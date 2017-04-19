Рейтинг@Mail.ru

Гризманн: «Мы знали, что будет тяжело. Это был матч года для „Лестера“»

Матч: Лестер СитиЛестер Сити1 : 1АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Гризманн Антуан, Ульоа Леонардо
Сегодня, 02:36 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лестером» (1:1). Мадридский клуб вышел в следующий раунд турнира с общим счётом 2:1.

«Мы знали, что будет тяжело. Так и получилось. Это был матч года для „Лестера“. Они действительно очень хорошо давили, но мы отлично сыграли в обороне и пытались огорчить их при помощи контратак. Когда вышел Ульоа, игра изменилась, нам стало сложнее. Но сейчас мы счастливы и должны продолжать двигаться дальше», — отметил Гризманн.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 02:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
02:03 Кроос: «Пройти „Баварию“ – всегда огромное достижение» 2
01:33 Роналду: «Нет сомнений – „Реал“ был лучше „Баварии“» 12
01:17 Варди – лучший игрок матча «Лестер» - «Атлетико» 0
Вчера
23:46 Левандовски повторил достижение Месси 3
23:08 Роберт Левандовски - главный обидчик «Реала» в Лиге чемпионов 6
22:25 «Реал» - «Бавария»: Рамос проводит свой 100-й матч в Лиге чемпионов 6
21:50 Хаби Алонсо - 2-й футболист в истории, проведший не менее 25 матчей за 3 разных клуба в ЛЧ 3
20:34 Фото Кавани впервые в карьере преодолел отметку в 30 забитых мячей в чемпионате за сезон 9
19:22 Нападающий «Фиорентины» Калинич дисквалифицирован на два матча 1
15:14 Лам: «Я становлюсь всё более раздражительным от тренировок» 13
все материалы по этой теме
Турниры