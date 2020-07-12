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3 : 0
завершен
12 июля 2020, 20:30
воскресенье
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Стадион Стадион ФК "Краснодар" (Краснодар)
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Берг Маркус
ассистент Уткин Даниил
|1:0
|14’
|Фернандеш Мануэл
|2:0
|57’
|Кабелья Реми
|3:0(П)
|82’
|12’
|Калинин Игорь
|Кайо Пантелеао
|41’
|Сорокин Егор
|77’
|81’
|Золотов Николай
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Ефремов Дмитрий
|Кухарчик Михал
|54’
|Насыров Исламжан
|Эль-Кабир Отман
|58’
|Панюков Андрей
|Бикфалви Эрик
|65’
|Золотов Николай
|Кулаков Денис
|65’
|Егорычев Андрей
|Погребняк Павел
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Фернандеш Мануэл
|67’
|Кабелья Реми
|Уткин Даниил
|75’
|Кутовой Максим
|Вандерсон
|85’
|Черников Александр
|Газинский Юрий
|85’
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|25
|Удары по воротам
|10
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|8
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|13
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|3
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|2
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|4
|Cэйвы
|5
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|2
|Предупреждения
|2
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Уверен, в Европе они не затеряются и наведут шороху. Желательно в ЛЧ...
Уверен, в Европе они не затеряются и наведут шороху. Желательно в ЛЧ...