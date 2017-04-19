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Сауль: «„Лестер“ должен гордиться тем, чего достиг в Лиге чемпионов»

Матч: Лестер СитиЛестер Сити1 : 1АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Ньигес Сауль
Сегодня, 07:35 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес, отличившийся забитым мячом в ворота «Лестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1), подвёл итоги поединка, проходившего в Англии. Мадридский клуб в двухматчевом противостоянии одолел «Лестер» с общим счётом 2:1.

«Лестер» должен гордиться тем, чего достиг в этом турнире. Судьбу матча решили детали, а в целом игра была равной. Во втором тайме соперники играли так, как они обычно это делают, забрасывая мяч в штрафную. Таким образом они создали несколько моментов. Мы знали, что будет очень тяжело, особенно на их стадионе, ведь у них отличные болельщики. Снимаю шляпу перед ними», — сказал хавбек «Атлетико».

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