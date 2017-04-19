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Рамос: «Пусть Пике пересмотрит матч с ПСЖ. Ещё посмотрим, что будет с „Ювентусом“»

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Барселона, ПСЖ, Рамос Серхио, Пике Жерар
Сегодня, 06:25 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:2) и выход команды в следующий раунд турнира. Этот матч стал для Рамоса 100-м в Лиге чемпионов.

«Ещё рано говорить о финале – пока что мы вышли только в полуфинал. Понятно, что мы хотим выиграть Лигу чемпионов, поэтому очень рады тому, что выбили „Баварию“ — одного из главных конкурентов. 100 матчей в Лиге чемпионов – красивая цифра. Надеюсь, буду играть за „Реал“ ещё много лет», — заявил Рамос.

Капитан «сливочных» также оценил реакцию защитника «Барселоны» Жерара Пике на второй гол Криштиану Роналду, забитый из положения вне игры:

«Пускай Пике пересмотрит матч с ПСЖ. Давайте дождёмся ответного матча 1/4 финала с участием „Барселоны“ и посмотрим, что произойдёт с „Ювентусом“».

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