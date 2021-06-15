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Венгрия - Португалия
Франция - Германия

Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия против Португалия

Венгрия Логотип футбольный клуб Венгрия 0:3 Логотип футбольный клуб Португалия Португалия
Венгрия
0 : 3
завершен
15 июня 2021, 19:00
вторник
Португалия
Евро-2020, 1 тур
Стадион Ференц Пушкаш (Будапешт)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
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7.234.261.52
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BetBoom 7.99 4.29 1.46
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    65' Шафер Андрас (13) уходит с поля, Него Лоик (7) вышел на поле
     
    77' Шаллаи Роланд (20) уходит с поля, Шен Саболч (24) вышел на поле
     
    78' Кляйнхайслер Ласло (15) уходит с поля, Шигер Давид (18) вышел на поле
     
    80' Него Лоик (7)
     
    86' Орбан Вилли (6)
     
    2
    88' Фиола Аттила (5) уходит с поля, Варга Кевин (19) вышел на поле
    88' Надь Адам (8) уходит с поля, Варга Роланд (17) вышел на поле
     
    38' Диаш Рубен (4)
     
    71' Силва Бернарду (10) уходит с поля, Силва Рафа (15) вышел на поле
     
    2
    81' Карвалью Вильям (14) уходит с поля, Санчеш Ренату (16) вышел на поле
    81' Жота Диого (21) уходит с поля, Силва Андре (9) вышел на поле
     
    84' (0:1) Геррейру Рафаэль (5) (Силва Рафа (15))
     
    87' (0:2) Роналду Криштиану (7)
     
    89' Фернандеш Бруну (11) уходит с поля, Моутинью Жоау (8) вышел на поле
     
    90+2' (0:3) Роналду Криштиану (7) (Силва Рафа (15))
    Голы
    84’ 0:1 Геррейру Рафаэль
    ассистент Силва Рафа
    87’ 0:2(П) Роналду Криштиану
    90+2’ 0:3 Роналду Криштиану
    ассистент Силва Рафа
    Наказания
    38’ Диаш Рубен
    Него Лоик 80’
    Орбан Вилли 86’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Него Лоик Шафер Андрас 65’
    71’ Силва Рафа Силва Бернарду
    Шен Саболч Шаллаи Роланд 77’
    Шигер Давид Кляйнхайслер Ласло 78’
    81’ Санчеш Ренату Карвалью Вильям
    81’ Силва Андре Жота Диого
    Варга Кевин Фиола Аттила 88’
    Варга Роланд Надь Адам 88’
    89’ Моутинью Жоау Фернандеш Бруну
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 11
    		3 Удары в створ 7
    		10 Фолы 15
    		0 Угловые 6
    		2 Офсайды 1
    		30% Владение мячом 70%
    		4 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Сергей Кравченко
    Сергей Кравченко
    вчера в 03:48
    В целом игра сборной Португалии понравилась. Быстрая, комбинационная, нацеленная на атаку игра. Омрачило то что третий мяч был забит из положения вне игры, и его почему то засчитали. Пенальти был назначен по существу.
    Wolf77785
    Wolf77785
    16 июня в 13:36
    Продлить
    SonicStar
    SonicStar ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    16 июня в 10:35
    О да, забил голы, когда исход матча уже был решен и конечно же без пенальти никак
    Blaugrana97
    Blaugrana97 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    16 июня в 03:00
    Будет дежавю
    амурец
    амурец
    16 июня в 02:55
    с первым голом португезам конечно повезло, но третий был забит просто классически
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    16 июня в 00:23, ред.
    у Португалии по именам самый сильный состав на Евро, должны выиграть его. финал будет Португалия-Франция
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ RR117 (раскрыть)
    16 июня в 00:08
    Уважаемый, я смотрю игры сборной Аргентины только на чм и то не все))
    Так что эти вопросы не по адресу. Я можно сказать, вообще не комментирую игру аргов.
    Мой комментарий на счет персофанства подтвердит любой нейтральный человек) это все замечают. Если тебя это так задело, значит ты один из таких людей, которые при победе все заслуги отдает Роналду, при поражении же наоборот. Заметь, я тебя вообще не упоминал
    Что касается Португалии, то у них и вначале нулевых была классная сборная. После этого, естественно была смена поколений. Поэтому они оконфузились на чм 2014 года.
    Сейчас же только слепой будет говорить, что у Португальцев слабая сборная. По мне, они одни из фаворитов.
    RR117
    RR117 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    15 июня в 23:59
      feris1
      feris1
      15 июня в 23:20
      Португалию с уверенной победой!
      valt134
      valt134
      15 июня в 22:12
      Отскок чистой воды!
      Robert Petrov 1
      Robert Petrov 1 ответ Правда тут (раскрыть)
      15 июня в 22:09
      Первые игры ни о чем не говорят , поэтому рано кого то хоронить . Посмотрим дальше
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ azkan (раскрыть)
      15 июня в 22:02
      Azkan смотришь матча ? У сб куча проблемы.Начиная от тренеров до игроков.Вот скажи какого ...уя выбрали Абрамова а не Касымова. Azkan начинаются второй тайм.Пока.
      УЕСКА
      УЕСКА
      15 июня в 22:00
      Счет явно не по игре. До пропущенного гола Венгрия играла даже лучше Португалии. Португальцы владели территориальным преимуществом и мячом но что с ним делать не знали. В основном перекатывали в центре поля но до опасных моментов не доводили. Венгрия была острее в атаке и даже забила гол но из офсайда. Гол Португалии получился случайный из двух рикошетов. Везение было на их стороне в том моменте ну а потом уже добили венров.
      fanliverpoolfan llll
      fanliverpoolfan llll
      15 июня в 21:53
      Позор месси
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      15 июня в 21:36
      Роналду показал Месси в очередной раз как надо тащить
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал ответ Nеrаzzurri (комментарий удален) (раскрыть)
      15 июня в 21:29
        cska1948
        cska1948
        15 июня в 21:27
        Не заслужили венгры 0:3! Но так сложилась концовка матча!
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый ответ allemz (раскрыть)
        15 июня в 21:26
        Борю Моисеева в раздевалку,вместо Азмуна?
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый
        15 июня в 21:25
        Морато чуб почесал.
        zsb1961
        zsb1961
        15 июня в 21:25
        Венгры выглядели достойно!
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал ответ allemz (раскрыть)
        15 июня в 21:24
        Боря овощ почти, у него инсульт же был. Причем все коллеги его бросили, и отчислений никаких нет, выживает на пенсию, писали об этом.
        David Young
        David Young
        15 июня в 21:23
        Думаю что многим этот матч напомнил вчерашний матч Испания - Швеция. Испания и Португалия, как и Швеция и Венгрия, сыграли очень схожие роли. В первую очередь разница видна между Испанией и Португалией. Если испанцы слишком часто контролировали мяч рад контроля, то португальцы этого старались избегать, хотя несколько вялые фрагменты матча в их исполнении и были. Моментов в первом тайме у Испании и Португалии было примерно одинаковое количество, тогда как второй тайм Португалия провела явно лучше. Два основных сработавших фактора - у Португалии атаки получались острее, и с реализацией моментов у них было лучше чем у Испании. В итоге получилось даже, можно сказать, перевыполнить план, забив за меньше чем десять минут три гола, и проведя действительно великолепную концовку встречи добиться разгромной. Так что, не смотря на огрехи в игре, результат для Португалии отличный. Для Венгрии он скорее нормальный чем плохой, ведь они явно уступают по классу, и в целом игру не провалили, просто Португалия в итоге реализовало свои шансы в конце второго тайма и заслуженно победила.

        В этом матче у меня нет каких-либо явных фаворитов в плане лучших игроков, но отмечу всех защитников Венгрии, Бруну Фернандеша, Криштиану Роналду, Рафаэля Геррейру, Ренату Санчеша. Наверное лучшим был Бруну Фернаншеш, но здесь у меня явного фаворита нет.

        Посмотрим что получится у Португалии дальше, и как сыграет Венгрия во втором и третьем туре, в этом матче Венгрия выступила достойно.
        Том Хеннинг Эвребе
        Том Хеннинг Эвребе ответ goalaktika (раскрыть)
        15 июня в 21:23
        Согласен, тот гол из офсайда опустошил эмоционально венгров.
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец. ответ allemz (раскрыть)
        15 июня в 21:21
        Этот миф выгоден для персональных болелов Роналду и они активно его продвигают)
        Типа в сборной играют никчёмные игроки, один Роналду их тащит и все такое.
        Agamaga........
        Agamaga........
        15 июня в 21:19
        Как всегда с пенальти короный
        allemz
        allemz ответ Дима Логинов (раскрыть)
        15 июня в 21:17
        Привет.
        Канделаки только за нитки дергать, эта роль ей, как недавно оказалось, лучше подходит, а веселит народ пусть Бузова и ее "богатое" фанатское наследие или смотря кого еще позовут "высказать" экспертное мнение. Может Борю Моисеева?
        kind pennywise
        kind pennywise
        15 июня в 21:15
        Месси твой не создан для больших матчей. После второгг подряд слитого финала с Аргентиной ментально сломался что наглядно показывал в полуфиналах последних
        Дима Логинов
        Дима Логинов ответ allemz (раскрыть)
        15 июня в 21:13
        Кстати, я бы послушал комментирование игры от дуэта Бузовой и Канделаки. Одна бы гавкала и рвать мячик призывала, вторая ждала бы на поле в пару к Дзюбе Азмуна в составе России. Чую, это были бы комментаторы на пять баллов...по юмористической оценке)
        Привет, дружище!
        Правда тут
        Правда тут
        15 июня в 21:13
        Слабых мест у Португалии мама не горюй ...весь центр проигрывали...короче ничего им не светит на этот евро...если их Украины в отборе два раза отму..хала)
        RR117
        RR117
        15 июня в 21:11
        Ох скажу я вам, Венгерская сборная в последние 5-6 лет, играет очень прилично.
        Все таки футбольные гены, это вещь очень сильная. Не зря Венгры в свое время бушевали в мире, а их игроки гремели в Европе.
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