Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Торпедо» арендовало полузащитника «Ростова» Уткина до конца сезона

вчера, 14:53

Московское «Торпедо» объявило о переходе полузащитника Даниила Уткина из «Ростова» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

26-летний хавбек во второй половине сезона усилит центр поля команды Олега Кононова, которая с 21 очком занимает 15-е место в Первой лиге. Уткин ранее в этом сезоне выступал за «Балтику» на правах аренды из «Ростова», где провёл два матча в РПЛ.

По информации источников, игрок отказался от 40% зарплаты ради перехода в «Торпедо». «Желаем Даниилу продуктивной работы и удачи!» — отметили в «Ростове».

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЗащитник ЦСКА Агапов отправился в аренду в «Уфу»
10 февраля
«Зенит» арендовал колумбийского форварда Дурана
09 февраля
ОфициальноЭракович перешел из «Зенита» в «Црвену Звезду»
04 февраля
Форвард ЦСКА Алеррандро перешел в «Интернасьонал»
30 января
«Крылья Советов» арендовали Шуманского у ЦСКА
29 января
«Спартак» не будет прерывать аренду Чернова из «Крыльев Советов»
14 января
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:52
Может быть и усилит
xtk7fvvzmvtb
xtk7fvvzmvtb
вчера в 22:27
Уткин перелётная птица, летает из команды в команду
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:12
Я влюбился в Торпедо в 1975г., после матча Торпедо-Наполи, который автозаводцы выиграли-4:1!!! Тогда в Наполи играл самый дорогой футболист Европы Савольди, который, кстати и забил Торпедо. А потом осеннее чемпионство, где Торпедо играло в романтику и поэзию. А игроки какие были- Сахаров, Юрин, Храбростин!!! Помню, как на равных, торпедовцы играли с Бенфикой в КЧ-1977. И конечно, после всего того, что я видел в игре Торпедо, смотреть, как сейчас команда мучается в 1-й лиге, а была уже и во 2-й, очень больно...
Groboyd
Groboyd ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:47
НФ по итогам этого сезона может ждать очередной закат. Великий английский клуб, которому я немного симпатизирую. И ждал развития этого клуба, но сейчас им бы спастись в АПЛ.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 21:38
Может быть ещё будет восхождение, как у Ноттингем Фореста.
Groboyd
Groboyd
вчера в 21:21
Да какая разница нашлось бы место Уткину в настоящем Торпедо. Смысла нет говорить о великой истории клуба. Сейчас этот московский клуб ничего из себя не представляет. Сильнее игроки нужны всем. Только с чего они должны менно в Торпедо идти? Больших денег в клубе нет. Только из-за славной истории в такой клуб никто не пойдёт. Клуб даже не в РПЛ. Вот и приходят те, кого могут позволить и кого заслуживают на данный момент.
Кроманьонец Неандертальцин
Кроманьонец Неандертальцин
вчера в 21:07
У Торпедо полузащита выглядела последние месяцы самым слабым местом. Не было связи защиты и атаки. Видимо тренеры тоже так считают и пытаются решить проблему. Будем наблюдать, поможет ли Данила Уткин.
particular
particular
вчера в 19:45
Когда-то был УТКИН... А теперь слоняется по арендам...
Capral
Capral
вчера в 16:17
Лично мне, Уткин запомнился прежде всего своими штрафными, играя в Ахмате. Ну и возможно не плохо видит поле, может сыграть в пас. В остальном- самый обычный футболист. В Торпедо нужны футболисты посильнее Уткина. Я видел настоящее Торпедо, и в той команде, вряд ли нашлось бы место Уткину, даже в дублирующем составе... По его игровой характеристике, возможно, и с очень большой натяжкой, Уткина можно было бы сравнить с потрясающим В.Сахаровым.
Однако, как бы то ни было, если он в Торпедо- значит Удачи ему, и конечно Торпедо, команде, которой я симпатизирую много лет!!!!!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:54, ред.
Что то распиаренная в своё время краснодарская академия растит одних диградантов.
Единственный выпусник, который чего то достиг это Сафонов, а остальные сверкнут немного, а потом деградируют.
Уткин подавал большие надежды, а теперь Торпедо и что дальше? Вторая лига?
И это в 26 лет.
a6man6q8mh98
a6man6q8mh98
вчера в 15:44
Похоже задачу не вылететь Торпедо решит.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:24
Нигде надолго не может закрепиться, кочует по разным клубам. На юге ни в Краснодаре, ни в Ростове, ни в Грозном не подошёл и транзитом через Калининград, отправился в столицу.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 