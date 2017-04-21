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«Лион» в серии пенальти одолел «Бешикташ»

Матч: БешикташБешикташ2 : 1ЛионЛион
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Лион» в серии пенальти оказался удачливее «Бешикташа» и стал последним полуфиналистом турнира.

Стамбул, стадион «Водафон Арена».

«Бешикташ» - «Лион» - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0, 0:0 - д. в.)
Голы: Талиска 27, 58Лаказетт 34.
Первый матч: 1:2
6:7 по пенальти

«Бешикташ»: Фабрисио, Митрович, Адриано (Бек 77), Генюль, Тошич, Озъякуп (Уйсал 94), Хатчинсон, Талиска, Куарежма (Арслан 117), Бабел, Тосун.
Главный тренер: Шенол Гюнеш.

«Лион»: Антони Лопеш, Нкулу, Морель (Рыбус 120), Жалле, Диакаби, Толиссо, Гоналон, Вальбуэна, Тузар, Корне (Фекир 77), Лаказетт (Геззаль 90).
Главный тренер: Бруно Женезио.

Предупреждения: Адриано 29, Гоналон 32, Тошич 78.

Судья: Милорад Мажич.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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