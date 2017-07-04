Вратари будущего для «Реала»

Судя по всему, вопрос о новом страже ворот «Реал» отложит до будущего лета. Но кандидаты известны уже сейчас, «Соккер.ру» предлагает расширить список преемников Наваса.

Кто «копает» под Наваса?

Кейлор Навас обещает сражаться до смерти за место в воротах «Реала», а Зинедин Зидан не позволит своему первому номеру умереть. Костариканец по прозвищу «Святые Руки» - священная корова для Зизу, которого полностью устраивает нынешний основной голкипер «Реала». А разве может быть иначе? Наверное, стоит напомнить, что в обоих сезонах, которые Навас провел в качестве основного стража ворот «Королевского клуба», мадридцы выигрывали Лигу чемпионов, а в прошедшей кампании также взяли долгожданное чемпионство в Ла Лиге. Кейлор полностью устраивает Зидана по игровым и человеческим качествам, но у Флорентино Переса на протяжении двух последних лет периодически возникает шальная мысль привезти на «Сантьяго Бернабеу» нового вратаря. Уверен, главная причина не в игре Наваса (у костариканца случаются ошибки, но спасает он гораздо чаще), а в том, что Кейлор по натуре не звезда, а тихий работящий парень. Не тот, кто будет рекламировать трусы и мелькать на обложках чуть реже, чем Криштиану Роналду.

Как и кому удалось отстоять Наваса?

Нужно понимать, что у Переса продолжат чесаться руки насчет нового вратаря, но сейчас президент «Реала» просто не мог не прислушаться к просьбе тренера-победителя и лидерам самого успешного «Мадрида» за полвека с лишним. Зидан лично уговаривал дона Флорентина не искать нового вратаря, от лица команды выступил Серхио Рамос, рассказавший о благоприятном влиянии Кейлора на атмосферу внутри команды. Перес прислушался, и пару недель назад заявил буквально следующее: «Игроки „Реала“ очень довольны Кейлором Навасом. Мне нравится Кейлор Навас». Это не значит, что любитель громких трансферов сдался, но Навас получил отсрочку, как минимум, на год, а смогут ли будущим летом Зидан и партнеры Кейлора отстоять его снова – большой вопрос. «Марка» сообщает, что Перес планирует покупку молодого топ-вратаря следующим летом, а его сговорчивость сейчас может быть связана с невозможностью приобретения Доннаруммы, который в списке Флорентино значится под первым номером.

За кем охотится «Реал» по версии «Марки»?

Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 18 лет). Определенно, фаворит Флорентино Переса. Во-первых, совсем молодой – через год ему будет только 19 лет. Во-вторых, уже сейчас известный и раскрученный, а в будущем должен стать первым номером сборной Италии, преемником Буффона и, возможно, сильнейшим вратарем в мире. Агент Джиджи, Мино Райола, поскандалил с «Миланом», но сам Доннарумма предпочитает беречь честь смолоду, поэтому продлит контракт с «россонери» будет ждать, что «Реал» посватает чин по чину и выкупит его трансфер через год. Говорят, в новый договор даже будет включен специальный пункт о переходе в «Мадрид».

Тибо Куртуа («Челси», 25 лет). Куртуа три года выступал в Мадриде за «Атлетико» и не прочь вернуться в этот город, если «Реал» позовет. Тибо отклоняет уже не первое предложение «Челси» о продлении контракта, который истекает в 2019 году, бельгиец профессионально тянет время в ожидании новых вариантов развития своей карьеры. Очевидно, что при большом желании «Мадрид» сможет приобрести Куртуа, другое дело, что лондонцы понимают, что в течение этого сезона им необходимо продлить контракт с голкипером.

Аррисабалага Кепа («Атлетик», 22 года). Кто вытеснил из стартового состава «Атлетика» легендарного Горку Ирайсоса – тот Аррисабалага. Парень прогрессирует семимильными шагами, ему прочат большое будущее и борьбу с Де Хеа за право играть в воротах сборной Испании. Кстати, к кандидатуре Давида «Реал» уже вряд ли вернется после всего, что было. Впрочем, как знать. Кстати, у Кепы будущим летом истекает контракт с «Атлетиком», и этим обстоятельством потенциальные покупатели постараются воспользоваться, хот договор скорее будет продлен.

Кого ещё можно добавить в этот список?

«Реал» хочет обзавестись лучшим вратарем планеты в перспективе, поэтому выбор невелик. Нойер – немолодой, да и это нереальная цель, переговоры с Де Хеа, кажется, утомили самого Переса, который может не вернуться к кандидатуре Давида чисто из суеверия. И опять же – Давиду в следующем году исполнится 28. Переход еще одного вратаря нереален, потому что он выступает за «Атлетико». Это Ян Облак. Ну и так далее: Льорису уже 30, и он может красиво начудить, Серхио Рико хорош, но он вряд ли станет первым номером в сборной Испании. Объективный выбор действительно сводится к трем голкиперам: Доннарумме, Куртуа и Аррисабалаге. Велик соблазн взять Джиджо и сделать его «мадридским Буффоном», но вариант с Куртуа выглядит надежнее. Кепа в этом трио пока аутсайдер, но и его рано сбрасывать со счетов: в перспективе первый номер сборной Испании «Реалу» был бы интересен, опять же, из маркетинговых соображений. Именно из-за них, как бы классно Кейлор Навас ни отбивал мячики, и каким бы славным парнем ни был, его обязательно заменят в воротах «Реала». И костариканцу еще повезло, что заменят не сейчас, а через год.