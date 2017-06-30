Рейтинг@Mail.ru

Народный обозреватель. Мозги для Виталика и «Зенит»-на-Дону

Народный обозреватель // Россия: мнение, Ростов, Зенит, Россия, Мутко Виталий , Слуцкий Леонид , Акинфеев Игорь, Джанаев Сослан, Ерохин Александр, Полоз Дмитрий, Манчини Роберто
| Источник: Soccer.Ru | Автор: | Фото: Фотогалерея "Соккер.ру"

Что это там пролетело? Это первый месяц лета промчался на сверхзвуковой скорости. «Соккер.ру» подобрал шутки из ваших комментариев, по которым мы запомнили июнь.

15 место. 311 срывает маски! Новость о таксисте, которого задержали за то, что он доставил чилийского журналиста из аэропорта до отеля за 50 тысяч рублей:

Асхабадзе задержали?)

14 место. Одно слово румын о назначении Леонида Слуцкого главным тренером «Халл Сити»:

Будет новый игровой стиль - качающийся тигр.

13 место. Alex-96 о том, что дерби «Спартак» - ЦСКА могут великодушно перенести с 10 декабря на 20 февраля:

Ребров в недоумении: как в такой мороз штанги целовать

12 место. Jeck Denielse – об очередном падении сборной России в рейтинге ФИФА (в июньской сводке мы опустились на 63-ю строчку):

Сборная привязана к курсу доллара. 10 лет назад была на 25-м месте при долларе 25 рублей. Теперь на 63-м при долларе в 63 рубля.

11 место. Death уже никогда не будет прежним, ведь открыл страшную новость, да еще и озвучил ее («Сын ван дер Сара перешел в „Ден Хааг“):

Прочитал название статьи вслух, вызвал дьявола.

10 место. post-navigator предлагает поменять неофициальный девиз „Амкара“ после продления контракта с Янушем Голом:

Раньше было: без болгара нет „Амкара“.

А теперь что же? „Без поляка нет аммиака“? ;)

9 место. Goodbyegoodboy прокомментировал слова вратаря „Халл Сити“ о назначении Слуцкого главным тренером: „Мы взяли крупную рыбу!“

Леонид зашел на нерест в Северное море и попался.

8 место. Obdulio Varela – о том, что безопасность на матче Шотландия – Англия будет усилена.

Англичан как всегда ждёт горячий приём

7 место. Злой Сергей Саныч о том, что Акинфеев по-прежнему вратарь номер один в России.

6 место. cska.78 в комментариях новости о том, что Сослан Джанаев покидает „Ростов“, остроумно проиллюстрировал массовый исход футболистов из „Ростова“ этим летом.

5 место. Новость о том, что игроки „Ростова“ и сборной России Дмитрий Полоз и Александр Ерохин достались „Зениту“ бесплатно, вызвала бурные обсуждения. Как и положено, зажигали болельщики „Спартака“: LOpp толкнул короткую, но проникновенную речь, а spartach n1 с помощью говорящей картинки подшутил над трансферной кампанией „Зенита“.

LOpp: Ураааа! „Зенит“ вырастил еще двух сборников.

spartach n1: 

4 место. Много шуток наших пользователей связано с обширностью состава „Зенита“, где счетчик футболистов приближается к гроссмейстерской отметке „40 голов“:

Ignorant: Зенит“ теперь одновременно может играть на „Петровском“, „Крестовском“ и давать в трех городах России гастроли.

Jeck Denielse: Генсек НАТО Йенс Столтенберг: „Почему небо потемнело, чья это эскадрилья движется в Европу?“

„Успокойтесь, сэр, это 16 Боингов „Зенита“ везут основной состав на игры в Лиге Европы“.

3 место. Одно слово румын вспомнил знаменитую комедию про итальянцев, в ответ на слова Геннадия Орлова о том, что в следующем сезоне от „Зенита“ он ждет чемпионства:

Вот таким будет прощание с Манчини в конце следующего сезона

2 место. Exploit – о том, что „Арсенал“ готов опередить „Реал“ и предложить 150 миллионов евро за форварда „Монако“ Килиана Мбаппе:

За такие деньги можно построить машину времени и сгонять за молодым Анри.

1 место. Брулин прокомментировал шуточку Виталия Мутко, который предложил завести марихуанку в Ульяновск, чтобы привлечь сборную Нидерландов:

Нидерам - травки.

Африканцам - хавки.

Немцам - порнушки.

Французам - лягушки.

Самбу - бразильцам.

Кенгуру - австралийцам.

И всем - по шкалику.

Да мозгов для Виталика.

P.S. Помните, что „Народный обозреватель“ будет настолько хорош, насколько веселыми будут Ваши комментарии. Оставляйте забавные посты и обязательно отмечайте самые смешные из них лайками и хэштегом #Народный_обозреватель, чтобы они попали в очередной выпуск.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:57, редактировал Сегодня 19:57
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:27
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:42 Сарсания: «На данный момент Лодыгин – первый вратарь в „Зените“» 20
13:27 Лебедев: «Прошу с пониманием отнестись к моим словам о Жиркове» 52
08:57 Ещенко: «„Спартаку“ по силам выйти в плей-офф Лиги чемпионов» 109
08:11 Калитвинцев — о разгроме «Баварии-2»: «Мы не смотрим на имя соперника» 44
07:24 Стржалковский: «С точки зрения зарплат, „Динамо“ – это не клуб чемпионских амбиций» 11
03:41 Фурсенко: «Обсужу с Манчини возвращение Аршавина в „Зенит“» 77
Вчера
21:18 Мутко: «Смолов постоянно попадался по жеребьёвке для прохождения допинг-контроля» 11
19:11 Фурсенко: «„Зенит“ строит команду, прежде всего, опираясь на российских игроков» 84
19:02 Паршивлюк: «У Аленичева личная неприязнь ко мне» 43
17:59 Фурсенко: «Уверяю, что через какое-то время „Крестовский“ будет полон на каждом матче» 144
все материалы по этой теме
Турниры