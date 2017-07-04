30
Риццоли завершил карьеру арбитра
Сегодня, 17:48 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Известный итальянский судья Никола Риццоли, который признавался лучшим арбитром Евро-2016, завершил карьеру. Он планировал закончить работу в 2018 году, однако сделал это на сезон раньше. Причиной такого решения стало назначение на должность ответственного за распределение арбитров в Серии А в департаменте судейства. Еще один итальянский рефери Эмидио Морганти займется назначениями на матчах Серии В.
Другие материалы по теме:
Вчера
19:44 Официально Александр Егоров завершил карьеру судьи 37
02 июля 2017
01 июля 2017
27 июня 2017
23 июня 2017
22 июня 2017
11 июня 2017
10 июня 2017
60
Или войдите через