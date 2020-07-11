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1 : 1
завершен
11 июля 2020, 18:30
суббота
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Стадион Ахмат-Арена (Грозный)
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Иванов Олег
ассистент Визеу Фелипе
|1:0
|7’
|22’
|1:1
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Дриусси Себастьян
ассистент Дуглас Сантос
|10’
|Ригони Эмилиано
|34’
|Ригони Эмилиано
|Сильва Исмаэл
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Сутормин Алексей
|Ерохин Александр
|Ильин Владимир
|Глушаков Денис
|59’
|Бериша Бернард
|Визеу Фелипе
|59’
|66’
|Шатов Олег
|Кузяев Далер
|66’
|Малком
|Дриусси Себастьян
|86’
|Кержаков Михаил
|Лунёв Андрей
|90+6’
|Шамкин Даниил
|Дуглас Сантос
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|1
|Предупреждения
|2
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|0
|Удаления
|1
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Молодцы!!!
РС..а вообще, здорово, когда есть два отличных кипера!
Теперь за Сочи!)))
Молодцы!!!
РС..а вообще, здорово, когда есть два отличных кипера!
Теперь за Сочи!)))