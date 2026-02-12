Англия и Испания сыграют в одной группе Лиги наций

1770926359

вчера, 22:59

Финалисты Евро Англия и Испания попали в одну группу на групповом этапе Лиги наций УЕФА 2026/27. Об этом стало известно по итогам жеребьёвки, прошедшей в Брюсселе в четверг.

Англия и Испания оказались в группе 3 лиги А вместе с Хорватией — соперником Испании в финале Лиги наций-2023 — и Чехией. Англия, вернувшаяся в высший дивизион после победы в лиге B, сыграет с Хорватией, своим оппонентом на ЧМ .

Франция и Италия вновь оказались в одной группе, а также с Турцией и полуфиналистом прошлого розыгрыша Бельгией. Германия попала ко второму финалисту Нидерландам в группу 2, а действующие чемпионы Португалия встретятся с Данией, Норвегией и Уэльсом в группе 4.

Жеребьёвка Лиги наций УЕФА 2026/27

Лига А

Группа A1: Франция, Италия, Бельгия, Турция

Группа A2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция

Группа A3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия

Группа A4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс

Лига B

Группа B1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония

Группа B2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия

Группа B3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово

Группа B4: Польша, Босния, Румыния, Швеция

Лига C

Группа C1: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино

Группа C2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия/Гибралтар*

Группа C3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдова

Группа C4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург/Мальта*

Лига D

Группа D1: Гибралтар/Латвия*, Мальта/Люксембург*, Андорра

Группа D2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн

(*Гибралтар и Латвия, а также Мальта и Люксембург проведут плей-офф за вылет в лигу D)