Марсело: «Когда арбитры не совершают ошибок, никто не говорит и слова»

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал победу над «Баварией» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (4:2) и выход мадридского клуба в следующий раунд турнира:

«Мы хорошо поработали над нашей физикой, и это дало результат. Рад, что поучаствовал в третьем забитом мяче и внёс вклад в общую победу команды. Очень важно, что мы смогли пройти очень сильную команду и выйти в следующий раунд. Но мы хотим большего.

У меня нет предпочтений, с кем играть в полуфинале. Мы устали, но находимся в хорошей форме и настроении. Не хочу говорить об арбитрах — у них и без того очень тяжёлая работа. Почему-то когда они не совершают ошибок, никто не говорит и слова».