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«Аякс» в меньшинстве сумел вырвать путевку в 1/2 финала ЛЕ у «Шальке»

Матч: Шальке-04Шальке-043 : 2АяксАякс
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:37 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Шальке» не сумел удержать нужный для себя счет и в большинстве дважды пропустил от «Аякса», уступив голландцам путевку в полуфинал турнира.

Гельзенкирхен, стадион «Фелтинс-Арена».

«Шальке» - «Аякс» - 3:2 (0:0, 2:0, 1:0, 0:2 - д. в.)
Голы: Горецка 53, Бургшталлер 56, Калиджури 101Виргевер 111, Юнес 120.
Первый матч: 0:2

«Шальке»: Ферманн, Хеведес, Колашинац, Ритер (Авдияй 112), Настасич, Горецка (Гайс 84), Калиджури, Майер, Бенталеб, Бургшталлер, Стамбули (Хунтелар 54).
Главный тренер: Маркус Вайнцирль.

«Аякс»: Онана, Санчес, Виргевер, Велтман, де Лигт, Шене (ван де Бек 74), Зиеш, Клюйверт (Дольберг 61), Классен, Юнес, Траоре (Тете 82).
Главный тренер: Петер Бош.

Предупреждения: Бургшталлер 60, Колашинац 68, Велтман 71, Настасич 86, Виргевер 90, Зиеш 90.

Удаление: Велтман 80.

Судья: Овидиу Хэцеган.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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