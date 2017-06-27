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Матч между Португалией и Чили будет судить иранец Фагани

Матч: ПортугалияПортугалия-:-ЧилиЧили
Начало матча: Завтра, 21:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Судейство, Фагани Алиреза
Сегодня, 12:19 | Источник: FIFA.com | Редакция: Антон Белюсь

ФИФА объявила имена арбитров, которые обслужат полуфинальный матч Кубка Конфедераций.

На поединке между сборными Португалии и Чили будет работать иранская бригада судей во главе с Алирезой Фагани. Помогать ему будут боковые арбитры Реза Сохандан и Мохаммадреза Мансури.

Встреча состоится 28 июня в Казани.

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