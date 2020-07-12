В 39 Сафонов Матвей Выносы: 2 Спасений: 4 Пасы: 25 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

З 98 Петров Сергей Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

З 6 Рамирес Кристиан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

З 2 Сорокин Егор Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

П 8 Газинский Юрий Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 85

П 31 Кайо Пантелеао Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 5 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

П 14 Олссон Кристоффер Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

П 47 Уткин Даниил Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 74

П 99 Фернандеш Мануэл Ударов всего: 9 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 68

Н 33 Берг Маркус Ударов всего: 7 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

Н 10 Вандерсон Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 85

Запасные игроки

В 66 Адамов Денис

В 88 Синицын Андрей

З 4 Мартынович Александр

З 3 Фьолусон Йон Гудни

П 20 Жигулёв Илья

П 7 Кабелья Реми Ударов всего: 1 Отборы: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 16

П 93 Сулейманов Магомед-Шапи Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 22

П 53 Черников Александр Отборы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 5

Н 67 Кутовой Максим Пасы: 1 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 5