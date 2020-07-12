ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Россия. Суперкубок 2019
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2019/2020
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2019/2020
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2019/2020
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2019/2020
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2019/2020
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок Лиги 2019/2020
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Нидерланды. Эредивизие 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Суперкубок УЕФА 2018
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Первая Лига 2019/2020
Азербайджан. Премьер-Лига 2019/2020
Албания. Суперлига 2019/2020
Англия. Лига Два 2019/2020
Англия. Лига Один 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Аргентина. Суперлига 2019/2020
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2019/2020
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы 2018/2019
Бельгия. Вторая лига 2019/2020
Болгария. Вторая лига 2019/2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Венгрия. Чемпионат I 2019/2020
Германия. Вторая Бундеслига 2019/2020
Германия. Третья лига 2019/2020
Гондурас. Лига Насьональ 2019/2020
Греция. Суперлига 2019/2020
Дания. Суперлига 2019/2020
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2019/2020
Израиль. Премьер-Лига 2019/2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Испания. Сегунда 2019/2020
Италия. Серия B 2019/2020
Катар. Старс Лига 2019/2020
Кипр. Первый дивизион 2019/2020
Китай. Суперлига 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2019/2020
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Копа Судамерикана 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Чемпионат Европы U21 2019
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Нидерланды. Кубок 2019/2020
Нидерланды. Первый дивизион 2019/2020
Норвегия. Высшая лига 2020
Польша. Первый дивизион 2019/2020
Польша. Экстракласса 2019/2020
Португалия. Кубок 2019/2020
Португалия. Кубок Лиги 2019/2020
Португалия. Сегунда 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2019/2020
Россия. Премьер-Лига Крыма 2019/2020
Румыния. Лига 1 2019/2020
Румыния. Лига 2 2019/2020
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2019/2020
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2019/2020
Словения. Вторая лига 2019/2020
Словения. Первая лига 2019/2020
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Первая лига 2019/2020
Турция. Супер-Лига 2019/2020
Украина. Кубок 2019/2020
Украина. Первая лига 2019/2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2019/2020
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2019/2020
Хорватия. Первая лига 2019/2020
Чехия. Первая лига 2019/2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
Япония. J-Лига 2020
2020-07-12
2019-07-12
2019-07-13
2019-07-14
2019-07-15
2019-07-20
2019-07-21
2019-07-26
2019-07-27
2019-07-28
2019-07-29
2019-08-03
2019-08-04
2019-08-05
2019-08-10
2019-08-11
2019-08-12
2019-08-16
2019-08-17
2019-08-18
2019-08-19
2019-08-24
2019-08-25
2019-08-26
2019-08-30
2019-08-31
2019-09-01
2019-09-13
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16
2019-09-20
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-28
2019-09-29
2019-09-30
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-18
2019-10-19
2019-10-20
2019-10-25
2019-10-26
2019-10-27
2019-11-02
2019-11-03
2019-11-04
2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-22
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-02
2019-12-06
2019-12-07
2019-12-08
2020-02-28
2020-02-29
2020-03-01
2020-03-07
2020-03-08
2020-03-09
2020-03-11
2020-03-13
2020-03-14
2020-03-15
2020-03-16
2020-06-19
2020-06-20
2020-06-21
2020-06-26
2020-06-27
2020-06-28
2020-06-30
2020-07-01
2020-07-04
2020-07-05
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-11
2020-07-12
2020-07-15
2020-07-16
2020-07-19
2020-07-22
Краснодар - Урал
Локомотив - Уфа
ЦСКА - Рубин
Динамо - Крылья Советов
Оренбург - Ростов

Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар против Урал

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetCity 1.40 5.20 8.30
Fonbet 1.11 8.50 28.00
Мелбет 1.45 4.70 7.83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голы
Берг Маркус
ассистент Уткин Даниил 		1:0 14’
Фернандеш Мануэл 2:0 57’
Кабелья Реми 3:0(П) 82’
Наказания
12’ Калинин Игорь
Кайо Пантелеао 41’
Сорокин Егор 77’
81’ Золотов Николай
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Ефремов Дмитрий Кухарчик Михал
54’ Насыров Исламжан Эль-Кабир Отман
58’ Панюков Андрей Бикфалви Эрик
65’ Золотов Николай Кулаков Денис
65’ Егорычев Андрей Погребняк Павел
Сулейманов Магомед-Шапи Фернандеш Мануэл 67’
Кабелья Реми Уткин Даниил 75’
Кутовой Максим Вандерсон 85’
Черников Александр Газинский Юрий 85’
Статистика
 25 Удары по воротам 10
8 Удары в створ 3
10 Фолы 13
3 Угловые 2
3 Офсайды 2
58% Владение мячом 42%
4 Cэйвы 5
2 Предупреждения 2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
13 июля в 17:36
Если бы не +12 у бомжей, неизвестно кто бы стал чемпионом ! Хорошо, Оренбург вылетает, останется Сочи, а это только +6 !
Indian
Indian ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 июля в 11:16
В прошлой кампании уже навели шороху... До сих пор европа восстанавливается
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
13 июля в 09:44
Быкам удачи в борьбе за вторую строчку ЛЧ. Будет сложно, ведь недавний матч Локо показал, что московские команды судят по особому.
Ну и команду с 11 места поздравляю. Математические шансы на вылет в ФНЛ они потеряли, будут стараться в следующем сезоне не подвести.
112910415
112910415
13 июля в 07:56
совсем близка большая цель !
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 06:33
получат вполне заслуженно второе место. быкам стабильности в игре!
Давайте думать
Давайте думать
13 июля в 01:03
Персонально наблюдаю за Газинским - тройка с натяжкой. Это не игрок сборной!!! Команду и болел с победой!!!
P.S. физподготовка Левникова ( культура тела ) на зависть многим игрокам нашего чемпионата.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 00:09
Пора...пора Краснодару в ЛЧ...
oFANATo
oFANATo
12 июля в 23:50
Есть шанс на второе место.
Если сами не расслабятся раньше времени.
nikoladolgov
nikoladolgov
12 июля в 23:39
А почему не 10 - 1 ?
valt134
valt134 ответ Voron392 (раскрыть)
12 июля в 23:39
Братка, немного не так... КРАСНОДАРИЩЕ!!!
-Хостинский-
-Хостинский- ответ And8462 (раскрыть)
12 июля в 23:38
Он же не Смолов )))))
-Хостинский-
-Хостинский-
12 июля в 23:37
Подарки конкурентов , побеждаем в 3 матчах и 2 место наше . От Локо , ЦСКА и Ростова уже ничего не зависит . Самим бы не упустить такой шанс взять серебро и группу лиги чемпионов
мангo
мангo
12 июля в 23:33
Ну свое не упустили в это раз.
valt134
valt134
12 июля в 23:08
«Парни! Хватит жевать сопли! Нас ждёт 2-я серия!!!»(«Человек с Бульвара Капуцинов.») Я в том смысле, что Интрига жива!!!
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
12 июля в 23:00
Поздравляю!
And8462
And8462
12 июля в 22:50
Блин,ну Матч тв просто клоуны.Не пожалел молодого голкипера Кабелья.А надо было,по-ходу ему точно в рученьки ударить
A.S.A
A.S.A
12 июля в 22:49
Понравилась игра Даниила Уткина,надеюсь продолжит расти и прогрессировать
radist_21
radist_21
12 июля в 22:44
Не знаю,как там решит селекционная служба Краснодара,но я бы Фернандеша еще на годик оставил,футбольные мозги у него потрясающие!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 июля в 22:43
Быков можно поздравить с ЛЧ. Возможно и второе место будет, чего им и желаю
radist_21
radist_21 ответ minai (раскрыть)
12 июля в 22:39
Ну не справились,со всеми бывает
За адекватность
За адекватность
12 июля в 22:39
На легке "Краснодар" победил. В чемпионате "Уралу" ничего не грозит( в плане вылета), поэтому видимо все силы, мечты и чаяния на КР, в чемпионате будут докатывать в свое удовольствие, не особо напрягаясь по поводу результата.
Трезвый повар
Трезвый повар
12 июля в 22:35
Поздравляю болельщиков Краснодара с победой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 22:35, ред.
Все по делу. Быкам желаю удачи в борьбе за второе место. Команда импонирует своей заточенностью на атаку, пусть иногда и в ущерб обороне. Такая игра смотрится лучше припаркованного автобуса.
Уверен, в Европе они не затеряются и наведут шороху. Желательно в ЛЧ...
particular
particular
12 июля в 22:34
Нынче, ветераны удачно тряхнули сединой для победы южан..:))
Pashok00786
Pashok00786
12 июля в 22:32
красавци так держать оставшиеся 3 матча и даже если лококо победит то по дополнительным их пройдем...поздравляю всех с победой!!!!
minai
minai
12 июля в 22:29
Я был не прав, считая, что Краснодар не справится с Уралом.
andreika20133
andreika20133
12 июля в 22:24
Поздравляю Краснодар с ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Желаю видеть вас В ЛЧ.
Ravshan878
Ravshan878
12 июля в 22:23
Можно поздравить. Быки с ПОБЕДОЙ.
Брулин
Брулин
12 июля в 22:22
давай, давай. хочу Краснодар напрямую в группу ЛЧ. А ЦСКА через стыки
Таганский
Таганский
12 июля в 22:21
Молодцы, соседи!!
Даешь ЛЧ!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100