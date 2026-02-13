«Торпедо» арендовало полузащитника «Ростова» Уткина до конца сезона

1770983595

вчера, 14:53

Московское «Торпедо» объявило о переходе полузащитника из «Ростова» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

26-летний хавбек во второй половине сезона усилит центр поля команды Олега Кононова, которая с 21 очком занимает 15-е место в Первой лиге. Уткин ранее в этом сезоне выступал за «Балтику» на правах аренды из «Ростова», где провёл два матча в РПЛ .

По информации источников, игрок отказался от 40% зарплаты ради перехода в «Торпедо». «Желаем Даниилу продуктивной работы и удачи!» — отметили в «Ростове».