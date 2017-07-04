Видеоповторы. Тушить до готовности

На Кубке Конфедераций были протестированы видеоповторы. Нововведение прекрасное и долгожданное, но «Соккер.ру» увидел массу шероховатостей, которые нужно исправлять.

Мы ждали-ждали и, наконец, дождались. Футбол получил инструмент, в котором давно нуждался, но только предстоит научиться использовать это новое и, безусловно, крайне полезное орудие. Для начала двухминутный ликбез о том, как работает система сейчас, если вы вдруг забыли или упустили из виду.

Три видеоассистента арбитра располагаются в отдельном помещении на стадионе, где в их распоряжении куча мониторов – по числу трансляционных камер. Отныне эти серые кардиналы вершат судьбы из своей кельи, но, согласно правилам, рефери в поле может обратиться к их помощи только в четырех случаях:

1) Чтобы проверить легитимность взятия ворот и исключить офсайды, нарушения правил, игру рукой в голевых атаках. За самим взятием ворот, раз уж вышли на такой уровень технологий, должна следить система фиксации гола.

2) Во время назначения пенальти. Видеоассистенты помогут определить, было ли нарушение в действительности, или нужно определять симуляцию.

3) Удаления. Когда существует угроза красной карточки, можно воспользоваться повтором.

4) Неправильное определение нарушителя. Арбитру подскажут, кому предназначалась желтая карточка.

Важный нюанс: только главный судья решает, использовать видеоповтор в той или иной ситуации или нет. Рефери может запросто посчитать, что прав, и продолжить игру, не прибегая к помощи технологий.

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Проблема использования №1. Квалификация арбитров

Какие технологии не изобретай, любая, даже самая продуманная и изощренная система не устоит перед человеческим фактором. На Кубок Конфедераций традиционно съехались арбитры со всего света (великие силы – глобализация и популяризация!), поэтому, так скажем, средний уровень судейства прихрамывал на две ноги. Думаю, ФИФА ждет масса интересных открытий: наверняка ведь работа VAR-судей записывалась для последующего разбора. Одно дело, если рефери допускает ошибку в поле – там можно списать на массу объективных факторов, и совсем другое, если три человека, сидящие перед мониторами с исчерпывающей информацией, нарушают методические рекомендации и блещут плохим знанием правил игры в футбол. Возьмите для примера пенальти, который не был назначен, в полуфинальной встрече Португалия – Чили. Как кто-то сказал, можно рассмотреть даже с самолета, однако три профессиональных рефери не справились даже с видео. Одним словом, использование повторов не станет панацеей, если не найдется квалифицированных кадров для работы с этой системой. Следовательно, их нужно готовить.

Проблема использования №2. Распределение обязанностей

Думаю, не лучшим образом выстроена система взаимодействий в бригаде арбитров, особенно скользким кажется момент, что судья в поле может посчитать верными свои действия или решение помощника и «отрезать» систему видеонаблюдения. К счастью, это не касается голов – их в любом случае просмотрят, но с пенальти такие казусы на Кубке Конфедераций случались. Очевидно, ФИФА дает следующую рекомендацию: использовать видеоповторы как можно реже, чтобы сократить число и продолжительность пауз в игре. Да, это необходимо, но без двусторонней связи между VAR-арбитрами и судьей со свистком теряется эффективность системы. Не только главный рефери должен иметь возможность запрашивать помощь у «всевидящего ока», но и видеоассистенты должны быть наделены правами пресекать несправедливости на поле. Да, только в крайних случаях. Но должны.

Проблема использования №3. Непрозрачность системы для футболистов

Из-за всех этих сложных нюансов и правил футболисты пока не понимают, с чем имеют дело. И с правилами-то игры на профессиональном уровне знаком не каждый, а здесь новая напасть. Там рефери смотрит повтор и назначает пенальти, а тут, где тоже нужно было ставить одиннадцатиметровый, разводит руками и не обращается к помощи видеоассистентов. Как это понимать? Система должна быть эффективной и, в то же время, простой для понимания всеми участниками матча. На Кубке Конфедераций часто встречалась растерянность: и у арбитров, и у игроков. Либо абсолютная справедливость в ключевых моментах матча, либо давайте по старинке, потому что терпеть судейские ошибки, когда используются видеоповторы, это какая-то крайняя форма извращения.

Одно из возможных решений. Вовлечение в процесс футболистов

Футболисты должны понять, что они находятся под колпаком. Ни одна симуляция, ни одна грубость, оставшаяся вне поля зрения арбитра, отныне не должна оставаться безнаказанной. Когда придет осознание этого у игроков, каждый из них станет немножко судьей. Дополнительные 22 пары глаз точно не помешают, честно говоря, было бы интересно посмотреть на банальный эксперимент: пусть у каждой команды будет, допустим, по 3 шанса запросить видеоповтор. Этого достаточно, редко бывает больше ключевых моментов в одну сторону, а если их больше – нужно ставить квалификацию арбитра под сомнение.

Пусть просматриваются те же ключевые события: пенальти, удаление, вторая желтая карточка. Просто если симулянт падает в штрафной площади, он рассчитывает обмануть арбитра, но его команда не станет просить просмотр видео, потому что футболисты знают, когда их действительно сбили, а когда была хитрость. Таким образом, каждый будет решать сам – пользоваться своим шансом на справедливость или приберечь его. Впрочем, и в нынешний способ использования видеоповторов можно и нужно каким-то образом внедрить возможность запрашивать просмотр видео футболистами строго ограниченное количество раз. Как минимум, это поможет разрядить обстановку во многих моментах. А в остальном – верным путем, товарищи!