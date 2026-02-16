«Наполи» и «Рома» поделили очки в матче Серии А

1771191910

сегодня, 00:45

В матче 25-го тура итальянской Серии А встречались «Наполи» и «Рома». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у хозяев отметились: Спинаццола (40') и Алиссон (82'). За гостей забил Мален (7, 71', пенальти).

По итогам встречи «Наполи» имеет 50 очков (3-е место), у гостей — 47 очков (4-е место).

В следующем матче «Наполи» сыграет 22 февраля, соперником будет «Аталанта». «Рома» проведет следующий матч также 22 февраля (соперник — «Кремонезе»).