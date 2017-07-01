Насколько хорош новичок «Зенита»?

Паредес не горел желанием играть в РФПЛ, как и Манолас, но успешно прошел медосмотр. «Соккер.ру» выясняет, сможет ли аргентинец пригодиться новой команде?

В «Зенит» Паредес собрался из-за денег?

Приведем информацию итальянских источников, а вывод сделаете сами. Изначально в «Роме» бывший хавбек «Бока Хуниорс» получал 500 тысяч евро. Сразу видно, что агент у него не Райола. Даже после аренды в «Эмполи» римляне выдали хавбеку 700 тысяч евро в год, одна из самых маленьких зарплат в заявке.

За «Рому» играл точно не из-за денег. У Леандро явно нет звездной болезни, ведь ездил в «Кьево» и «Эмполи» в аренду. Также важно знать, что у Паредеса есть жена и двое маленьких детей. При этом хавбеку позавчера исполнилось всего 23 года – праздновал дома с друзьями, из-за этого прилетел на медосмотр в Рим из Аргентины.

Стоит удивляться, учитывая непредсказуемость футбольных карьер, что молодой хавбек согласился от 700 тысяч евро в год в Серии А перейти к 3-3.5 млн евро, но в РФПЛ? Молодой холостяк или уверенный в покупке другим грандом может отказаться от «Зенита», отец семейства не разбрасывается подобными предложениями.

Mi familia ❤️mi todo ❤️😍 Публикация от Leandro (@leoparedes20) Май 1 2017 в 5:57 PDT

Кто еще интересовался полузащитником?

Якобы было предложение «Ювентуса» в размере 25 миллионов евро, и «Ливерпуля» - «фаворита в борьбе». И «Атлетико», «Арсенал», «Бавария» с «Боруссией» Д вроде бы интересовались. В большинстве случаев было похоже на «утки» агента футболиста или самой «Ромы», а теперь немного настораживают два момента.

Первый - римляне отпустили Леандро, второй – гранды отдали его «Зениту». Впрочем, российский клуб был самым настойчивым, интересовался парнем еще в прошлом году. Цена выросла с 20 миллионов до 25-30 - «Рома» согласилась. Возможно, именно суммой объясняется, почему Леандро не в «Ювентусе» или в «Ливерпуле»? Сам хочет играть постоянно, а для запасного из гранда – слишком дорогой.

Насколько Паредес вырос у Спаллетти?

Фактически «Зенит» забирает парня, который отыграл два сезона на высоком уровне – в «Эмполи» и в «Роме». При всем уважении к аргентинской лиге, год в «Бока Хуниорс» не считаем – был молод, Рикельме ему «десятку» передавал, выступал ближе к атаке. А теперь Леандро стал центральным хавбеком, хоть и восторгается Иньестой и Зиданом.

Перед нами растущий парень – за год прибавил в точности передач, добрался до 88.4 %. В РФПЛ перевалит за 90 %, будет как Витсель. Только Паредес охотнее вступает в борьбу. В «Роме» не был центральной фигурой, но поднялся до 74 передач в команде, где на него специально не играли. Стал успешнее при перехватах – 2.3 против 1.8 каждые девяносто минут. У Хави Гарсии, для сравнения, показатель всего 1.5.

В «Роме», по сравнению с «Эмполи», не упало количество ударов – 1.8 против 1.9 в составе «Эмполи» каждые девяносто минут, сохранилось количество отборов – первый в «Роме» по параметру. А в созидании Паредес прибавил – раньше создавал 1.5 ключевых передач под удар, сейчас добрался до 2.6. Прекрасный показатель для центрального хавбека, на уровне вингера Промеса.

Впрочем, Леандро – необычный опорник и играл рядом с мастерами, вычищал центр поля. Независимо от выбранной тактики, в «Зените» он может быть как вторым в двойке в центре, так и частью тройки, если Жулиано убедит Манчини.

Видео игры Леандро Паредеса за «Рому»

Какие у Леандро игровые минусы?

С физикой проблем нет, но 12 из 27 матчей в Серии А сыграл, выйдя со скамейки – основным стал не сразу, и был им не всегда. Перспективный, талантливый, умный хавбек, но пока точно не стабильнее Стротмана, Де Росси и Наингголана. Хотя порой был ярче опытных напарников, что тоже отмечаем.

Вот только эффективность передач Паредеса под удар удручает – 43 момента и всего 1 ассист (эффективность 2.3 %). А ведь «Рома» была дикой, у Маноласа и Рюдигера – двух защитников, по два созданных гола. У прямых конкурентов Паредеса картина иная. Строотман - 7 голов после 55 пасов (КПД - 12.7 %), Наингголан – 5 и 69 (КПД - 7.2 %). Аргентинцу не хватало везения, или передачи должен выдавать более удобные?

Также проблема в самой манере игры Паредеса. В воспитании таких игроков – широчайшего диапазона, крайне важно чутье наставника. У «Зенита» будет многовато изменений в составе, еще зимние новички не прижились, чтобы Леандро было так удобно прибавлять, как в «Роме». Так что ставка тут на голый класс и низкий уровень сопротивления в РФПЛ.

А будь Паредес состоявшимся мастером, готовым рубиться рядом с Тьяго Альканторой в основе «Баварии», или за «Барселону» рядом с Бускетсом – его бы в «Зенит» не отдали.

Реально вырастить из него дерзкого Пирло?

Ответ положительный, раз в сильном составе у него выросла точность передач, совсем не было проблем с подачей мячей со стандартов и заметили желание создавать моменты. Но не совсем правильно сравнивать Паредеса именно с Пирло.

Леандро злее и успешнее вступает в борьбу – отсюда и карточки. Впрочем, упоминание Андреа логично, ведь в Италии аргентинец мечтал стать именно «реджистой». Уже по значению слова - «директор», понятно, что это хавбек, который создает и разрушает. Руководитель, спрятанный в защите.

Не всегда, но порой «реджистой» бывали Наингголан, Джан, Пьянич и Маркизио. Сложная позиция, но что прекрасно в свете потери Данни – в «Зенит» должен приехать парень с прекрасным пасом, в том числе дальним. Паредес прилично режет мячом воздух, в «Роме» только молодые Тотти и Пьянич так непринужденно могли отдавать мяч «парашютами» вперед.

В РФПЛ так легко двигал мяч еще Алекс из «Спартака» - давно это было. Так что Леандро правильнее сравнить скорее с Тони Кроосом после последнего тактического обновления от Зидана. Проще говоря, Паредес старается играть современно, поэтому безумец Сампаоли, обещавший использовать схему 3-5-2, вызвал хавбека в сборную Аргентины. Леандро в дебютном матче отдал голевую передачу и сам забил - старался.

Игрок замечательный, но есть подвох?

Все опасения связаны не с игрой, что хорошо. А что плохо - сильные игроки в РФПЛ терялись как раз из-за того, что за полем. Проблему Паредеса в «Зените» описывают трудные переговоры с Маноласом. Костаса, к слову, еще могут убедить – всякое бывает, жена родит на днях и грек перебесится. Манчини явно не хочет за две недели до начала сезона оказаться без будущей основной пары центрбеков.

Но грек не захотел в Россию, отказался от зарплаты в рублях, сорвал решенный трансфер. А Паредес, играя в будущем в Санкт-Петербурге в Лиге Европы, будет во вторник и в среду смотреть матчи Лиги чемпионов. Вспомним, как ужинал с капитаном «Ромы» Тотти – сравнит с капитаном «Зенита» Дзюбой. Позвонит приятель Пауло Дибала – похвастается интересом очередной «Барселоны». И Леандро задумается, зачем пошел за деньгами, а не настоял на переходе в клуб из Германии или Англии?

Amigossss🇦🇷⚽️❤️ Публикация от Leandro (@leoparedes20) Июн 14 2017 в 3:10 PDT

Впрочем, есть и плюс. Паредес будет жить мечтой о скором большом предложении и заявке на ЧМ-18 – поэтому может заиграть здорово. Но при этом очевидна переплата в раза два, такие трансферы таят риск. Одна травма – 25-30 миллионов на ветер. И опасения насчет мотивации остаются. По смыслу игры Леандро – быстро растущий необычный опорный полузащитник, играющий с креном на левый край. Но успех слишком завязан на психологии, на комфорте молодой семьи в Санкт-Петербурге и на отношении парня к делу.

С другой стороны, если Манчини не сделает из Паредеса звезду РФПЛ – надо расставаться не с Леандро, а с Роберто. Тот же Витсель играл и играет намного примитивнее, а из деловитого на поле аргентинца можно вытащить футболиста основы сборной Аргентины имени Дибалы и Месси. Но для успеха хавбека следующий сезон «Зенита» должен напоминать сказку о возвращении. Или сам Паредес должен заметно прибавить вопреки любым обстоятельствам.