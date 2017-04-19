Рейтинг@Mail.ru

Марсело: «Когда арбитры не совершают ошибок, никто не говорит и слова»

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Марсело
Сегодня, 06:43 | Источник: ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал победу над «Баварией» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (4:2) и выход мадридского клуба в следующий раунд турнира:

«Мы хорошо поработали над нашей физикой, и это дало результат. Рад, что поучаствовал в третьем забитом мяче и внёс вклад в общую победу команды. Очень важно, что мы смогли пройти очень сильную команду и выйти в следующий раунд. Но мы хотим большего.

У меня нет предпочтений, с кем играть в полуфинале. Мы устали, но находимся в хорошей форме и настроении. Не хочу говорить об арбитрах — у них и без того очень тяжёлая работа. Почему-то когда они не совершают ошибок, никто не говорит и слова».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 07:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:14
ответ пользователю Mister_Leo (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:10
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 07:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:07
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
07:35 Сауль: «„Лестер“ должен гордиться тем, чего достиг в Лиге чемпионов» 2
06:25 Рамос: «Пусть Пике пересмотрит матч с ПСЖ. Ещё посмотрим, что будет с „Ювентусом“» 33
05:38 Варди: «„Лестер“ покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой» 3
02:36 Гризманн: «Мы знали, что будет тяжело. Это был матч года для „Лестера“» 1
02:03 Кроос: «Пройти „Баварию“ – всегда огромное достижение» 2
01:33 Роналду: «Нет сомнений – „Реал“ был лучше „Баварии“» 18
01:17 Варди – лучший игрок матча «Лестер» - «Атлетико» 0
Вчера
23:46 Левандовски повторил достижение Месси 4
23:08 Роберт Левандовски - главный обидчик «Реала» в Лиге чемпионов 6
22:25 «Реал» - «Бавария»: Рамос проводит свой 100-й матч в Лиге чемпионов 6
все материалы по этой теме
Турниры