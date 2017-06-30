Народный обозреватель. Мозги для Виталика и «Зенит»-на-Дону

Что это там пролетело? Это первый месяц лета промчался на сверхзвуковой скорости. «Соккер.ру» подобрал шутки из ваших комментариев, по которым мы запомнили июнь.
15 место. 311 срывает маски! Новость о таксисте, которого задержали за то, что он доставил чилийского журналиста из аэропорта до отеля за 50 тысяч рублей:
Асхабадзе задержали?)
14 место. Одно слово румын о назначении Леонида Слуцкого главным тренером «Халл Сити»:
Будет новый игровой стиль - качающийся тигр.
13 место. Alex-96 о том, что дерби «Спартак» - ЦСКА могут великодушно перенести с 10 декабря на 20 февраля:
Ребров в недоумении: как в такой мороз штанги целовать
12 место. Jeck Denielse – об очередном падении сборной России в рейтинге ФИФА (в июньской сводке мы опустились на 63-ю строчку):
Сборная привязана к курсу доллара. 10 лет назад была на 25-м месте при долларе 25 рублей. Теперь на 63-м при долларе в 63 рубля.
11 место. Death уже никогда не будет прежним, ведь открыл страшную новость, да еще и озвучил ее («Сын ван дер Сара перешел в „Ден Хааг“):
Прочитал название статьи вслух, вызвал дьявола.
10 место. post-navigator предлагает поменять неофициальный девиз „Амкара“ после продления контракта с Янушем Голом:
Раньше было: без болгара нет „Амкара“.
А теперь что же? „Без поляка нет аммиака“? ;)
9 место. Goodbyegoodboy прокомментировал слова вратаря „Халл Сити“ о назначении Слуцкого главным тренером: „Мы взяли крупную рыбу!“
Леонид зашел на нерест в Северное море и попался.
8 место. Obdulio Varela – о том, что безопасность на матче Шотландия – Англия будет усилена.
Англичан как всегда ждёт горячий приём
7 место. Злой Сергей Саныч о том, что Акинфеев по-прежнему вратарь номер один в России.
6 место. cska.78 в комментариях новости о том, что Сослан Джанаев покидает „Ростов“, остроумно проиллюстрировал массовый исход футболистов из „Ростова“ этим летом.
5 место. Новость о том, что игроки „Ростова“ и сборной России Дмитрий Полоз и Александр Ерохин достались „Зениту“ бесплатно, вызвала бурные обсуждения. Как и положено, зажигали болельщики „Спартака“: LOpp толкнул короткую, но проникновенную речь, а spartach n1 с помощью говорящей картинки подшутил над трансферной кампанией „Зенита“.
LOpp: Ураааа! „Зенит“ вырастил еще двух сборников.
spartach n1:
4 место. Много шуток наших пользователей связано с обширностью состава „Зенита“, где счетчик футболистов приближается к гроссмейстерской отметке „40 голов“:
Ignorant: „Зенит“ теперь одновременно может играть на „Петровском“, „Крестовском“ и давать в трех городах России гастроли.
Jeck Denielse: Генсек НАТО Йенс Столтенберг: „Почему небо потемнело, чья это эскадрилья движется в Европу?“
„Успокойтесь, сэр, это 16 Боингов „Зенита“ везут основной состав на игры в Лиге Европы“.
3 место. Одно слово румын вспомнил знаменитую комедию про итальянцев, в ответ на слова Геннадия Орлова о том, что в следующем сезоне от „Зенита“ он ждет чемпионства:
Вот таким будет прощание с Манчини в конце следующего сезона
2 место. Exploit – о том, что „Арсенал“ готов опередить „Реал“ и предложить 150 миллионов евро за форварда „Монако“ Килиана Мбаппе:
За такие деньги можно построить машину времени и сгонять за молодым Анри.
1 место. Брулин прокомментировал шуточку Виталия Мутко, который предложил завести марихуанку в Ульяновск, чтобы привлечь сборную Нидерландов:
Нидерам - травки.
Африканцам - хавки.
Немцам - порнушки.
Французам - лягушки.
Самбу - бразильцам.
Кенгуру - австралийцам.
И всем - по шкалику.
Да мозгов для Виталика.
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