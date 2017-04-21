Обидчик «Зенита» не стал палачом МЮ

«Андерлехт» ушел от поражения в домашнем матче и довел сражение с «Манчестер Юнайтед» до овертайма, но гол Рэшфорда вывел манкунианцев в полуфинал Лиги Европы.

Предсказуемый «Юнайтед»

Может быть, через годик или два и спустя полмиллиарда трансферных затрат Жозе Моуриньо и сделает из МЮ стоящую команду, но сегодня манкунианцы максимум тянут на статус покорителей Лиги Европы. Статус оскорбительный для клуба, который может похвастаться восьмым по стоимости составом на планете. Четверговые матчи второго по значимости клубного турнира Европы обречены выглядеть бледной тенью баталий в Лиге чемпионов, разворачивающихся во вторник и среду. Но МЮ в комментаторских штампах – это «командa уровня Лиги чемпионов». Ответный поединок против «Андерлехта» убедил в обратном: сегодняшним манкунианцам действительно нечего делать в компании «Реала», «Атлетико», «Ювентуса», «Монако», «Баварии» и «Барселоны».

Футболисты у Жозе есть, многие со звучными именами на спинах, они бегают, передают друг другу мяч и даже бьют по воротам, но структурно представляют собой не красивую головоломку, а паззл для детей младшего дошкольного возраста. Отсутствие искры, топорные прямолинейные взаимодействия, вспышки паники в обороне – прости, сэр Алекс, они все потеряли. Если не сказать жестче. 9 домашних ничьих в АПЛ вовсе не случайность, с «Андерлехтом» основное время завершилось тоже с любимым счетом 1:1, а большие клубы не признают компромиссов. Согласно прописной истине победителей не судят, но критиковать некоторых не только можно, но и необходимо.

Как развивалась игра? Статистический экскурс

Удары (в створ): 22 (10) – 18 (6)

МЮ создал достаточно угроз, 10 ударов в створ ворот – прекрасный показатель, но ведь и «Андерлехт» не предстал младенцами, согласными на избиения. Бельгийцы, действуя в своем стиле, заставили хозяев попотеть, создали интригу, а в отдельные отрезки встречи выход «красных дьяволов» в полуфинал висел на волоске. Манкунианцы очень прилично выглядели в дебюте, когда забил Мхитарян, и могло состояться еще несколько взятий ворот. Вот только недостаточно классно играть в футбол 30 минут из 120 – это удел середняков, а «Манчестер Юнайтед» - великий клуб, который в данный момент своей истории, к сожалению, не может похвастаться топовой командой.

Владение мячом: 60.1% – 39.9%

Современный футбол не устает доказывать, что владение мячом – один из самых лгущих статистических показателей. Прямой корреляции между контролем и игровым преимуществом давно нет, игра вторым номером вовсе не говорит о пораженчестве или слабости. «Андерлехт» придерживался внятной стратегии на «Олд Траффорд» против записного фаворита, план гостей на игру сработал, раз МЮ пришлось потеть не только основное время, но и дополнительное. Ни о каком подавляющем преимуществе команды Моуриньо на протяжении всего матча речи не идет, хотя португалец по привычке посетует на невезение «лучшей команды». Соперники избрали разные подходы, но в целом игра была равна, а в конечном итоге дало о себе знать преимущество «Манчестер Юнайтед» в индивидуальном исполнительском классе.

Точность передач: 83% - 75%

Не выдающиеся, но вполне солидные показатели для Лиги Европы. При условии, что «Андерлехт» искал вертикальные продолжения атак и стремился действовать на обострение, МЮ тоже искал освободившиеся зоны, однако умно и хладнокровно распорядиться ими не удавалось – это уже иной уровень сложности. Впрочем, не станем слишком придираться: на фоне друг друга «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехт» выдали достаточно качественный матч с технической точки зрения.

Герой матча. Маркус Рэшфорд = 9 из 10

Славный парень этот Рэшфорд, именно его присутствие в составе МЮ помогает побеждать скепсис и верить в светлое будущее «дьяволов». Маркусу 19 лет, но сегодня именно он затащил легендарный клуб в полуфинал Лиги Европы, отметившись результативной передачей и решающим голом. Добавьте к этим свершениям 6 ударов и 7 удачных обводок – Рэшфорд с удовольствием оказывался в центре внимания, на фоне Лингарда, начинавшего встречу на зеркальной позиции, выглядел настоящим королем. Да и без всяких фонов Маркус провел сильную игру, лично он заслужил похвалу и твердое место в стартовом составе на остаток сезона.

«Манчестер Юнайтед» выиграет Лигу Европы?

МЮ – фаворит турнира, но то же самое говорили и осенью, и после возобновления Лиги Европы в феврале. «Манчестер Юнайтед» - самый именитый участник с самым классным составом, на кого же еще вешать ярлык фаворита? Но команда Моуриньо именно как команда не убеждает в своем превосходстве, дуэль с «Андерлехтом» послужила очередным подтверждением того, что МЮ пока не научился быть стабильно сильным. «Красным дьяволам» не будет легко против любого из возможных соперников – «Лиона», «Сельты» или «Аякса». На самом деле, дойдя до полуфинала турнира, «Манчестер Юнайтед» пока не подтвердил свой фаворитский статус игрой. Например, в основное время пяти из шести матчей плей-офф манкунианцы лишь однажды забили больше одного гола. Звезды могут выиграть Лигу Европы для «Юнайтед», но хотелось бы увидеть и работу Моуриньо, тот же Унаи Эмери в предыдущих розыгрышах задавал тренерскую планку, «Севилья» выглядела слаженным механизмом. Будет ли таким же новый триумфатор Лиги Европы?