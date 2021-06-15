|Венгрия
|0:3
|Португалия
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0 : 3
завершен
15 июня 2021, 19:00
вторник
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Стадион Ференц Пушкаш (Будапешт)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|84’
|0:1
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Геррейру Рафаэль
ассистент Силва Рафа
|87’
|0:2(П)
|Роналду Криштиану
|90+2’
|0:3
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Роналду Криштиану
ассистент Силва Рафа
|38’
|Диаш Рубен
|Него Лоик
|80’
|Орбан Вилли
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Него Лоик
|Шафер Андрас
|65’
|71’
|Силва Рафа
|Силва Бернарду
|Шен Саболч
|Шаллаи Роланд
|77’
|Шигер Давид
|Кляйнхайслер Ласло
|78’
|81’
|Санчеш Ренату
|Карвалью Вильям
|81’
|Силва Андре
|Жота Диого
|Варга Кевин
|Фиола Аттила
|88’
|Варга Роланд
|Надь Адам
|88’
|89’
|Моутинью Жоау
|Фернандеш Бруну
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|5
|Удары по воротам
|11
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|3
|Удары в створ
|7
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|10
|Фолы
|15
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|0
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|1
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|30%
|Владение мячом
|70%
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|4
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|1
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В этом матче у меня нет каких-либо явных фаворитов в плане лучших игроков, но отмечу всех защитников Венгрии, Бруну Фернандеша, Криштиану Роналду, Рафаэля Геррейру, Ренату Санчеша. Наверное лучшим был Бруну Фернаншеш, но здесь у меня явного фаворита нет.
Посмотрим что получится у Португалии дальше, и как сыграет Венгрия во втором и третьем туре, в этом матче Венгрия выступила достойно.
В этом матче у меня нет каких-либо явных фаворитов в плане лучших игроков, но отмечу всех защитников Венгрии, Бруну Фернандеша, Криштиану Роналду, Рафаэля Геррейру, Ренату Санчеша. Наверное лучшим был Бруну Фернаншеш, но здесь у меня явного фаворита нет.
Посмотрим что получится у Португалии дальше, и как сыграет Венгрия во втором и третьем туре, в этом матче Венгрия выступила достойно.