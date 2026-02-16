«Ордабасы» становится частным клубом

1771234506

сегодня, 12:35

В городе Шымкенте достигнуто важное соглашение между местными властями и строительной компанией Integra Construction KZ, касающееся приватизации футбольного клуба «Ордабасы». Документ был подписан главой города Габитом Сыздыкбековым и бенефициарным владельцем компании Шахмуратом Муталипом, как сообщили в пресс-службе акимата.

Этот шаг соответствует инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленной на привлечение частных инвестиций в спортивную сферу и преобразование спорта в прибыльный бизнес. Ранее в стране было принято решение о запрете выплаты зарплат иностранным спортсменам за счет государственных средств.

Футбольный клуб «Ордабасы» имеет значительные достижения в спортивной сфере, включая победу в чемпионате Казахстана 2023 года, двукратное завоевание Кубка Казахстана и победу в суперкубке. Команда участвует в премьер-лиге и, по итогам 2025 года, заняла седьмое место в турнирной таблице.

Ранее в отношении бывшего президента «Ордабасы» Бауыржана Абдубаитова проводилось уголовное расследование, связанное с выплатой бонусов футболистам, однако в январе это дело было прекращено в связи с отсутствием реабилитирующих обстоятельств. Кроме того, другой экс-президент клуба, Бахтияр Байсеитов, находится в розыске правоохранительных органов республики, но его дело не связано с деятельностью в футбольном клубе.