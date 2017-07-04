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Риццоли завершил карьеру арбитра

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Судейство, Риццоли Никола
Сегодня, 17:48 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Известный итальянский судья Никола Риццоли, который признавался лучшим арбитром Евро-2016, завершил карьеру. Он планировал закончить работу в 2018 году, однако сделал это на сезон раньше. Причиной такого решения стало назначение на должность ответственного за распределение арбитров в Серии А в департаменте судейства. Еще один итальянский рефери Эмидио Морганти займется назначениями на матчах Серии В.

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