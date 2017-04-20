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Джеррард и Лэмпард войдут в Зал славы британского футбола

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Джеррард Стивен, Лэмпард Фрэнк
Сегодня, 23:21 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Легендарные английские футболисты Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард войдут в Зал славы британского футбола, который находится в Национальном футбольном музее в Манчестере.

Также новыми членами Зала славы станут бывший вратарь «Арсенала» Боб Уилсон, экс-игрок и тренер «Вест Хэма» Билли Бондс, бывший футболист «Лидса» и «Ньюкасла» Гари Спид, а также два игрока женской сборной Англии - Келли Смит и Рейчел Янки.

Церемония состоится 21 сентября.

Добавим, что Джеррард в следующем сезоне должен возглавить команду «Ливерпуля» U-18.

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