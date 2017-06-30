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Хавбек «Фиорентины» Бадель - в сфере трансферных интересов «Спартака»
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Фиорентина, Спартак М, Лацио, Рома, Милан, Зенит, Бадель Милан
Сегодня, 20:35 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
«Спартак» включился в борьбу за подписание полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, утверждают в Италии.
28-летний хорват, по слухам, также интересен «Лацио», «Роме», «Милану» и «Зениту».
Контракт Баделя с «фиалками» истекает летом 2018 года, и игрок ответил отказом на предложение клуба продлить сотрудничество.
В минувшем сезоне на счету хавбека 2 гола и 3 результативные передачи в 33 играх Серии А.
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