«Наполи» и «Рома» поделили очки в матче Серии А

сегодня, 00:45
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

В матче 25-го тура итальянской Серии А встречались «Наполи» и «Рома». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у хозяев отметились: Спинаццола (40') и Алиссон (82'). За гостей забил Мален (7, 71', пенальти).

По итогам встречи «Наполи» имеет 50 очков (3-е место), у гостей — 47 очков (4-е место).

В следующем матче «Наполи» сыграет 22 февраля, соперником будет «Аталанта». «Рома» проведет следующий матч также 22 февраля (соперник — «Кремонезе»).

ABir
ABir
сегодня в 02:45
Очки нужны были обеим командам, а поражения не заслуживал никто, как итог - боевая результативная ничья.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:24, ред.
Рома и ее новый проект, который курирует Клаудио Раньери, на верном пути... Системный подход и опора на науку постепенно дают результат.. Для Ромы главное попасть по итогам сезона в Лигу чемпионов, тогда будет увеличение финансирования. У Наполи задача сложнее, им нужно выиграть Скудетто. Не зря Конте так нервничал сегодня... Кресло шатается, ему, если что, быстро припомнят высказывания в адрес руководства клуба, сделанные в самом начале работы в Неаполе...
Groboyd
Groboyd
сегодня в 00:50
Хорошая боевая ничья.
Надо бы за Алиссоном понаблюдать из Наполи, интересный игрок.
