Варди: «„Лестер“ покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди, отличившийся голом в ворота «Атлетико», поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, ничейный результат которого (1:1) не позволил «лисам» выйти в следующую стадию турнира:

«Мы отдали на поле все силы, сделали всё возможное, чтобы во втором тайме перевернуть ход матча. Кое-какие приятные эпизоды были, но мы ожидали большего. Мы оставили на поле всё, что только можно, и покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятой головой. К сожалению, нам немного не повезло. В другой день мы могли бы пройти дальше. Теперь надо думать о чемпионате Англии, у нас там остались незаконченные дела».