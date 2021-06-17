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Нидерланды - Австрия
Украина - Северная Македония
Дания - Бельгия

Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды против Австрия

Нидерланды Логотип футбольный клуб Нидерланды 2:0 Логотип футбольный клуб Австрия Австрия
Нидерланды
2 : 0
завершен
17 июня 2021, 22:00
четверг
Австрия
Евро-2020, 2 тур
Стадион Йохан Кройф Арена (Амстердам)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.544.026.28
Лига Ставок 1.64 3.95 5.80
Фонбет Live! 1.14 7.50 42.00
Мелбет 1.61 3.89 6.67
1XBET 1.65 4.02 6.05
BetBoom 1.65 3.88 5.60
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    11' (1:0) Депай Мемфис (10)
     
    14' Де Рон Мартен (15)
     
    3
    64' Блинд Дейли (17) уходит с поля, Аке Натан (4) вышел на поле
    64' Вегхорст Вут (19) уходит с поля, Мален Дониэлл (18) вышел на поле
    64' Ван Анхольт Патрик (12) уходит с поля, Вейндаль Оуэн (5) вышел на поле
     
    67' (2:0) Думфрис Дензел (22) (Мален Дониэлл (18))
     
    74' Де Рон Мартен (15) уходит с поля, Гравенберг Райан (16) вышел на поле
     
    82' Депай Мемфис (10) уходит с поля, Де Йонг Люк (9) вышел на поле
     
    10' Алаба Давид (8)
     
    2
    61' Лаймер Конрад (24) уходит с поля, Гриллич Флориан (10) вышел на поле
    61' Грегоритч Михаэль (11) уходит с поля, Каладжич Саша (25) вышел на поле
     
    67' Бахманн Даниэль (13)
     
    70' Баумгартнер Кристоф (19) уходит с поля, Лазаро Валентино (22) вышел на поле
     
    2
    84' Драгович Александар (3) уходит с поля, Лиенхарт Филипп (15) вышел на поле
    84' Шлагер Ксавер (23) уходит с поля, Онисиво Карим (20) вышел на поле
    Голы
    Депай Мемфис 1:0(П) 11’
    Думфрис Дензел
    ассистент Мален Дониэлл     		2:0 67’
    Наказания
    10’ Алаба Давид
    Де Рон Мартен 14’
    67’ Бахманн Даниэль
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    61’ Каладжич Саша Грегоритч Михаэль
    61’ Гриллич Флориан Лаймер Конрад
    Аке Натан Блинд Дейли 64’
    Мален Дониэлл Вегхорст Вут 64’
    Вейндаль Оуэн Ван Анхольт Патрик 64’
    70’ Лазаро Валентино Баумгартнер Кристоф
    Гравенберг Райан Де Рон Мартен 74’
    Де Йонг Люк Депай Мемфис 82’
    84’ Лиенхарт Филипп Драгович Александар
    84’ Онисиво Карим Шлагер Ксавер
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    		 1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    18 июня в 10:34
    Австрийцы слишком уныло играли и особенно жестили. Апельсины по делу забрали 3 балла.
    Саня Шумный
    Саня Шумный ответ David Young (раскрыть)
    18 июня в 08:39
    Ну мы пока рассматриваем все шансы))есть даже шанс нашей сборной оказаться на первом месте. Выиграть Данию 5-0, а финны выиграют 2-0 Бельгию. И мы на первом)))))))
    abramjan
    abramjan ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
    18 июня в 08:21
    Им без разницы
    112910415
    112910415
    18 июня в 07:48
    Нидерланды в отличной форме !
    ProKop92
    ProKop92
    18 июня в 00:42
    Голландия играет очень хорошо,но есть где прибавлять
    David Young
    David Young ответ Саня Шумный (раскрыть)
    18 июня в 00:38, ред.
    Да, но Италии и Бельгия будет не особо трудно занять первое место, особенно Бельгии, даже играя без особого старания хотя бы ничью они почти наверняка добудуд, но, вероятнее, победу, конечно. А так да, немаленькое достижение, говорит о классе и том что форма у команды отличная.
    Саня Шумный
    Саня Шумный
    18 июня в 00:35
    Первые, кто уже вышел в плей-офф с первого места. Неплохо. Италия и Бельгия пока первую строчку не обеспечили
    David Young
    David Young
    18 июня в 00:34
    Нидерланды вновь сумели провести высочайшего качества матч, вновь доказав что они даже не теневые, а самые что ни но есть явные фавориты, в числе тех сборных которые претендуют на самые хорошие результаты, в том числе и победу на турнире. Голландцы вновь показали очень быстрый атакующий футбол, умело взаимодействовали друг с другом, умело использовали положительные качества каждого футболиста, грамотно и надёжно отыграли в обороне, в итоге не пропустив ни одного и выиграв с солидной разницей в два мяча.

    Австрия старалась, но Нидерланды оказались сильнее, тут сказалось и то что Нидерланды в целом на данный момент значительно сильнее Австрии, и то что голландцы находятся в более хорошей форме чем австрийцы. Сыграли австрийцы неплохо, но могли сыграть и лучше, в итоге в атаке получалось не столь уж много, а в защите не удалось не допустить некоторых серьёзных ошибок, голландцы часто оказывались быстрее и техничней.

    Думаю что Нидерланды правильно настроятся на заключительный матч группового этапа и победят без особых проблем, не смотря на то что прямой выход из группы с первого места им уже обеспечен, но можно будет сыграть в своё удовольствие и провести ротацию состава, это не все сборные могут себе позволить, так что стоит воспользоваться, при этом вновь доставив своим болельщикам удовольствие и радость от своей игры и результатов.

    А матч Украина - Австрия станет решающим матчем группы, у Украины преимущество разницы забитых и пропущенных мячей, так что ничья их устроит, Австрии нужно побеждать для выхода напрямую через второе место, но и ничья будет точно лучше поражения, ведь через третье место пройти дальше в таком случае будет более вероятным чем в случае поражения.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
    18 июня в 00:34
    Угадал! Разница 2 мяча!!!
    Nazi
    Nazi
    18 июня в 00:15
    Австрийцы лесорубы похлеще шотландцев :)

    Очень много на этом Евро абсолютно нулевых команд. Просто играть не умеют.

    А УЕФА только и делает, что увеличивает количество. А нам лицезреть потом это унылое зрелище..
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll ответ dimagas2 (раскрыть)
    18 июня в 00:14
    Кенгурятники Австралия
    Арес Грызлов
    Арес Грызлов ответ dimagas2 (комментарий удален) (раскрыть)
    18 июня в 00:11
      Comentarios
      Comentarios ответ Тео Джонс (раскрыть)
      18 июня в 00:06
      Да Украина и посильней смотрится .. должны австрияков обыгрывать
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ dimagas2 (раскрыть)
      18 июня в 00:03
      Пожалуйста...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
      18 июня в 00:02
      Промес - игрок плейофф...
      Не по статусу ему в групповом этапе траву топтать...
      dimagas2
      dimagas2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      18 июня в 00:00
      Шо серьзно?)))
      Спасибо что сказал,я ценю отсутсвие чувства юмора у некоторых людей)))
      Futurista
      Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      18 июня в 00:00
        bruno_07
        bruno_07
        18 июня в 00:00
        Унылый футбол, смотреть не интересно, деревья ходят!
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ dimagas2 (раскрыть)
        17 июня в 23:59
        Ты прикалываешься...
        Австралия на другом полушарии глобуса...
        Тео Джонс
        Тео Джонс
        17 июня в 23:57
        Идеальный счет для сб Украины для выхода в плей офф со 2 места, будет крайне обидно если прошляпят...
        Comentarios
        Comentarios
        17 июня в 23:57
        Ну теперь и Нидерланды можно в фавориты записать. Не хуже остальных смотрелись
        dimagas2
        dimagas2
        17 июня в 23:55, ред.
        Австралийцы сегодня почти без шансов,возможно виною ранний гол от Депая,дальше тюльпаны играли по счету.
        Теперь нам хватит и ничейки с кенгурятниками в 3-м туре через разницу забитых-пропущеных.
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ Ironigor (раскрыть)
        17 июня в 23:54, ред.
        Да я в курсе!!!)) Сейчас мода на старые причёски пошла, всё новое хорошо забытое старое!!!
        Q-J-G
        Q-J-G
        17 июня в 23:53, ред.
        2:0. Могло бы быть и больше... Хороший результат для сборной Австрии, если учесть, сколько голевых моментов не реализовали игроки сборной Нидерланды.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        17 июня в 23:51
        У Австрии тренер слабоват, думаю и надеюсь украинцы пройдут их. Совершенно не знают, что делать с мячом, только стандартные действия
        Ironigor
        Ironigor ответ Ice van Reed (раскрыть)
        17 июня в 23:43
        Я про Аке , он сильно похож на Гуллита!!!)
        Bom Bom
        Bom Bom
        17 июня в 23:40
        Полагал, с этим тренером Голландия будет невзрачной и скучной. Но оранжевые приятно удивляют.
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ Ironigor (раскрыть)
        17 июня в 23:32, ред.
        Там на замене Ван Нистелрой сидит в тренерском штабе, Ван Де Бек пропустит евро, а на его место никого не взяли, так что Руд может в любое время выйти на поле))))))
        Ice van Reed
        Ice van Reed
        17 июня в 23:27
        Думфрис 2 гола в 2-х матчах на Евро, неплохо для Защитника
        Ice van Reed
        Ice van Reed
        17 июня в 23:26
        Думфрис ГООООООООООООООООООООООЛ 2-0!!!
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