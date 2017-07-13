Главный нападающий российского футбола

Форвард в России – меньше, чем поэт, но Кержаков – редкий пример отечественного нападающего высокого уровня. «Соккер.ру» провожает Александра на игровую пенсию.

2001 год. Кержаков впервые забил «Спартаку»

Год дебюта. В марте играли с «Ротором» в Волгограде, Морозов решил выпустить на поле юного форварда. Кержаков, которому тогда было восемнадцать лет, отпахал целый матч. И хотя первый год Александр забил в тринадцатом матче, зато дело было против «Спартака». Сравнял счет, отпраздновав событие с Аршавиным совместными кувырками через голову, а затем «Зенит» победил 2:1. Получается, «красно-белые» потратили времени на целую карьеру футболиста Кержакова – от первого сезона до последнего, чтобы вернуть себе титул! У Александра в итоге три чемпионства, к слову, а раскрылся форвард быстро, до двадцати и в сборную попал.

2002 год. Кержаков – лучший молодой игрок

В том году, уступив всего на один мяч Гусеву и Кириченко из ЦСКА, Кержаков стал вторым снайпером чемпионата России – отличился 14 раз. Заодно получил приз лучшему молодому футболисту года. И впервые попал в список 33-х лучших игроков сезона под первым номером в своем амплуа. «Зенит» тогда финишировал на десятом месте, чтоб вы понимали, когда Александр начинал – ни о каком денежном проекте речь пока не шла, а на ЧМ-02 из «Зенита» отправился один Кержаков. А рядом был на год младший Сычев, который так стабильно выступать не научился.

2004 год. Форвард забил 29 мячей за сезон

Для российского футболиста, если сыграл 38 матчей за сезон, такое количество голов аномально. Но Кержаков в двадцать один был настолько хорош – 18 мячей в лиге, его личный рекорд для сезона с тридцатью турами. И еще одиннадцать мячей в других турнирах – Кержаков тогда выступал замечательно. Жаль, на Евро-2004 выступить невероятно удачно не получилось, и вообще в сборной Александру не очень везло. Например, Хиддинк его не отобрал, низко оценив действия в первом сезоне за «Динамо». Впрочем, это было позже, сначала Кержаков съездил за рубеж.

2006 год. Александра выбирает «Севилья»

Если бы Кержакова подписал «Интер», если бы подписал «Манчестер Сити» для резерва или клуб с бестолковой селекцией, можно было сейчас сказать – молодой Александр играл так себе, его переоценили. Но «Севилью» тогда собирал один из самых умелых директоров в истории футбола 21 века, поэтому нет сомнений – Кержаков был объективно одаренным и сильным нападающим. И попал в команду, которая с ним в составе выиграла Кубок УЕФА – редкий российский покоритель еврокубка в составе иностранного клуба, еще и гол «шпорам» важный забил по ходу дела.

2008 год. Возвращение снайпера в Россию

В «Севилье» Кержаков не потянул требования нового тренера Хименеса, были форварды, которые подходили лучше. Но запомнилось, как он рвался к воротам соперникам любого уровня – даже с «Барселоной» мог выйти и смотреться достойно. Класс был виден, как и желание работать быстро. Так что Кобелев, с которым юный Александр играл за «Зенит», был рад снова повидать старого знакомого. В «Динамо» Кержаков со временем еще раз доказал, что в желании ему не откажешь – было видно, что готов драться на поле. Вот только затем «Зенит» завел привычку возвращать бывших футболистов…

2009 год. Кержаков снимается в кино

В России немного футбольных фильмов, но Александр принял участие в одном из них, который снимали в 2009, а через год показали на больших экранах. Выбрал далеко не худшую картину, учитывая общее качество российских комедий. В то время Бекмамбетов еще не потерял хватку, продюсер собрал Хабенского, Милу Йовович, Урганта, Гармаша и Меньшова и организовал предсказуемую, но милую комедию о футболе под названием «Выкрутасы». Кержаков сыграл сам себя, и в этом случае лишний раз подчеркнул, как любит публичность – и на ТВ придет, и автобиографий написал на три жизни вперед. По всему видно, Александр любит быть на сцене во всех смыслах.

2010 год. Чемпионство и звание игрока года

С «Динамо» Кержаков успел стать третьим, но первый чемпионский титул праздновал уже после возвращения в родной клуб. «Зенит» в том сезоне с Кержаковым, который позволял себе даже серии из хет-триков, сумел завоевать Кубок России и победить в чемпионате, а форварда назвали лучшим игроком года в лиге. В последующие сезоны Кержаков настолько удачно не играл, зато взялся бить рекорд за рекордом – добрался до сотого гола за «Зенит» в чемпионатах России, забил двухсотый мяч в карьере – в ворота «Андерлехта», который тогда еще не был грозным соперником для его клуба.

2012 год. Александру посвятили глагол

Друг Александра Сергей Шнуров посвятил форварду целую песню, где грамотно нет ни слова о Кержакове, не считая вставки с комментарием великого Орлова. А британские ведущие онлайн-трансляций футбола были так впечатлены антирекордом чемпионатов Европы – Кержаков против Чехии семь раз пробил и лишь раз попал в створ, что посвятили ему целый глагол. Знаменитое слово «кержаковить», что неплохо сочетается с девизом нападающего: «Бил, бью и бить буду». Всего на том Евро-2012, завершившемся для России на групповом этапе, Кержаков нанес 12 выстрелов, и тот самый точный удар с чехами остался единственным. Мазал, но ведь бил!

2013 год. Стал лучшим снайпером в истории

Отечественного футбола, конечно же. В российском ногомяче много лет был самый результативный форвард - Олег Веретенников забил 207 мячей, шел на первой строчке в клубе Григория Федотова среди россиян. Там у него 185 мячей в зачете, но Кержаков забил 208 гол в карьере в дерби в ворота «Спартака», и после этого у него не осталось конкурентов. Даже Павлюченко ничего не смог поделать с нападающим, который собирал десяток-полтора мячей за сезон, пока ему доверяли. Через год Александр побил и рекорд и для сборной России – дубль в ворота Азербайджана означал, что Бесчастных остался позади. Всего у Кержакова 30 голов за сборную, а из действующих ближе всех… Кокорин – 12 мячей.

2015 год. Третий и пока последний брак

Хорошую вещь браком не назовут? Бородатая шутка подходит Кержакову, ведь пару раз промахивался с выбором спутниц жизни. Или это они попадали не в того парня? За десять лет Кержаков пережил три свадьбы – со студенткой Марией, с которой у него родилась дочь Дарья, сейчас ей уже двенадцать лет. С бывшей супругой хоккеиста Сафронова - через три года родился сын Игорь. А в апреле Кержаков от новой жены Миланы Тульпановой – дочери сенатора, принял подарок в виде второго сына. По детям у Кержакова пока ничья с Роналду, но до Роберто Карлоса им далеко – у бразильца теперь девять наследников. Тут только Семак из бывших зенитовцев сможет составить конкуренцию!

2017. Кержаков завершил карьеру

Понятно, что в последнее время Кержаков больше дурачился – в аренду в Швейцарию съездил, автомобильных прав лишился, был активным комментатором игр «Зенита» со скамейки для запасных. Все шло к пенсии, и сегодня ее оформили официально. Бывали в России нападающие талантливее – наверное, Павлюченко и Сычев, были народно-пролетарские – Веретенников или Кириченко, встречались результативные полузащитники – Аршавин и Лоськов, но выше Кержакова по результативности никого нет. 233 гола соорудил Александр за карьеру, а все без исключения легенды располагаются ниже.

Так что незаметный закат такого знатного форварда для России, как Кержаков, немного раздражает. Александр в свои 34 года не заслужил, конечно, чтобы с ним так носились хотя бы в Санкт-Петербурге, как с Тотти в Риме – хотя по факту оба самые результативные собиратели голов в своих странах. Но Александр заслужил человеческое футбольное прощание. Кришито считает «Зенит» топ-клубом, за ним повторяют руководители, но при этом достойного расставания с Кержаковым не увидели. Остается хотя бы фанатам поблагодарить Александра за столько лет в «Зените»!

Взрослым людям ведь не пристало оценивать футбол категориями «нравится» и «не нравится», а вот если мерить Кержакова по шкале качества, то перед вами самый успешный голеадор в истории не просто новейшего, а всего российского футбола. Никогда не было человека, забившего больше. И странно, что в «Зените» не догадались заявить Кержакова на сезон, позволить сыграть в концовке домашнего матча, чтобы фанаты устроили овациии. Понятно, что в России однозначные по игре и репутации футбольные легенды – редкость, но Кержаков – легенда «Зенита», в 18 лет был с ними и в 34 остается в клубе.

Жаль, что завершил карьеру, не забивая мячи, а поймав рыбу своей мечты и оказавшись под прицелом борцов за окружающую среду – теперь обещает выпустить тысячи мальков лосося на месте, где браконьерствовал. Не после таких обсуждаемых новостей должны уходить из футбола лучшие форварды в истории сборной. Но никогда не поздно поблагодарить Кержакова за голы и пожелать ему удачи в новой профессии – координатора команд академии «Зенита». Возможно, Кержаков сможет найти в школе клуба парочку футболистов собственного уровня и класса Аршавина? Ведь когда начинал, «Зенит» был клубом российских футбольных талантов.