Семь причин расстаться с Артёмом Дзюбой

«Зенит» строит новую команду, и зачем ей весенний капитан? «Соккер.ру» собирает причины, которые могут привести к расставанию с Дзюбой.

Сарсания подтвердил интерес к Смолову и наличие проблем при переговорах. А что, если его обменяют на Дзюбу, а не на Кокорина? И даже если не трогать Смолова, предпосылки к прощанию с Артемом остаются.

Для третьих мест Дзюба подходил, а чемпионом России не был никогда. Так что неважно, вернется в «Спартак» или нет, важнее, что возможность купить иностранную звезду у «Зенита» имеется. И причины для подобного хода – тоже.

Самомнение Златана

Луческу нравилась наглость Дзюбы, но не всем тренерам Златаны, которые не играют как сам Ибрагимович, по душе. У Манчини Артем не будет капитаном. Это зимой посчитали, что команда должна идти в огонь и в воду за официальным лидером Дзюбой. И из Артема в теории мог получиться сильный капитан - на одной волне с «Зенитом» последних лет.

Но это были не самые легкие и успешные годы, скандальные. Дзюба не связан с историями Кокорина, вот только есть еще фактор поведения внутри коллектива. Что, если Манчини не нравится ни то, как российские нападающие сыграли на сборах, ни то, что здорового Артема объявили больным в сборной, ни поведение Дзюбы на тренировках? Артем не всегда лезет на рожон, но самомнение там уровня Черчесова.

Минусы футболиста

Стартовали с неигровой причины для расставания, но важной, если Манчини хочет быть главным в «Зените» и ему не нужен яркий лидер российской части игроков. Но куда ближе миг прощания, если Роберто забраковал Артема по футбольным причинам. Например, сейчас не только Федун намекает, что Смолов не усилит «Спартак» и «Зенит». Но разве Дзюба результативнее и сильнее? И если сильнее, то насколько?

То, что парень его роста хорошо играет головой – норма, пример - Бухаров. Артем сыграл сильный сезон, но напомните, какое место с капитаном Дзюбой заняла команда? Он точно не форвард для топ-клуба, не хватает тонкости, навыков прессинга, дальнего удара, резкости. Возраст не детский, предел – середняк АПЛ. И не факт, что ВБА заплатил бы за него щедрее, чем за Рондона. Минусы Дзюбы не столько в цифрах выражены, как в нехватке общего класса. Любой приличный тренер это видит сразу.

Репутация форварда

Личная жизнь Дзюбы – отдельная история, трогать нет смысла. Но для «Зенита» важна публичная репутация. Артем, играя в «Спартаке», многим успел нахамить. Также недавно устроил одну из самых глупых историй оправданий по поводу своего жеста с Кокориным. Тут сколько раз не соври, а репутация Дзюбы от этого лучше не станет. Есть ведь проверочный вопрос в нашумевшем случае.

Ответьте для себя, способен Артем улыбаться после вылета сборной России, подкалывая усатого Черчесова? Вполне. Судить тут не за что, а на ус Манчини себе намотал, что Дзюба умеет быть лицемерным. Например, ушел свободным агентом в «Зенит», критикуя москвичей, а когда припекло - напросился в самолет «Спартака». В итоге благодаря мифам, реальным просчетам, различным фокусам и длинному языку у Дзюбы появилась спорная репутация. Явно не любимчик фанатов, невзирая на то, что к отдаче претензий нет.

Тактические нюансы

Зырянов, Широков, Данни, Халк. «Зенит» за последние годы потерял четырех человек с шикарным пасом. Как компенсировали? Никак, Жулиано крут, но не настолько. Паредесу, Дриусси и Нобоа еще надо заиграть. Но они, как и Дзюба, не похожи на единоличных лидеров «Зенита». А вот в атаке Артем играет в гордом одиночестве. И в схеме «4-3-3», где ему надо закрывать подачи, форварду удобно. Манчини пробовал работать в два нападающих, но отсылка к Евро-2016, где соединяли Смолова и Дзюбу на одном поле, свежа в памяти. И Кокорин у Луческу был на фланге, а не в центре.

Так кто сказал, что Артем подходит под тактику Манчини? Кроме того, не переоценивайте сухие показатели форварда без контекста. Например, Дзюба создал тридцать моментов, после которых игроки «Зенита» били по воротам в РФПЛ, и получил целых 4 ассиста. А тот же Смолов, сыграв на четыре матча меньше – 25 таких возможностей, но 0 голевых. Тактический гений Дзюбы, который якобы и забивает, и создает – неаккуратная интерпретация цифр. «Зенит» был так плох, что кобыла стала невестой. А в сильном сезоне у Артема могут быть проблемы в схеме с двумя форвардами, и это причина задуматься о замене.

Амбиции Манчини

Роберто важны и поведение Артема, и уровень его мастерства. Игру Дзюбы, когда пытаются разграничить его выступление и потуги «повелителя мух» Кокорина, описывают обычно так: «Артем хотя бы дерется». Такой комплимент хуже оскорбления, ведь в этом «хотя бы» скрыто понимание, что будь в атаке «Зенита» не Дзюба, а кто-то заметно сильнее и гибче, могли стать чемпионами вместо «Спартака».

Эталон здесь не обязательно Джеко – на него имеется цифровой компромат, но Манчини может ценить имена. Роберто приехал побеждать, брать трофеи, а вблизи глянул на действия Дзюбы и понял – не подходит, не потянет требования итальянца. Кришито ведь сказал, что Роберто работает только в топ-клубах, а в таких командах собраны элитные футболисты. Артем – замечательный по меркам РФПЛ игрок, многим пригодится, но амбиции Манчини могут начинаться там, где у Дзюбы игровой потолок.

Свободный рынок

Золотая формула смены тренера работает и при расставании с футболистом основы. Если по каким-то причинам игрок не подходит новому наставнику, то сначала надо найти замену. Например, «Зенит» отпускает Нету в «Валенсию». Дальше что? Манолас не приехал, как и Фасио. Как и любой из молодых бразильцев или аргентинцев. Спешка при таких продажах лишняя, Хави Гарсия в центре защиты может оказаться курам на смех.

А вот если Манчини не нравится игра Дзюбы, то он уже нашел варианты. Смолов с годом контракта с «Краснодаром» - внутренняя опция. Но найдутся и иностранцы. Тем более, легионер нужен, чтобы Дзюба не зазнавался без конкурентов в своем амплуа. Кокорина в «Зените» специально закрыли справа в атаке Шатовым и Молло, а на позиции второго форварда Дриусси и Полозом. Дзюбе тоже не помешает мотивация, если Джорджевич и Кержаков будут вне заявки, даже если не сменщик.

Нелюбовь к ротации

Вероятно, ниже фанаты «Зенита» напишут – нет смысла отдавать Дзюбу, нужен хотя бы для ротации. Но если подумать, то персоны вроде Денисова, Широкова и Дзюбы в зрелом возрасте не сидят на лавке. Не в их характере. А для «Зенита», где три состава, такая категоричность опасна. Предположим, Артем остался, привезли ему помощника-конкурента, но не вышло создать дуэт по схеме «4-4-2». Команда вернулась к «4-3-3», но в основе новичок на острие, не Артем. Как думаете, Дзюба усидит на скамейке спокойно? Вряд ли, и «Зенит» в лице Сарсании подсказывает – в клубе это понимают.

Например, подтвердили, что Смолов интересен тренерскому штабу. Значит, Манчини нужен еще один нападающий. Откажется Федор – пойдут за иностранцем. И вторая деталь - Кокорина отдавать в «Краснодар» отказались. У Роберто свое видение перспектив Александра и Артема, и Дзюба может оказаться лишним. Не потому, что слабый, а потому, что не для скамейки создан. И возможности клуба позволяют искать того, кто подойдет лучше Смолова, Полоза, Кокорина или Артема. Сложно поверить, но в мире есть форварды сильнее, чем у сборной России. «Зениту» для заметного прогресса один такой не помешает.