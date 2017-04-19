Сауль: «„Лестер“ должен гордиться тем, чего достиг в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес, отличившийся забитым мячом в ворота «Лестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1), подвёл итоги поединка, проходившего в Англии. Мадридский клуб в двухматчевом противостоянии одолел «Лестер» с общим счётом 2:1.

«Лестер» должен гордиться тем, чего достиг в этом турнире. Судьбу матча решили детали, а в целом игра была равной. Во втором тайме соперники играли так, как они обычно это делают, забрасывая мяч в штрафную. Таким образом они создали несколько моментов. Мы знали, что будет очень тяжело, особенно на их стадионе, ведь у них отличные болельщики. Снимаю шляпу перед ними», — сказал хавбек «Атлетико».