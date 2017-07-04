Риццоли завершил карьеру арбитра

Известный итальянский судья Никола Риццоли, который признавался лучшим арбитром Евро-2016, завершил карьеру. Он планировал закончить работу в 2018 году, однако сделал это на сезон раньше. Причиной такого решения стало назначение на должность ответственного за распределение арбитров в Серии А в департаменте судейства. Еще один итальянский рефери Эмидио Морганти займется назначениями на матчах Серии В.