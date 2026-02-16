Top.Mail.Ru
«Ордабасы» становится частным клубом

сегодня, 12:35

В городе Шымкенте достигнуто важное соглашение между местными властями и строительной компанией Integra Construction KZ, касающееся приватизации футбольного клуба «Ордабасы». Документ был подписан главой города Габитом Сыздыкбековым и бенефициарным владельцем компании Шахмуратом Муталипом, как сообщили в пресс-службе акимата.

Этот шаг соответствует инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленной на привлечение частных инвестиций в спортивную сферу и преобразование спорта в прибыльный бизнес. Ранее в стране было принято решение о запрете выплаты зарплат иностранным спортсменам за счет государственных средств.

Футбольный клуб «Ордабасы» имеет значительные достижения в спортивной сфере, включая победу в чемпионате Казахстана 2023 года, двукратное завоевание Кубка Казахстана и победу в суперкубке. Команда участвует в премьер-лиге и, по итогам 2025 года, заняла седьмое место в турнирной таблице.

Ранее в отношении бывшего президента «Ордабасы» Бауыржана Абдубаитова проводилось уголовное расследование, связанное с выплатой бонусов футболистам, однако в январе это дело было прекращено в связи с отсутствием реабилитирующих обстоятельств. Кроме того, другой экс-президент клуба, Бахтияр Байсеитов, находится в розыске правоохранительных органов республики, но его дело не связано с деятельностью в футбольном клубе.

Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:32
Наш ФК Тараз в январе уже стал частным клубом)
Его уже приватизировали
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:17
Доброго Здоровья, пират!
Дико извиняюсь, а что не так с той частью ВВП, которая принадлежала до 2022 года?
stanichnik
stanichnik ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 16:50
Доброго Здоровья, lazzioll!
Неоднократно на этом сайте уже больше десяти лет, предлагал раздать футбольные клубы местным толстосумам в качестве подарков от Самого. Тогда я думаю никто из таких "счастливчиков" не посмеет вредничать. К примеру наш Иван Геннадиевич Савиди очень обеспеченный человек, ведущий бизнес в России и до недавнего времени владевший сто процентов "Донским табаком", при этом травивший население страны, мог бы полностью взять на себя ответственность за судьбу фк Ростов. И таких условных Савиди у нас найдётся в каждом регионе.
Болейте за своих, а не против чужих!
lazzioll
lazzioll ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 16:36, ред.
подводных камней у клубов принадлежащих частникам тоже хватает. некоторые из вредности могут сгнобить великие команды - посмотрите на МЮ. у частников клуб - это не то чтобы развлечение и хобби, а как у любого бизнесмена в первую очередь актив. а значит на него можно надавить, обложить, забрать, заставить продать в конце концов или подарить. и обычный люд болельщицкий удивится что вчера еще играли в финале Кубка УЕФА а сегодня умираем в 4 дивизионе по силе своей страны, хотя для них-болел ничего не поменялось вроде. а вот за закрытыми дверями произошел невидимый передел собственности))) примеров тоже полно
stanichnik
stanichnik ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 16:32, ред.
А: Что вы подразумеваете под "невостребованными клубами"?
Б: ...У любого МУ есть план коммерческой деятельности.
А что детские сады, школы и больницы с поликлиниками, находящиеся под управлением муниципалитетов они, что тоже имеют такие планы?
В: ...Кстати, что значит привлекать частный капитал? Не хотят они тратить деньги на спорт...
Если вы внимательно прочтёте мой первый комет к этой новости, вы найдёте ответ, а закон принять недолго, была бы инициатива, а если ещё и от Самого, то поверьте приняли бы единогласно, без всяких прений.
Г: Что касается Галицкого - очень неудачный пример. Сергей Николаевич вкладывает свои средства не только в футбол, но и в городскую инфраструктуру. Поверьте на слово, человеку, который дважды выезжал на футбольные матчи южного дерби и встречал Новый Год в 2025 год в Краснодаре, свой современный футбольный Красавец-стадион и Чудо-парк вокруг него Галицкий возвёл не из жалости и уж тем более ни под чьим либо давлением, а от чистого сердца и от души. Пусть краснодарцы подтвердят, или опровергнут мои слова.
Д: Прислушайтесь к советам Капрала, он человек мудрый плохого не посоветует.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:18
Меня настораживает кажущаяся лёгкость, с которой у них всё происходит...
m5fxxf4hdeas
m5fxxf4hdeas
сегодня в 16:08
На Ордабасе хотят денег отбить,проблемно будет
CCCP1922
CCCP1922 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 16:07
Мое предложение о переводе в статус Муниципального учреждения относится только к невостребованным клубам.... И правда, не закрывать же их сразу? У любого МУ есть план коммерческой деятельности, если нет дополнительных поступлений денежных средств, работники просто разбегаются и учреждение закрывается. Кстати, что значит привлекать частный капитал? Не хотят они тратить деньги на спорт. Кроме того у нас нет необходимых законов. Тот же Галицкий, он десять раз пожалел, что связался с футболом.. Сколько палок ему вставляли в колёса? Мы, конечно, готовы предложить или обсудить что-то... Но не нам решать и платить тоже не нам.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 15:34
Казахстан обогнал РФ по ВВП на душу населения.
в Казахстане защита прав собственности.
то есть нет рейдерских захватов.
в стране, где бизнес чувствует себя защищенным, всегда приток капитала.
конечно, главную роль играет надежность логистических коридоров в Китай и обратно.
понятно, что это та самая часть ВВП, которая до 2022 года принадлежала России.
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 15:24
У нас у Зенита эти понты хорошо получаются)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:22
Надеюсь что у клуба все получится
stanichnik
stanichnik ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 15:15, ред.
Доброго здоровья. КЭТиК.
Наивно ожидать прибыль от футбола в стране с низкими доходами населения проживающего в этой самой стране. Но во все времена народу хотелось "хлеба и зрелищ" и футбол, как раз, как ничто другое подходит под категорию "народных зрелищ". А организаторы этих зрелищ могут потешить своё самолюбие, это как на скачках лошадей, когда конь приходит на финиш первый, но при этом призовые не покрывают содержание этого коня. В народе это называется "понты". Зато народ в восторге.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 15:03
    br9q7cgnc9ms
    br9q7cgnc9ms
    сегодня в 14:55
    Главное чтобы в самый неподходящий момент не кинули клуб... а то получится как в Самаре...
    zbvf9wyubjy7
    zbvf9wyubjy7
    сегодня в 14:53
    При хорошем спонсировании клуба можно ожидать результатов....
    stanichnik
    stanichnik ответ CCCP1922 (раскрыть)
    сегодня в 14:34, ред.
    Доброго здоровья, Алекс.

    То, что вы предлагаете по сути это, как говорится, те же яйца, только в профиль, за чей счёт банкет? Ваши "муниципальные учреждения" финансироваться будут за счёт этих же муниципальных образований, то есть, за счёт государства. А речь идёт о привлечении частного капитала в развитие футбольных клубов по примеру фк Краснодар, фк Акрон и им подобным, но таких на сегодня единицы.

    В основной своей массе футбольные клубы живут сегодня за счёт бюджета регионов в которых они юридически зарегистрированы или на средства гос. корпораций Газпром, ВТБ, РЖД, что в свою очередь резко отражается на конкурентноспособности на внутренних соревнованиях.

    Болейте за своих, а не против чужих!
    fwsbxrcw2w78
    fwsbxrcw2w78
    сегодня в 14:04
    Если есть хороший спонсор, можно работать
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 13:49, ред.
    Давно и у нас пора оторвать футбольные клубы, всех этих прожорливых телят от бюджетного вымени. Не сразу, конечно, а постепенно. Тех, у кого новые собственники не появятся, переводить в статус Муниципального учреждения (может где-то по другому называется) и установить зарплаты, соизмеримые с уже назначенными в существующих МУ. Кто умеет работать, пусть зарабатывают больше, кто не умеет, пусть зависят от величины МРОТ. Звёзды должны знать, как тяжело достаются деньги . К сожалению на это понадобится время...
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:46
    попросили бизнесменов "твёрдо встать на путь исправления " ?
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:43, ред.
    однако в январе это дело было прекращено в связи с отсутствием реабилитирующих обстоятельств.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1422736/ordabasy 16.02.2026
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 13:41
    Футбол в Казахстане - это убыточный бизнес и прибыльным он не может быть от слова СОВСЕМ.
    3z28c6e4586m
    3z28c6e4586m
    сегодня в 13:39
    Только бы деньги у нового владельца быстро не закончились.
    q42e3w9hw9wj
    q42e3w9hw9wj
    сегодня в 13:38
    Скинули тяжкую ношу с бюджета.
    lazzioll
    lazzioll ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 13:23
    согласен. покупаешь заморские Челси - держи на сдачу в нагрузку Шинник или Спартак-Нальчик. и будь добр сделай так чтоб обе в полуфинале ЛЧ играли (но не между собой конечно. мы за честный футбол)
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 13:21
    карагандинский Шахтер, Женис, Кызылжар, Кайсар, Актобе.
    теперь вот Ордабасы.
    скоро Тараз. Елимай и Иртыш перейдут в частные руки.
    Кайрат и Тобол давно приватизированы.
    время покажет, получилось владельцам выстроить работу так, что их клубы действительно стал самоокупаемым.
    и даже приносит коммерческую выгоду.
    STVA 1
    STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 13:17
    Приветствую Иван! Согласен с тобой на все 100000000000000%!!!
    Или провести Деприватизацию)))
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 13:15
    Значимый для Казахстана клуб
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 13:10
    Быстро у них все происходит
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 13:08, ред.
    У нас тоже давно пора раздать всем российским толстосумам футболные и хоккейные клубы, а не тянуть деньгина них из бюджета страны.
