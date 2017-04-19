Кроос: «Пройти „Баварию“ – всегда огромное достижение»
Сегодня, 02:03 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал победу над «Баварией» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующую стадию турнира:
«Оба матча были потрясающими для болельщиков. Думаю, в этом противостоянии мы заслужили путёвку в полуфинал. Пройти „Баварию“ – это всегда огромное достижение. Теперь посмотрим, кто достанется нам в полуфинале. Конечно, мы хотим пройти весь путь до конца».
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