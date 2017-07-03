Три главных тенденции молодёжного Евро-2017

Тенденции на молодежном Евро-2017 полностью соответствуют самым последним игровым трендам во взрослом футболе. Так утверждает блогер «Соккер.ру» Александр Ярёменко.

Колоссальная агрессивность и способность выходить из-под прессинга у команд-победителей

Лучшие команды турнира - Германия и Испания - подавляли соперников сверхдинамичным прессингом. В полуфиналах Италия и Англия пытались отвечать противникам своими «активными десятиминутками» в начале таймов, но этого было слишком мало. Испания и Германия с 70-й минуты прижимали оппонентов к штрафной зоне и заставляли их допускать роковые ошибки.

Да, немцы проиграли итальянцам в группе и вышли в 1/4 финала благодаря лучшей разнице мячей среди вторых команд. К тому же они прошли в финал по пенальти. Но стоит отметить, что с игры у них было достаточно моментов для взятия ворот противников, но их подводила реализация.

В финале «бундесмашина» стала первым коллективом на турнире, который смог переиграть испанцев в прессинге и в проценте владения мячом. Испанцам не удавалось выходить через короткий пас на половину соперника, поэтому они действовали только через длинные переводы. Благодаря агрессивному прессингу футболисты сборной Германии не позволили испанцам показать свой футбол.

В свою очередь, немцы спокойно умело преодолевали прессинг противников.

Подопечные Штефана Китца использовали схему 4-1-4-1 с самой высокой на турнире линией обороны и очень агрессивным отбором на половине противника. Они давили оппонентов на их участке поля группой из 4-6 футболистов и не давали свободно распоряжаться мячом ключевым игрокам испанцев. В частности, опорные хавбеки немцев Янник Хаберер и Максимилиан Арнолд играли максимально плотно и цепко с лучшими игроками турнира - плеймейкерами Дани Себальосом и Саулем Ньигесом.

Вышесказанное подтверждает, что в современном футболе интенсивный организованный прессинг с высокой линией защиты является одним из ключевых аспектов успешной игры на высоком уровне. Команды, которые способны мощно цепко прессинговать и в тоже время выходить из-под чужого пресса, добиваются максимальных высот.

Чем больше в команде универсальных футболистов, тем лучше результаты

Еще один тренд, характерный для современного футбола – универсализация футболистов. На Евро-2017 у Германии, Испании и Италии все футболисты были способны продуктивно играть в обороне, а в случае перехвата мяча - поддержать атаку команды.

У сборной Англии, да и у остальных команд с универсальностью были проблемы. Например, из-за того, что Левис Бейкер, Тамми Абрахам и Демарай Грей редко возвращались в оборону, Англия оборонялась по схеме 4-3-3 (иногда 5-2-3). Три полузащитника англичан не успевали перекрывать фланги, вследствие чего у противников именно через эти зоны возникали голевые моменты.

В футболе на сегодняшний день очень популярна тенденция играть с высоким прессингом, поэтому каждый футболист обязан постоянно двигаться и быть составной частью единого механизма в обороне. Если хотя бы один игрок выпадает из общекомандной защитной работы, система прессинга дает сбой и может привести к крайне нежелательным последствиям.

У новоиспеченных молодых чемпионов Европы в команде все без исключения участвовали в прессинге и (в случае острой необходимости) занимали позиции в глубокой обороне возле своей штрафной площадки. Это стало фундаментом для успешного выступления.

Наличие ярких индивидуальностей все еще очень важно для победного результата

Несмотря на то, что командная работа с мячом и без мяча играет важнейшую роль в борьбе за медали, в современном футболе осталось важное место для выдающихся исполнителей.

В матче Испании против Италии было заметно, что обе команды с точки зрения командных действий примерно равны. Испания здорово прессинговала и комбинировала, а Италия – глубоко солидно оборонялась и быстро контратаковала.

Но судьбу матча решили отдельные футболисты. Индивидуальные проходы, передачи и удары Ассунсао, Деулофеу, Сауля (лучший бомбардир турнира) и Себальоса (лучший игрок турнира) внесли большой дисбаланс в оборонные построение итальянцев. Именно они смогли в решающий момент расшатать оборону итальянцев и принести победу своей сборной.

В матче Германии против Англии тоже хватало сильных исполнителей. В сборной Англии Демарай Грей и Натаниэл Чалоба прекрасно переигрывали по два-три противника и отдавали острые передачи. Правда, их усилий хватило только на первый тайм. У немцев брали на себя инициативу Филипп и Гнабри, которые постоянно оказывались на ударных позициях

В финале у Германии на поле вернулся в стартовый состав суперталант Митчелл Вайзер. Во втором тайме он порой творил настоящие чудеса. Молодой талант в одном из эпизодов переиграл 5 (!) испанцев на правом фланге и отдал острейший пас на партнера. Для Вайзера это не в новинку, в чемпионате он уже не раз совершал подобные рейды. Именно он вполне заслуженно получил звание лучшего игрока финала. Интересен тот факт, что в берлинской Герте Митчелл Вайзер в основном играет на позиции правого защитника.