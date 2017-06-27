Матч между Португалией и Чили будет судить иранец Фагани

ФИФА объявила имена арбитров, которые обслужат полуфинальный матч Кубка Конфедераций.

На поединке между сборными Португалии и Чили будет работать иранская бригада судей во главе с Алирезой Фагани. Помогать ему будут боковые арбитры Реза Сохандан и Мохаммадреза Мансури.

Встреча состоится 28 июня в Казани.