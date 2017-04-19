Кроос: «Пройти „Баварию“ – всегда огромное достижение»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал победу над «Баварией» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующую стадию турнира:

«Оба матча были потрясающими для болельщиков. Думаю, в этом противостоянии мы заслужили путёвку в полуфинал. Пройти „Баварию“ – это всегда огромное достижение. Теперь посмотрим, кто достанется нам в полуфинале. Конечно, мы хотим пройти весь путь до конца».