
      mhj7488mnt4e
      mhj7488mnt4e ответ Drosmo (раскрыть)
      вчера в 15:20, ред.
      Верно, но отчасти. Кому прикажете Ямалю отдавать вчера было ? Лева и Ферран - нули; Фермин слишком сумбурен и неточен. Поэтому-то молодой и попёр в частые слаломы , как Сашка Матросов на дзот. Поначалу же он пытался играть на партнеров, как и полагается.
      Drosmo
      Drosmo ответ 4ydugd5epvub (раскрыть)
      вчера в 15:15
      Зачем мне обзор смотреть, я вчера всю игру смотрел. На счёт сравнения Ямаля с Винисиусом даже спорить не буду. Но я вчера видел как Ямаль часто лез на несколько соперников там, где это не было необходимо, я в одной из таких неудачных попыток обводки двух соперников в центре поля, потерял мяч и привёз острую контратаку на свои ворота, но благо соперник не смог воплотить её в забитый гол. Я говорю не о достоинствах техники и видения поля Ямаля, а о его растущем эгоизме. Да, он отдаёт передачи, и часто хорошие и острые, но делает это всё меньше, и больше уделяя внимание личному владению мячом.
      4ydugd5epvub
      4ydugd5epvub ответ Drosmo (раскрыть)
      вчера в 15:05, ред.
      У Ямаля дриблинг богаче, чем у Винисиуса. И посмотрите обзор вчерашней игры. Ямаль круто финтил атлетов и выдал 2 голевые, которые запороли Ферран и Фермин.
      Обводка у пацана хороша, а раскачка оппонента за счет телодвижений так и вовсе вызывает восторг. Беда была и есть в одном, - нет сегодня кроме Педри у него достойных партнёров по атаке. В прошлом году был в подыгрыше Кунде, поэтому на фланге они много чего наворотили. Сегодня же француз сдулся, и судя по всему, надолго. Отсюда и результат.
      ek5e94trrynb
      ek5e94trrynb
      вчера в 14:58
      Как можно отыграться, когда в защите неучи и дети ?

      Первый раз за много лет читаю ахинею от Флика. Всегда к немцам с уважением, - великая нация. Но подобная глупость коробит слух и корежит извилины.
      Drosmo
      Drosmo ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 14:49
      Приветствую, Виктор!!!
      На счёт того, что вчера Барсе очень не хватало Рафиньи, с его креативом и быстрыми атаками, согласен на все 100. Ямаля уже научились закрывать, да и сам Ямаль, с его беспорно феноменальной техникой и видением поля, стал что ли более предсказуем. Он мне очень напоминает Винисиуса, тот тоже в лучшие годы разрывал оборону любой команды своей скоростью, дриблингом и техникой, но потом слишком зациклился на одних и тех же действиях, и стал часто читаем соперником, что резко и снизило его результативность. Вот то же сейчас происходит и с Ямалем, он тоже часто начал передерживать мяч, сам лезть на несколько соперников сразу, пытаясь кому-то что-то доказать. Начал больше играть не на команду, а на себя, что в последствии и выливается падением результативности для всей команды.

      Прошу болельщиков Барсы сильно не забрасывать меня камнями, это лишь моё субъективное видение.
      Capral
      Capral ответ Bombon (раскрыть)
      вчера в 14:09
      Спасибо за ответ. И прошу простить, вероятно, неправильно Вас понял...
      🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
      Bombon
      Bombon ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 13:53, ред.
      Lazziol, например, lobo помнится высказывался не в этом посте, но все же, Шишанутый и т.д. Их тут много. Не все еще успели отписаться под этой публикацией. Но раньше писали и немало. И еще напишут. Может, не здесь, но напишут. И кстати, а что там было не так, в том матче с ПСЖ, кроме момента с Маскерано и Ди Марией. Пенальти на Суаресе? Так пенальти был. Не за ру ку на плече, а за удар коленом по икроножной мышце сзади. Суарес упал картинно. Но фол был. Не помню больше спорных моментов в том матче. Может, я что-то упустил?
      Capral
      Capral ответ Bombon (раскрыть)
      вчера в 13:43
      Я прошу прощения, про экспертов, это Вы про кого?)))
      Bombon
      Bombon
      вчера в 13:33, ред.
      Отыграться можно, но зачем. Там и так матчи в ЛЧ будут. Если попадет Ньюкасл, то там шансы на 1/4 будут. За выход в следующий раунд Барса заработает куда больше чем за весь кубок. Так что смысла напрягаться вообще нет. А по поводу камбеков. Есть тут эксперты рассказывающие про скандальный матч с ПСЖ. Только единственное спорное решение - по Маскерано и Ди Марии. Все остальное абсолютно чисто. Как правило это те самые эксперты, которые оправдывают удаление Видаля в матче с Реалом, голы из километровых оффсайдов, в том числе и в финале с Атлетико, пенальти в пользу Реала за игру соперника спиной в своей штрафной и многое другое. Но для Реала были всегда другие правила, поэтому им можно. У Барсы только один такой матч, который решил исход в ЛЧ - матч с Челси. И то, там очень много вопросов, в том числе и по удалению Абидаля за нырок Анелька. А у Реала такие матчи почти в каждой ЛЧ за редким исключением.
      Capral
      Capral ответ stanichnik (раскрыть)
      вчера в 13:08
      Ваня, Приветище, Дружище Дорогой!!!!!!!
      Ваня, мой тебе совет- не отвечай на провокацию, от сегодня, 12:43. Всё равно ничего не докажешь, на своем многолетнем опыте убедился. Не тот случай...
      🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
      Groboyd
      Groboyd
      вчера в 12:43
      stanichnik
      Можно поподробнее, что за противостояние было, когда Барса выиграв с разницей в четыре мяча, теряла это преимущество?
      wbx2cefyn32s
      wbx2cefyn32s
      вчера в 12:18
      Такие кембеки случались,но боюсь с матрасами это не прокатит
      shur
      shur ответ stanichnik (раскрыть)
      вчера в 11:42
      ...если тупо выйти на игру,как тысячи раз выходили с упёртой установкой на автобус с контрами и не более,всё получится!!!
      lazzioll
      lazzioll
      вчера в 11:39
      вот это позорищие которое называют камбэком с ПСЖ точно бы уже лучше не вспоминали. или все забыли какой это был камбэк по игре и судейству и помнят только счет? именно поэтому Айтекин больше не судил ни одного матча в ЛЧ. потому что отлично отсудил? в том числе и из-за этого матча я был всеми руками и ногами за введение ВАР через пару лет, чтоб такое больше не повторялось никогда.
      Real Oviedo
      Real Oviedo
      вчера в 11:37
      Я тоже верю в камбек. Он реален. К ответной игре в строй должны вернуться лидеры команды Рафинья и Педри. Дома Барса сыграет сильнее. Атлетико Симеоне нестабилен. Может как выдать суперматч так и провалиться с треском. У Барсы сумасшедшая атака и забить 4 гола сопернику ей не составит труда. Но проблема кроется в обороне.
      Vilar
      Vilar
      вчера в 11:19, ред.
      Слабо верится, что Барса отыграется, а если точно: не сможет! Нет в крови у игроков Барсы понятия: умереть, но победить. Они почти всегда выходят на поле со знанием, что их боятся и они добавляли в сознание противника своей мастеровитой игрой, дополнительный страх. А вот, в случае с Атлетико, у игроков мадридцев на ответную игру, думаю, главные факторы: ненависть и презрение к т.н. превосходству Барсы. А после опуса Флика оба термина нада умножить на два.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 11:12
      Ну это навряд ли получится - это точно !
      69uf6bfwwh3k
      69uf6bfwwh3k
      вчера в 10:53
      Ну, как говориться, надежда умирает последней.....
      d3uahu32tyyg
      d3uahu32tyyg
      вчера в 10:53
      Хочется вписать себя в историю отыгравшись с 0-4.
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 10:51
      Ну не поднять же сразу руки и сдаться.
      Capral
      Capral
      вчера в 10:33, ред.
      Я не припомню случаев, когда команда, после 0:4 в первой игре могла пройти соперника, отыграв такое преимущество. Разве что, когда Барса отыграла-6:1, с двумя пенальти, если не ошибаюсь, в скандальной игре, против ПСЖ. Но многое будет зависеть от того, как быстро Барселона забьет, и если да, то Атлетико будет очень стрёмно. Даже вчера, после незасчитанного гола в ворота Атлетико было видно, что хозяева дрогнули. Конечно вчера очень не хватало Рафа, его перемещений, остроты, умения нервировать оборону соперника и обострять. Учитывая то, что в испанском футболе ничего невозможного нет, можно предположить любой исход. Тем более, дома, и судейство будет на стороне каталонцев.
      Но дело не только в этом, дело в том, что футбол Флика изживает себя, он стал предсказуем и обще доступным. Многое, из того, что было в прошлом сезоне уже изучено соперниками, и если внимательно играть в обороне и центре поля, по примеру вчерашней игры, то можно достичь благоприятного результата. И всё-таки, я думаю, что точка в этом противостоянии ещё не поставлена, а там, поглядим.
      stanichnik
      stanichnik
      вчера в 10:32
      В футбольной истории той же Барсы были случаи, когда она, как отыгрывала, так и теряла добытое преимущество в четыре мяча в первой игре. Как оно будет, узнаем после финального свистка в ответной игре.
      Болейте за своих, а не против чужих!
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
      вчера в 10:31
      4-0 конечно практически никогда не отыгрывается, но что нам остается, верим)
      Теперь самое главное сыграть достойно и хотя бы просто победить
