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«Бешикташ» - «Лион»: стартовые составы

Матч: БешикташБешикташ-:-ЛионЛион
Начало матча: Сегодня, 22:05
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:29 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Бешикташ» - «Лион».

«Бешикташ»: Фабрисио, Митрович, Адриано, Генюл, Тошич, Озъякуп, Хатчинсон, Талиска, Куарежма, Бабел, Тосун.

«Лион»: Антони Лопеш, Нкулу, Морель, Жалле, Диакаби, Толиссо, Гоналон, Вальбуэна, Тузар, Корне, Лаказетт.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В первом матче «Лиону» удалось вырвать победу у турецкого клуба (2:1).

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