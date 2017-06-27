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Матч между Португалией и Чили будет судить иранец Фагани
Матч: Португалия-:-Чили
Начало матча: Завтра, 21:00
Сегодня, 12:19 | Источник: FIFA.com | Редакция: Антон Белюсь
ФИФА объявила имена арбитров, которые обслужат полуфинальный матч Кубка Конфедераций.
На поединке между сборными Португалии и Чили будет работать иранская бригада судей во главе с Алирезой Фагани. Помогать ему будут боковые арбитры Реза Сохандан и Мохаммадреза Мансури.
Встреча состоится 28 июня в Казани.
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Тогда он отсудил аж пять матчей. Далее :
В 2011 году Равшан Ирматов был назначен на финальные матчи Кубка Азии (Япония—Австралия) и клубного чемпионата мира 2011 («Сантос»—"Барселона)").
В 2012 году последовало приглашение Равшана Ирматова в Лондон на Олимпийские игры, где он отсудил три матча, в том числе и матч за 3-е место.
В 2013 году Ирматов принимал участие в судействе на Кубке Конфедераций в Бразилии.
На Чемпионате мира 2014 года в Бразилии отработал четыре матча: три поединка на групповом этапе и четвертьфинальный матч Нидерланды—Коста-Рика.
Всего на чемпионатах мира Ирматов обслужил 9 матчей, что является рекордом чемпионатов мира для главных арбитров.
Портал worldreferee.com признал Ирматова лучшим арбитром 2011 года,судейская асоциация включила в десятку лучших судей мира в 2011 г. ,на КК-17 тестирует долбанный видеоарбитраж.