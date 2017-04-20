«Генк» не смог обыграть «Сельту» и покинул Лигу Европы
В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Генк» не смог добиться нужного для себя результата.
Генк, «Кристалл Арена».
«Генк» - «Сельта» - 1:1 (0:0)
Голы: Троссард 68 — Систо 64.
Первый матч: 2:3
«Генк»: Райан, Брабец (Деваст 81), Уронен, Кастань, Колли, Буффель (Схрейверс 72), Малиновский (Боэтиюс 72), Посуэло, Берге, Троссард, Саматта.
Главный тренер: Элберт Стуйвенберг.
«Сельта»: Альварес, Кабрал, Кастро, Мальо, Фонтас, Васс (Хосабед 80), Радоя, Эрнандес, Систо, Аспас, Гвидетти (Бове 42, Ронкалья 89).
Главный тренер: Эдуардо Бериссо.
Предупреждения: Деваст 88, Эрнандес 88, Кастро 88, Мальо 90+4.
Судья: Уильям Коллам.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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По факту обе команды обменялись грубыми ошибками, после чего были забиты голы.