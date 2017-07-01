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Финал Кубка Конфедераций обслужит Милорад Мажич
Сегодня, 01:21 | Источник: FIFA.com | Редакция: Павел Молочный
Главным арбитром финального матча Кубка Конфедераций между сборными Чили и Германии станет серб Милорад Мажич. Его ассистентами на линиях будут Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Резервным судьёй назначен Дамир Скомина (Словения). В качестве видеоассистентов выступят Клеман Турпен (Франция), Юре Папоротник (Словения) и Артур Диаш (Португалия).
Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге в 21:00 по московскому времени. На матче ожидается более 53 тысяч зрителей.
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