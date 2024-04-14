Жирков: «Я бы сегодня на пике своей карьеры стоил 5 рублей»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос, сколько бы он стоил на трансферном рынке в нынешних реалиях.
Мостовой сказал, что сегодня он бы стоил в районе 100 миллионов евро? Я бы сегодня на пике своей карьеры стоил 5 рублей.
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос, сколько бы он стоил на трансферном рынке в нынешних реалиях.
Мостовой сказал, что сегодня он бы стоил в районе 100 миллионов евро? Я бы сегодня на пике своей карьеры стоил 5 рублей.
Конечно Юра понимает, что он стоил приличных денег, а сейчас это сумма выше, но он сказал именно про пять рублей, ну это типа я не нарцисс, у меня от самолюбования не поехала крыша.
Конечно Юра понимает, что он стоил приличных денег, а сейчас это сумма выше, но он сказал именно про пять рублей, ну это типа я не нарцисс, у меня от самолюбования не поехала крыша.