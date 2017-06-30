Народный обозреватель. Мозги для Виталика и «Зенит»-на-Дону

Что это там пролетело? Это первый месяц лета промчался на сверхзвуковой скорости. «Соккер.ру» подобрал шутки из ваших комментариев, по которым мы запомнили июнь.

15 место. 311 срывает маски! Новость о таксисте, которого задержали за то, что он доставил чилийского журналиста из аэропорта до отеля за 50 тысяч рублей:

Асхабадзе задержали?)

14 место. Одно слово румын о назначении Леонида Слуцкого главным тренером «Халл Сити»:

Будет новый игровой стиль - качающийся тигр.

13 место. Alex-96 о том, что дерби «Спартак» - ЦСКА могут великодушно перенести с 10 декабря на 20 февраля:

Ребров в недоумении: как в такой мороз штанги целовать

12 место. Jeck Denielse – об очередном падении сборной России в рейтинге ФИФА (в июньской сводке мы опустились на 63-ю строчку):

Сборная привязана к курсу доллара. 10 лет назад была на 25-м месте при долларе 25 рублей. Теперь на 63-м при долларе в 63 рубля.

11 место. Death уже никогда не будет прежним, ведь открыл страшную новость, да еще и озвучил ее («Сын ван дер Сара перешел в „Ден Хааг“):

Прочитал название статьи вслух, вызвал дьявола.

10 место. post-navigator предлагает поменять неофициальный девиз „Амкара“ после продления контракта с Янушем Голом:

Раньше было: без болгара нет „Амкара“.

А теперь что же? „Без поляка нет аммиака“? ;)

9 место. Goodbyegoodboy прокомментировал слова вратаря „Халл Сити“ о назначении Слуцкого главным тренером: „Мы взяли крупную рыбу!“

Леонид зашел на нерест в Северное море и попался.

8 место. Obdulio Varela – о том, что безопасность на матче Шотландия – Англия будет усилена.

Англичан как всегда ждёт горячий приём

7 место. Злой Сергей Саныч о том, что Акинфеев по-прежнему вратарь номер один в России.

6 место. cska.78 в комментариях новости о том, что Сослан Джанаев покидает „Ростов“, остроумно проиллюстрировал массовый исход футболистов из „Ростова“ этим летом.

5 место. Новость о том, что игроки „Ростова“ и сборной России Дмитрий Полоз и Александр Ерохин достались „Зениту“ бесплатно, вызвала бурные обсуждения. Как и положено, зажигали болельщики „Спартака“: LOpp толкнул короткую, но проникновенную речь, а spartach n1 с помощью говорящей картинки подшутил над трансферной кампанией „Зенита“.

LOpp: Ураааа! „Зенит“ вырастил еще двух сборников.

spartach n1:

4 место. Много шуток наших пользователей связано с обширностью состава „Зенита“, где счетчик футболистов приближается к гроссмейстерской отметке „40 голов“:

Ignorant: „Зенит“ теперь одновременно может играть на „Петровском“, „Крестовском“ и давать в трех городах России гастроли.

Jeck Denielse: Генсек НАТО Йенс Столтенберг: „Почему небо потемнело, чья это эскадрилья движется в Европу?“

„Успокойтесь, сэр, это 16 Боингов „Зенита“ везут основной состав на игры в Лиге Европы“.

3 место. Одно слово румын вспомнил знаменитую комедию про итальянцев, в ответ на слова Геннадия Орлова о том, что в следующем сезоне от „Зенита“ он ждет чемпионства:

Вот таким будет прощание с Манчини в конце следующего сезона

2 место. Exploit – о том, что „Арсенал“ готов опередить „Реал“ и предложить 150 миллионов евро за форварда „Монако“ Килиана Мбаппе:

За такие деньги можно построить машину времени и сгонять за молодым Анри.

1 место. Брулин прокомментировал шуточку Виталия Мутко, который предложил завести марихуанку в Ульяновск, чтобы привлечь сборную Нидерландов:

Нидерам - травки.

Африканцам - хавки.

Немцам - порнушки.

Французам - лягушки.

Самбу - бразильцам.

Кенгуру - австралийцам.

И всем - по шкалику.

Да мозгов для Виталика.

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