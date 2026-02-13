Top.Mail.Ru
«Заря» из ЛНР будет выступать во Второй лиге

вчера, 17:27

Футбольная команда «Заря» из Луганской Народной Республики успешно прошла процедуру аттестации в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и получила право участвовать в турнире Леон — Второй лиги. Эта информация была обнародована пресс-службой клуба.

Согласно регламенту соревнований, «Заря» будет выступать в дивизионе «Б». Распределение команд по группам будет осуществляться с учетом их географического расположения. В результате «Заря» будет представлять южную группу.

Ранее стало известно, что в одной группе с «Зарей» будет выступать футбольный клуб «Шахтер» из Донецкой Народной Республики. Напомним, что в ноябре 2025 года глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о достигнутой договоренности между руководством «Шахтера» и администрацией города о проведении домашних матчей команды на стадионе «Форте-Арена» в течение следующих пяти лет.

