Во Франции появился новый Анри

Гранды ищут выход на форварда «Монако», который первым в истории забил три мяча в плей-офф ЛЧ в восемнадцать лет. «Соккер.ру» изучает судьбу и игру Мбаппе.

Досье таланта

Полное имя: Килиан Мбаппе Лоттин.

Возраст: 18 лет (родился 20 декабря 1998 года в Париже).

Антропометрия: рост – 178 сантиметров; вес – 73 килограмма.

Клуб: «Монако» (самый молодой дебютант).

Позиции: центральный, крайний нападающий.

В текущем сезоне за «Монако»: 34 матча (лишь 20 – в основе), 21 гол за клуб (12 голов и 5 голевых передач в чемпионате Франции, 4 мяча – в Лиге чемпионов).

Сборная Франции: 1 матч (самый молодой дебютант с 1955-го года).

Ранние годы фаната Роналду

Мбаппе был обычным футбольным фанатом и подростком из бедного пригорода Парижа. Отец Вильфрид – камерунец по происхождению, работал там детским футбольным тренером, а на стенах комнаты Килиана висели плакаты с Криштиану Роналду. Понятно, почему Перес подсуетился и не исключает покупку форварда «Монако», а Зидан привозил в Мадрид семью Мбаппе, когда Килиан еще учился в средней школе, а Зинедин не тренировал первую команду.

У нападающего «Монако» «спортивные гены» – мать Файза (родом из Алжира) была профессиональной гандболисткой. И даже его старший сводный брат - семья Мбаппе усыновила конголезского ребенка в свое время, поигрывает в футбол, хотя еще хуже, чем родственники Поля Погба. Зато понятно, сколько спорта было в жизни Килиана с самого детства. Он оказался талантливым, пригласили в академию «Клерфонтен», в чьи сети попадались самые шустрые таланты Франции, вроде Тьерри Анри.

Килиан быстро вырос, ведь в неполные семнадцать дебютировал за «Монако» - побил клубный рекорд авторства того же Анри. Перешел в 2013-м, через два года уже играл, а в 2017-м стал вторым самым юным дебютантом сборной Франции за шестьдесят два года. Чем живет? Футболом. Мбаппе может посмотреть четыре-пять матчей подряд, если верить его отцу. Помешан на игре, поэтому так быстро впитал в себя знания и на крупном плане в матчах только по фигуре можно догадаться, что решения принимает восемнадцатилетний – инстинкт хищника имеется.

Плюсы и минусы футболиста

Такой маленький по годам и выступает так ярко, что не хочется быть излишне критическим, но приходится. Хотя к минусам форварда нельзя приписывать удачливость, Мбаппе улыбается фортуна – видно по мячам в плей-офф Лиги чемпионов из офсайдов. Но если вчерашний ребенок помогает держать «Монако» на первом месте в Лиге 1 выше ПСЖ и забивает в Дортмунде два гола – двадцатый и двадцать первый для себя в сезоне, как его можно ругать?

Да, объемности работы парню не хватает – нужно лучше играть на втором этаже, исключить брак в простых передачах. Мбаппе слабо нацелен на ворота – забил в ЛЧ четыре гола, как Роналду, нанеся на 39 ударов меньше. Фактически забивает гол после каждого второго выстрела – фантастика! В чемпионате Франции тоже 38 ударов и 12 голов – невероятная точность. Но это значит, что статистика Килиана Мбаппе немного искажает картину. Не стоит думать, что он создает момент за моментом, нет – он их удачно ждет.

Например, создал всего пять шансов для напарников в Лиге 1. Угадаете, сколько голов получилось? Правильно – пять мячей. Так бывает крайне редко, особенно у парня, который нередко выходит со скамейки. Фиксируя феноменальную старательность, игру на острие, скорость, дриблинг и впечатляющую результативность, одновременно отмечаем слабую игру головой, неумение придержать мяч, нежелание прессинговать вместе с командой и не лучший пока пас. В восемнадцать лет игрок должен эволюционировать, а Мбаппе будет сложно – начал слишком мощно для удобного планомерного прогресса.

Звездный прототип. Хитрый юный Анри и молодой Роналдо

Венгер – большой специалист по молодым французским нападающим, поэтому его мнению можно доверять. Мбаппе вправду немного напоминает молодого Анри именно хитростью поведения на поле и умением выбрать позицию на фланге, чтобы затем использовать ложные замахи и смещения. Хитрющий малый, даже его офсайд будет таким, что глазастый судья прозевает, а его обводка – простой, но полезной для команды.

Грация, контроль тела, чувство пространства – не только Венгер видит в восемнадцатилетнем форварде человека, который может не копировать дословно, но повторить впечатляющий путь легендарного Анри в футболе. Хотя не забывайте о молодых годах Роналдо в «Барселоне». Мбаппе тяжелее в ногах, чем Тьерри, вкладывается в удары агрессивно, со всей силы, как это делал «Феномен». Почему играет в таком стиле? Ответ может быть простым. Новых футболистов тренируют бывшие игроки 90-х. И они не прочь воспитать нового Анри.

Мнения о Мбаппе

Леонарду Жардим: «Он недавно начал играть за нас, мы его поддерживаем, ведь Мбаппе все еще восемнадцатилетний ребенок. Достаточно зрелый, спокойный, но ему надо становиться сильнее и поддерживать свой высокий уровень игры».

Арсен Венгер: «Слегка напоминает мне молодого Анри. Столь же хитер, завершает атаки с кошачьей грацией. На мой взгляд, это исключительный талант».

Зинедин Зидан: «Мбаппе был одной ногой в „Реале“, но в итоге перешел в „Монако“. Он потрясающий футболист. То, что Килиан делает в его возрасте – великолепно».

Сам Мбаппе о себе: «Я не феномен. Феномены – Роналду, Месси, Неймар. Мне далеко до них, такие сравнения вызывают у меня улыбку».

Антуан Гризманн: «Мбаппе тот, кто усадит нас всех на скамейку запасных сборной Франции».

Какой клуб ему выбрать?

Много вариантов и высокая цена – окажется дороже, чем Марсьяль. Вряд ли стоит выбирать «Интер» и вообще команду из Серии А, хотя интерес, говорят, имеется. Точно не стоит идти в «Манчестер Сити» - пусть сначала наведут порядок на поле, научатся выбивать «Монако». Также сомнительным может стать возвращение в родной Париж – еще на правый фланг запихнут и будет с Кавани и Дракслером делить время в атаке, не став сильнее.

Хотелось бы увидеть Мбаппе именно на острие, пусть даже в схеме с двумя форвардами, как в случае с Фалькао. И тут подходит не столько «Арсенал» - хотя интерес, разумеется, есть, а скорее «Реал». Особенно если помнить, что у Бензема главная заслуга сезона – похудение, а у Конте может появиться новый номер телефона Мораты. Мбаппе важно не спешить, но и отказываться от королевских контрактов, как раньше, не стоит.

Мбаппе вырастет в звезду?

Поскольку юные нападающие иногда быстро появляются и исчезают, то мнения может быть ровно два. Да или нет. Многое зависит от выбора клуба, от физических кондиций, от того, поймает ли парень «звездную болезнь». Если Килиан любит трудиться и живет в первую очередь футболом, как все говорят – его талант позволит многого добиться.

Если вспоминать молодого Бензема – а он был агрессивен и хорош, и сравнивать с молодым Мбаппе, то форварда «Монако» ставим даже выше, поскольку он разнообразнее. Скорее сравниваем с чемпионами мира Трезеге и Анри. Или с бестолковым, но жутко талантливым Анелька. Точно не с Каримом и нападающими «трехцветных» здесь и сейчас. Мбаппе – отсылка к золотому прошлому.

Значит, Франция может получить форварда мирового уровня в пару к Гризманну. Возможно, Килиан приедет на чемпионат мира в Россию. Причем не как нападающий «Монако». Есть в нем то, за что любили Роналдо и Анри – хитринка, которая естественно толкает нападающего на обман защитников и голы. Приятно, что стили футболистов золотого стандарта возрождаются в юных ребятах, появившихся на свет после финала чемпионата мира Франция – Бразилия.