Турецкие СМИ: «„Истанбул Башакшехир“ ведет переговоры с Кудряшовым»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов может оказаться в Турции.

Местные СМИ сообщают об интересе к игроку со стороны клуба «Истанбул Башакшехир», занявшего вторую строчку чемпионата Турции по итогам завершившегося сезона. По информации источника, турки сейчас ведут переговоры с 30-летним футболистом.

Ранее сообщалось о том, что новым клубом Кудряшова может стать «Рубин».