Гризманн: «Мы знали, что будет тяжело. Это был матч года для „Лестера“»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лестером» (1:1). Мадридский клуб вышел в следующий раунд турнира с общим счётом 2:1.

«Мы знали, что будет тяжело. Так и получилось. Это был матч года для „Лестера“. Они действительно очень хорошо давили, но мы отлично сыграли в обороне и пытались огорчить их при помощи контратак. Когда вышел Ульоа, игра изменилась, нам стало сложнее. Но сейчас мы счастливы и должны продолжать двигаться дальше», — отметил Гризманн.