Джеррард и Лэмпард войдут в Зал славы британского футбола
Сегодня, 23:21 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Легендарные английские футболисты Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард войдут в Зал славы британского футбола, который находится в Национальном футбольном музее в Манчестере.
Также новыми членами Зала славы станут бывший вратарь «Арсенала» Боб Уилсон, экс-игрок и тренер «Вест Хэма» Билли Бондс, бывший футболист «Лидса» и «Ньюкасла» Гари Спид, а также два игрока женской сборной Англии - Келли Смит и Рейчел Янки.
Церемония состоится 21 сентября.
Добавим, что Джеррард в следующем сезоне должен возглавить команду «Ливерпуля» U-18.
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