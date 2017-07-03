Рейтинг@Mail.ru

Николаев: «Больше хочу работать судьёй, чем заместителем начальника департамента»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Судейство, Николаев Алексей
Сегодня, 19:46 | Источник: Rfs.ru | Редакция: Сергей Иванов

Российский арбитр Алексей Николаев объяснил, почему покинул пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.

«Для меня сейчас очевидно, что совмещать работу действующего арбитра и одного руководителей департамента судейства и инспектирования РФС очень непросто. Мой случай совмещения, безусловно, уникальный, больше я таких примеров не знаю. Принял решение, что на данный момент в большей степени хотел бы еще поработать в роли арбитра, поэтому покидаю пост заместителя руководителя департамента. Благодарю всех, с кем приходилось осуществлять профессиональную деятельность в рамках работы в департаменте, для меня это был очень интересный и полезный опыт».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:54
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 19:54
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:44 Официально Александр Егоров завершил карьеру судьи 30
Вчера
16:12 В матче Португалия - Мексика пенальти был назначен после просмотра видеоповтора 11
01 июля 2017
01:21 Финал Кубка Конфедераций обслужит Милорад Мажич 1
27 июня 2017
12:19 Матч между Португалией и Чили будет судить иранец Фагани 13
23 июня 2017
19:42 Названы арбитры, которые обслужат матчи Чили - Австралия и Германия - Камерун 3
22 июня 2017
16:50 Матч Мексика - Россия обслужит бригада арбитров из Саудовской Аравии 6
11 июня 2017
14:28 Безбородов: «Критика Бородюка? Мне всё равно» 26
12:08 Бородюк: «Безбородов - самовлюбленный нарцисс. Это я еще корректно выражаюсь» 41
10 июня 2017
21:02 В Серии А со следующего сезона будут видеоповторы для судей 39
02 июня 2017
19:09 Брих: «С нетерпением жду финал Лиги чемпионов» 8
все материалы по этой теме
Турниры