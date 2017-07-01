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Турецкие СМИ: «„Истанбул Башакшехир“ ведет переговоры с Кудряшовым»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Истанбул, Ростов, Кудряшов Федор
Сегодня, 13:13 | Источник: cnn.com | Редакция: Роман Мельник

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов может оказаться в Турции.

Местные СМИ сообщают об интересе к игроку со стороны клуба «Истанбул Башакшехир», занявшего вторую строчку чемпионата Турции по итогам завершившегося сезона. По информации источника, турки сейчас ведут переговоры с 30-летним футболистом.

Ранее сообщалось о том, что новым клубом Кудряшова может стать «Рубин». 

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