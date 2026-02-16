«Ордабасы» становится частным клубом

В городе Шымкенте достигнуто важное соглашение между местными властями и строительной компанией Integra Construction KZ, касающееся приватизации футбольного клуба «Ордабасы». Документ был подписан главой города Габитом Сыздыкбековым и бенефициарным владельцем компании Шахмуратом Муталипом, как сообщили в пресс-службе акимата.
Этот шаг соответствует инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленной на привлечение частных инвестиций в спортивную сферу и преобразование спорта в прибыльный бизнес. Ранее в стране было принято решение о запрете выплаты зарплат иностранным спортсменам за счет государственных средств.
Футбольный клуб «Ордабасы» имеет значительные достижения в спортивной сфере, включая победу в чемпионате Казахстана 2023 года, двукратное завоевание Кубка Казахстана и победу в суперкубке. Команда участвует в премьер-лиге и, по итогам 2025 года, заняла седьмое место в турнирной таблице.
Ранее в отношении бывшего президента «Ордабасы» Бауыржана Абдубаитова проводилось уголовное расследование, связанное с выплатой бонусов футболистам, однако в январе это дело было прекращено в связи с отсутствием реабилитирующих обстоятельств. Кроме того, другой экс-президент клуба, Бахтияр Байсеитов, находится в розыске правоохранительных органов республики, но его дело не связано с деятельностью в футбольном клубе.
То, что вы предлагаете по сути это, как говорится, те же яйца, только в профиль, за чей счёт банкет? Ваши "муниципальные учреждения" финансироваться будут за счёт этих же муниципальных образований, то есть, за счёт государства. А речь идёт о привлечении частного капитала в развитие футбольных клубов по примеру фк Краснодар, фк Акрон и им подобным, но таких на сегодня единицы.
В основной своей массе футбольные клубы живут сегодня за счёт бюджета регионов в которых они юридически зарегистрированы или на средства гос. корпораций Газпром, ВТБ, РЖД, что в свою очередь резко отражается на конкурентноспособности на внутренних соревнованиях.
Болейте за своих, а не против чужих!
То, что вы предлагаете по сути это, как говорится, те же яйца, только в профиль, за чей счёт банкет? Ваши "муниципальные учреждения" финансироваться будут за счёт этих же муниципальных образований, то есть, за счёт государства. А речь идёт о привлечении частного капитала в развитие футбольных клубов по примеру фк Краснодар, фк Акрон и им подобным, но таких на сегодня единицы.
В основной своей массе футбольные клубы живут сегодня за счёт бюджета регионов в которых они юридически зарегистрированы или на средства гос. корпораций Газпром, ВТБ, РЖД, что в свою очередь резко отражается на конкурентноспособности на внутренних соревнованиях.
Болейте за своих, а не против чужих!
Наивно ожидать прибыль от футбола в стране с низкими доходами населения проживающего в этой самой стране. Но во все времена народу хотелось "хлеба и зрелищ" и футбол, как раз, как ничто другое подходит под категорию "народных зрелищ". А организаторы этих зрелищ могут потешить своё самолюбие, это как на скачках лошадей, когда конь приходит на финиш первый, но при этом призовые не покрывают содержание этого коня. В народе это называется "понты". Зато народ в восторге.
Болейте за своих, а не против чужих!
Наивно ожидать прибыль от футбола в стране с низкими доходами населения проживающего в этой самой стране. Но во все времена народу хотелось "хлеба и зрелищ" и футбол, как раз, как ничто другое подходит под категорию "народных зрелищ". А организаторы этих зрелищ могут потешить своё самолюбие, это как на скачках лошадей, когда конь приходит на финиш первый, но при этом призовые не покрывают содержание этого коня. В народе это называется "понты". Зато народ в восторге.
Болейте за своих, а не против чужих!