«Торпедо» арендовало полузащитника «Ростова» Уткина до конца сезона

Московское «Торпедо» объявило о переходе полузащитника Даниила Уткина из «Ростова» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
26-летний хавбек во второй половине сезона усилит центр поля команды Олега Кононова, которая с 21 очком занимает 15-е место в Первой лиге. Уткин ранее в этом сезоне выступал за «Балтику» на правах аренды из «Ростова», где провёл два матча в РПЛ.
По информации источников, игрок отказался от 40% зарплаты ради перехода в «Торпедо». «Желаем Даниилу продуктивной работы и удачи!» — отметили в «Ростове».
Однако, как бы то ни было, если он в Торпедо- значит Удачи ему, и конечно Торпедо, команде, которой я симпатизирую много лет!!!!!!!
Единственный выпусник, который чего то достиг это Сафонов, а остальные сверкнут немного, а потом деградируют.
Уткин подавал большие надежды, а теперь Торпедо и что дальше? Вторая лига?
И это в 26 лет.
