Хавбек «Фиорентины» Бадель - в сфере трансферных интересов «Спартака»

«Спартак» включился в борьбу за подписание полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, утверждают в Италии.

28-летний хорват, по слухам, также интересен «Лацио», «Роме», «Милану» и «Зениту».

Контракт Баделя с «фиалками» истекает летом 2018 года, и игрок ответил отказом на предложение клуба продлить сотрудничество.

В минувшем сезоне на счету хавбека 2 гола и 3 результативные передачи в 33 играх Серии А.