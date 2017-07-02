В матче Португалия - Мексика пенальти был назначен после просмотра видеоповтора

В матче за 3-е место Кубка Конфедераций-2017, в котором сборной Португалии противостоит национальная команда Мексики, был назначен пенальти после просмотра видеоповтора.

Главный арбитр встречи Фахад Аль-Мирдаси сперва не заметил нарушения правил в штрафной мексиканцев, однако после консультаций с ассистентами пришел к выводу, что защитник «ацтеков» Рафаэль Маркес остановил форварда «селесао» Андре Силву не по правилам.

Пострадавший сам вызвался исполнить одиннадцатиметровый, однако реализовать свой шанс не сумел - сэйвом отметился голкипер мексиканцев Гильермо Очоа.