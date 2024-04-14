Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Россия. Премьер-Лига 2023/2024

Жирков: «Я бы сегодня на пике своей карьеры стоил 5 рублей»

сегодня, 11:01

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос, сколько бы он стоил на трансферном рынке в нынешних реалиях.

Мостовой сказал, что сегодня он бы стоил в районе 100 миллионов евро? Я бы сегодня на пике своей карьеры стоил 5 рублей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Сочи» анонсировал матч со «Спартаком» видео с Абаскалем в роли космонавта
12 апреля Видео
«Ctrl+C, Ctrl+V нажал – и поехали». Соболев — о дубле в ворота «Динамо»
08 апреля
Нападающий «Зенита» Педро оценил мем с енотом
07 апреля
Абаскаль — о проблемах с реализацией: «Надо ворота побольше сделать»
07 апреля
Внимание фанатов привлекла надпись на трофейном мяче Палмера
05 апреля Фото
Форвард «Ростова» Роналдо: «Ни за какие деньги не сменю фамилию на Месси»
03 апреля
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:14
Жирков тонко потроллил Мостового.
Конечно Юра понимает, что он стоил приличных денег, а сейчас это сумма выше, но он сказал именно про пять рублей, ну это типа я не нарцисс, у меня от самолюбования не поехала крыша.
Igo0rek
Igo0rek ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:41
Может для начала побольше бы хороших игроков в РПЛ?
альсато
альсато
сегодня в 12:31
ВОТ РЕАЛЬНАЯ ОЦЕНКА человека ! (своих возможностей)...как говаривал мой отец (чемпион олимпийских игр 1964 года по тяжелой атлетики)...все ХЕРНЯ!..самые сильные люди-ДОМА СИДЯТ!)))))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:17
Юра самокритичность это конечно хорошо , но не да такой же степени...)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:09
Скромняга парень. Таких бы больше в российском футболе, как Юрий.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 