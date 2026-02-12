Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Лига наций 2026/2027

Англия и Испания сыграют в одной группе Лиги наций

вчера, 22:59

Финалисты Евро Англия и Испания попали в одну группу на групповом этапе Лиги наций УЕФА 2026/27. Об этом стало известно по итогам жеребьёвки, прошедшей в Брюсселе в четверг.

Англия и Испания оказались в группе 3 лиги А вместе с Хорватией — соперником Испании в финале Лиги наций-2023 — и Чехией. Англия, вернувшаяся в высший дивизион после победы в лиге B, сыграет с Хорватией, своим оппонентом на ЧМ.

Франция и Италия вновь оказались в одной группе, а также с Турцией и полуфиналистом прошлого розыгрыша Бельгией. Германия попала ко второму финалисту Нидерландам в группу 2, а действующие чемпионы Португалия встретятся с Данией, Норвегией и Уэльсом в группе 4.

Жеребьёвка Лиги наций УЕФА 2026/27

Лига А

Группа A1: Франция, Италия, Бельгия, Турция

Группа A2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция

Группа A3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия

Группа A4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс

Лига B

Группа B1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония

Группа B2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия

Группа B3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово

Группа B4: Польша, Босния, Румыния, Швеция

Лига C

Группа C1: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино

Группа C2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия/Гибралтар*

Группа C3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдова

Группа C4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург/Мальта*

Лига D

Группа D1: Гибралтар/Латвия*, Мальта/Люксембург*, Андорра

Группа D2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн

(*Гибралтар и Латвия, а также Мальта и Люксембург проведут плей-офф за вылет в лигу D)

Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:40
будет местами весело
CCCP1922
CCCP1922 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 05:28
Такая точка зрения мне интересна...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:34
Лига Наций? Не самый популярный турнир для сборных... Как Лига конференций для клубов. Правда в Лиге наций все участвуют.
Горожане
Горожане
сегодня в 01:03
Тем интереснее!
shur
shur
сегодня в 00:00, ред.
...Про англичан с испанцами сказали!
Но там ещё хорваты,вот дела!
На Чехии едва ли спотыкнутся!
За то попить хорошего пивка!!!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:00
лучше бы эту Лигу А сократили до 8 команд. интерес был бы. а пока неясно что в лучших командах Европы делают Сербия, Греция, Норвегия, Дания. и Уэльс с Чехией. вот эти все команды и есть Лига Б. Лига С - команды уровня Ирландии, Украины, Польши, Австрия, Шотландия. а уж в последнюю всех остальных
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:58
Для португальской команды Лучше Лига Наций нет ничего в этом мире)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:32
Да кому интересен этот турнир? Да никому , придумали всяких турниров , расширили еврокубки , больше матчей игроки получают травмы, не выдерживают нагрузки
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:29
Крутая группа получилась где Испания!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:04
Португалия явный фаворит в своей группе.
