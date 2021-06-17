|Нидерланды
|2:0
|Австрия
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2 : 0
завершен
17 июня 2021, 22:00
четверг
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Стадион Йохан Кройф Арена (Амстердам)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|Депай Мемфис
|1:0(П)
|11’
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Думфрис Дензел
ассистент Мален Дониэлл
|2:0
|67’
|10’
|Алаба Давид
|Де Рон Мартен
|14’
|67’
|Бахманн Даниэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Каладжич Саша
|Грегоритч Михаэль
|61’
|Гриллич Флориан
|Лаймер Конрад
|Аке Натан
|Блинд Дейли
|64’
|Мален Дониэлл
|Вегхорст Вут
|64’
|Вейндаль Оуэн
|Ван Анхольт Патрик
|64’
|70’
|Лазаро Валентино
|Баумгартнер Кристоф
|Гравенберг Райан
|Де Рон Мартен
|74’
|Де Йонг Люк
|Депай Мемфис
|82’
|84’
|Лиенхарт Филипп
|Драгович Александар
|84’
|Онисиво Карим
|Шлагер Ксавер
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|1
|Предупреждения
|2
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Австрия старалась, но Нидерланды оказались сильнее, тут сказалось и то что Нидерланды в целом на данный момент значительно сильнее Австрии, и то что голландцы находятся в более хорошей форме чем австрийцы. Сыграли австрийцы неплохо, но могли сыграть и лучше, в итоге в атаке получалось не столь уж много, а в защите не удалось не допустить некоторых серьёзных ошибок, голландцы часто оказывались быстрее и техничней.
Думаю что Нидерланды правильно настроятся на заключительный матч группового этапа и победят без особых проблем, не смотря на то что прямой выход из группы с первого места им уже обеспечен, но можно будет сыграть в своё удовольствие и провести ротацию состава, это не все сборные могут себе позволить, так что стоит воспользоваться, при этом вновь доставив своим болельщикам удовольствие и радость от своей игры и результатов.
А матч Украина - Австрия станет решающим матчем группы, у Украины преимущество разницы забитых и пропущенных мячей, так что ничья их устроит, Австрии нужно побеждать для выхода напрямую через второе место, но и ничья будет точно лучше поражения, ведь через третье место пройти дальше в таком случае будет более вероятным чем в случае поражения.
Австрия старалась, но Нидерланды оказались сильнее, тут сказалось и то что Нидерланды в целом на данный момент значительно сильнее Австрии, и то что голландцы находятся в более хорошей форме чем австрийцы. Сыграли австрийцы неплохо, но могли сыграть и лучше, в итоге в атаке получалось не столь уж много, а в защите не удалось не допустить некоторых серьёзных ошибок, голландцы часто оказывались быстрее и техничней.
Думаю что Нидерланды правильно настроятся на заключительный матч группового этапа и победят без особых проблем, не смотря на то что прямой выход из группы с первого места им уже обеспечен, но можно будет сыграть в своё удовольствие и провести ротацию состава, это не все сборные могут себе позволить, так что стоит воспользоваться, при этом вновь доставив своим болельщикам удовольствие и радость от своей игры и результатов.
А матч Украина - Австрия станет решающим матчем группы, у Украины преимущество разницы забитых и пропущенных мячей, так что ничья их устроит, Австрии нужно побеждать для выхода напрямую через второе место, но и ничья будет точно лучше поражения, ведь через третье место пройти дальше в таком случае будет более вероятным чем в случае поражения.