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Николаев: «Больше хочу работать судьёй, чем заместителем начальника департамента»
Сегодня, 19:46 | Источник: Rfs.ru | Редакция: Сергей Иванов
Российский арбитр Алексей Николаев объяснил, почему покинул пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.
«Для меня сейчас очевидно, что совмещать работу действующего арбитра и одного руководителей департамента судейства и инспектирования РФС очень непросто. Мой случай совмещения, безусловно, уникальный, больше я таких примеров не знаю. Принял решение, что на данный момент в большей степени хотел бы еще поработать в роли арбитра, поэтому покидаю пост заместителя руководителя департамента. Благодарю всех, с кем приходилось осуществлять профессиональную деятельность в рамках работы в департаменте, для меня это был очень интересный и полезный опыт».
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