Рамос и его 100 матчей в Лиге чемпионов

Ответный четвертьфинальный матч против «Баварии» стал для Серхио Рамоса 100-м в Лиге чемпионов. Капитан «Мадрида» стал 30-м футболистом, которому покорилась эта отметка.

Топ-10 гвардейцев Лиги чемпионов

1. Икер Касильяс («Реал», «Порту») – 164 матча

2. Хави («Барселона») – 151

3. Рауль («Реал», «Шальке») – 142

4. Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед») – 141

5. Криштиану Роналду (МЮ, «Реал») – 137

6. Паоло Мальдини («Милан») – 128

7. Кларенс Зеедорф («Аякс», «Реал», «Интер», «Милан») – 125

8. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед») – 124

9. Андрес Иньеста («Барселона») – 123

10. Роберто Карлос («Реал», «Фенербахче») – 120

Сыграли больше 100 матчей: Пуйоль, Анри, Чех, Хаби Алонсо, Гари Невилл, Терри, Эшли Коул, Пирло, Бекхэм, Вальдес, Лэмпард, Месси, Фигу, Кан, Эвра, Лам, Шевченко и Буффон.

30. Серхио Рамос («Реал») – 100 матчей (11 голов)

Все свои 100 матчей Рамос отыграл в составе одной команды, и это четвертый показатель в истории клуба. Больше Серхио за «Мадрид» в Лиге чемпионов сыграли только Икер Касильяс (150 поединков), Рауль (130) и Роберто Карлос (107). В своих 100 матчах Рамос забил 11 голов – весьма неплохой показатель для защитника, особенно, если вспомнить, что 2 из 11 мячей пришлись на финальные матчи. Вспомним все самые важные матчи Фараона из Камаса в Лиге чемпионов!

2005/2006 – 7 матчей, 1 гол

Дебют. 13 сентября 2005 года. «Лион» - «Реал» - 3:0

На самом деле, Серхио Рамос недобрал матчей в Лиге чемпионов, ведь в течение первых его сезонов в «Реале» мадридцы неизменно вылетали на стадии 1/8 финала, прямо как «Арсенал» сейчас. Да и дебют у андалусийца в составе «Мадрида» получился неважный: крупное поражение от «Лиона» на выезде, Серхио провалился вместе с товарищами по обороне, позволив «ткачам» доминировать и одержать разгромную победу.

Первый гол. 6 декабря 2005 года. «Олимпиакос» - «Реал» - 2:1

Перед заключительным туром группового этапа было ясно, что «Реал» занимает второе место в квартете вслед за «Лионом», поэтому против «Олимпиакоса» вышли играть не все лидеры. Рамос, который был удален в концовке домашней встречи с «красно-белыми», отличился уже на 7-й минуте после подачи Рауля Браво со штрафного, но во втором тайме Булут сравнял счет, а Ривалдо, привыкший забивать «Реалу» еще в составе «Барселоны», вырвал для греков победу. Таким образом, первый гол Серхио в Лиге чемпионов не принес ему радости. В 1/8 финала «сливочные» завершили свои выступления, уступив лондонскому «Арсеналу».

2006/2007 – 6 матчей, 1 гол

В середине и конце «нулевых» «Лион» регулярно издевался над «Реалом», вот и вторая кампания Рамоса в Лиге чемпионов началась с поражения от «ткачей», после чего «Реал» разгромил сначала киевское «Динамо», а затем и «Стяуа». Первый гол в Бухаресте забил Рамос, взмыв в воздух орлом после подачи с угла поля. В общем, по классике и не только в этом отношении: «Реал» снова вылетел в 1/8 финала, где его поджидала «Бавария», а Серхио принял участие только в ответной встрече, первую пропустил из-за перебора карточек.

2007/2008 – 7 матчей

В этой кампании «Реал» хотя бы сумел финишировать на первом месте в своей группе, пусть и опередил «Олимпиакос» только по дополнительным показателям. Рамос принял участие во всех матчах без замен, однако помочь «Реалу» в ответной игре против «Ромы» испанец не сумел из-за дисквалификации. В обоих матчах «сливочные» проиграли «волкам» со счетом 1:2 и вылетели там, где обычно – после 1/8 финала.

2008/2009 – 8 матчей, 1 гол

На групповой стадии «Реал» столкнулся с «Ювентусом», БАТЭ и «Зенитом». В первом же туре Рамос забил в ворота белорусского клуба. Обратите внимание на минуты первых трех голов Серхио в Лиге чемпионов – 7, 9, 11, так что привычка забивать поздние мячи появилась с возрастом. Серхио провел 8 матчей без замен, «Мадрид» занял второе место в квартете и в пух и прах проиграл «Ливерпулю» в первом раунде плей-офф – 0:5 по сумме двух матчей.

2009/2010 – 7 матчей

Рамос – человек большого терпения, ведь он пришел в один из величайших клубов Европы с мечтой выиграть Лигу чемпионов, но ждать знаменательного события ему пришлось очень долго, а первые пять лет Рамоса в «Реале» его команда даже до поздних стадий не добиралась. Не произошло чуда даже после возвращения в президентское кресло Флорентино Переса и прихода в клуб Роналду, Бензема, Кака и Хаби Алонсо. «Реал» под руководством Мануэля Пеллегрини выиграл группу, но даже новые звезды не сделали «Мадрид» сильнее «Лиона», который вырвал путевку в четвертьфинал из рук «Королевского клуба».

2010/2011 – 8 матчей

При Жозе Моуриньо у «Реала» появилось постоянное место в четверке сильнейших клубов Лиги чемпионов, Рамос впервые сыграл в полуфинале турнира, но дебют на столь высокой стадии получился неудачным. «Сливочные» проиграли на «Сантьяго Бернабеу» «Барселоне» со счетом 0:2, Месси в концовке дважды оставил мадридскую защиту в дураках. На Лионеле же Серхио заработал желтую карточку, которая не позволила ему сыграть в ответной встрече на «Камп Ноу».

2011/2012 – 11 матчей, 1 гол

Времена изменились – теперь уже «Реал» мог себе позволить обыграть «Лион» со счетом 4:0, а один из голов в ворота «ткачей» отправил мстительный Рамос. Пусть это был и мало что решавший четвертый гол, зато на 81 минуте – ближе к истине. Вообще, «Мадрид» по пути к полуфиналу одержал шесть разгромных побед, но «Бавария» не пропустила Рамоса, Моуриньо и Роналду в финал.

Прямо в космос! 25 апреля 2012 года. «Реал» - «Бавария» - 2:1

Одна из памятных неудач Рамоса в Лиге чемпионов. «Бавария» выиграла 2:1 в Мюнхене, благодаря дублю Роналду «Реал» с тем же счетом быстро повел на «Сантьяго Бернабеу», но в итоге пришлось играть овертайм и даже добраться до серии пенальти, где решающий промах допустил Серхио. Защитник отправил мяч высоко над перекладиной ворот Нойера, а следующим ударом Швайнштайгер вывел «Баварию» в финал. Долго еще потом задавались вопросом о том, в какую галактику запульнул бедный мяч Рамос?

2012/2013 – 9 матчей, 1 гол

В этой кампании у Жозе Моуриньо был последний шанс вывести «Реал» в финал Лиги чемпионов, и он им не воспользовался, хотя, когда жребий сделал соперником мадридцев в полуфинале «Боруссию», а не «Баварию» или «Барселону», могло показаться, что дело в шляпе. Однако дортмундцы уничтожили «Реал» на своем поле – 4:1, Роберт Левандовски поиздевался над защитниками во главе с Рамосом, оформив покер. В ответной встрече «Мадрид» мог отыграться, не хватило одного гола. Бензема забил на 83, а Рамос – на 88. Если бы Серхио стрельнул еще на 90+3, то сыграл бы в решающей схватке ЛЧ на год раньше, чем в итоге получилось.

2013/2014 – 11 матчей, 3 гола + титул

Самый насыщенный розыгрыш Лиги чемпионов для Рамоса лично. На групповой стадии защитник отметился двумя результативными передачами и удалением в матче с «Галатасараем», которое не помешало «Реалу» выиграть разгромно. В плей-офф Серхио тоже начал с «ассиста» в поединке против «Шальке», но настоящей звездой стал в двух заключительных матчах турнира. Оформленный к 20-й минуте мюнхенского матча против «Баварии» дубль Рамоса помог «Реалу» уверенно переиграть мощного оппонента в его же логове – 4:0, а в лиссабонском финале Серхио забил на третьей компенсированной минуте основного времени в ворота «Атлетико», когда уже казалось, что «матрасники» заграбастают заветный кубок с ушами. Благодаря голу Рамоса игра перешла в овертайм, где «сливочные» забили три гола своим соседям.

2014/2015 – 8 матчей

В середине того сезона Рамос на несколько месяцев выбывал из-за травмы, поэтому сыграл только в начале турнира и уже весной на решающих стадиях, когда в четвертьфинале «Реал» сломил сопротивление «Атлетико», а в полуфинале Серхио не смог остановить Альваро Морату, принесшего успех «Ювентусу».

2015/2016 – 10 матчей, 1 гол

Свой самый яркий матч Рамос приберег напоследок. В финале против «Атлетико» капитан «Реала» открыл счет, а в послематчевой серии реализовал свой пенальти. Именно после попадания Серхио Хуанфран промахнулся и, по сути, вручил Кубок чемпионов «Мадриду».

2016/2017 – 8 матчей, 1 гол

Первые пять лет в «Реале» Рамос не мог пробиться дальше 1/8 финала Лиги чемпионов, но теперь на его счету уже два титула и два гола в разных финалах, кроме того, «Мадрид» с Серхио в седьмой раз подряд сыграет в полуфинале ЛЧ. Капитан «сливочных» уже забил гол в ворота «Наполи», но обычно самые важные свершения он приберегает напоследок. Может быть, «Реал» станет первым клубом, сумевшим защитить титул в Лиге чемпионов, а Рамос – первым футболистом, отличившимся в трех финалах?

