В 1 Патрисиу Руй Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 5 Геррейру Рафаэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Пасы: 66 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 4 Диаш Рубен Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 99 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

З 3 Пепе Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 91 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

З 2 Семеду Нелсон Фолов заработано: 2 Отборы: 7 Всего навесов: 6 Пасы: 76 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

П 13 Данилу Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 68 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

П 14 Карвалью Вильям Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 81

П 10 Силва Бернарду Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 71

П 11 Фернандеш Бруну Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 3 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 89

П 21 Жота Диого Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 81

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Отборы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 12 Лопеш Антони

В 22 Силва Руй

З 25 Мендеш Нуно

З 6 Фонте Жозе

П 19 Гонсалвеш Педру

П 8 Моутинью Жоау Отборы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 1

П 18 Невеш Рубен

П 24 Оливейра Сержиу

П 16 Санчеш Ренату Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 9

П 15 Силва Рафа Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 19

Н 9 Силва Андре Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 9