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Ахмат - Зенит
Арсенал - Тамбов
Сочи - Спартак

Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат против Зенит

Ахмат Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) 1:1 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
Ахмат
Зенит
Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)
1 : 1
завершен
11 июля 2020, 18:30
суббота
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Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)
Россия. Премьер-Лига 2019/2020, 28 тур
Стадион Ахмат-Арена (Грозный)
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Голы
Иванов Олег
ассистент Визеу Фелипе 		1:0 7’
22’ 1:1 Дриусси Себастьян
ассистент Дуглас Сантос
Наказания
10’ Ригони Эмилиано
34’ Ригони Эмилиано
Сильва Исмаэл 87’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Сутормин Алексей Ерохин Александр
Ильин Владимир Глушаков Денис 59’
Бериша Бернард Визеу Фелипе 59’
66’ Шатов Олег Кузяев Далер
66’ Малком Дриусси Себастьян
86’ Кержаков Михаил Лунёв Андрей
90+6’ Шамкин Даниил Дуглас Сантос
Статистика
 1 Предупреждения 2
0 Удаления 1
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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
12 июля в 13:21
у Азмуна и Дзюбы похмелье?)))
kastites
kastites
12 июля в 10:26
Отскачили бородатые
galem72
galem72
12 июля в 10:09
Как ручным кружкам приказали, так они и скатали.
Palex
Palex ответ Messi_que_un_club (комментарий удален) (раскрыть)
12 июля в 01:30
Чем помог, тем, что не проиграл?
Хиромант
Хиромант
11 июля в 21:53
По поводу второй желтой и последующей красной Ригони - я бы поспорил. На повторе было прекрасно видно, что Ригони был первый на мяче (об этом свидетельствует изменение траектории полета мяча), а Глушаков чуть запоздал к мячу и сам врезался в ногу Ригони. Какая же тут на фиг накладка??? Какая же тут на фиг карточка??? Тем более, когда в конце игры такая же ситуация была и у Ахмата (ну прям один к одному) - судья явно зас.ал давать карточку Ахмату. Хорошо, что Зенит играл полурезервом, а то бы точно вынесли полкоманды! И кто там недавно говорил на соккере, что всем надо ополчиться против Зенита? Уж не перед полуфиналом ли кубка России? (Если в спортивном смысле - да ради бога, это даже стимулирует. А если такими способами - то некрасиво, ребята...)
112910415
112910415
11 июля в 21:53
Результат вполне по игре
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ iri13 (раскрыть)
11 июля в 21:33, ред.
Мне это тоже непонятно. До 19есть ещё время, пусть бы остался в Питере а керж и васютиным справились бы. А теперь надолго, судя по всему кресты
iri13
iri13 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 июля в 21:09
..согласна..здоровья, Лунтику!..я вообще думала, что сегодня Васютин в старте будет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
11 июля в 21:08
Семак молодец, молодёжь обкатал.Счёт по игре, удаление без вопросов.
Ruslik1982
Ruslik1982
11 июля в 21:05
Зенит молодец, еще и заработал в Грозном
порт
порт
11 июля в 20:56
Что там Федун говорил про Вилкова и "Зенит"? После этой игры, Федун как честный человек, должен женится на Вилкове.
BDA81
BDA81
11 июля в 20:55
    BDA81
    BDA81
    11 июля в 20:52
    ....смех..
    BDA81
    BDA81 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
    11 июля в 20:49
      BDA81
      BDA81
      11 июля в 20:49
        НЕ президент рфс
        НЕ президент рфс ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        11 июля в 20:48
        Я это и имел ввиду.
        drug01
        drug01
        11 июля в 20:47
        Боевая ничья
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
        11 июля в 20:46
        Согласно инструкциям ФИФА и УЕФА игрок считается доморощенным (термина воспитанник в юридическом лексиконе нет) в случае , если пришел в клуб до 18 лет и самый первый профессиональный контракт заключен с этим клубом. Поэтому Далер Кузяев доморощенный игрок Зенита.
        Evilhuman
        Evilhuman
        11 июля в 20:42
        Зенит не проигрывает даже дублем и в меньшинстве 60 минут, это хорошо, провели тренировку и ладно, болеем теперь за Сочи
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ iri13 (раскрыть)
        11 июля в 20:42
        Но все же Луненва жаль. После проблемного периода только набрал форму и ....на ровном месте.
        Вова Туземец
        Вова Туземец
        11 июля в 20:41
        Как ни старался Вилков утопить Зенит, не получилось.
        НЕ президент рфс
        НЕ президент рфс ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
        11 июля в 20:40
        Начинал в Оренбурге , потом переехал в Питер , где стал выпускником школы Смена. Ну а на счёт вероисповедания , так каждый волен верить в своего Бога.
        коrn3512
        коrn3512
        11 июля в 20:39
        19 июля, отсутствие в воротах Ушастого, ничего не меняет, всё равно, все 6 мячей, забитые Спартаком зениту, отменит Дюков
        iri13
        iri13
        11 июля в 20:37
        ..не стыдно.
        Молодцы!!!
        РС..а вообще, здорово, когда есть два отличных кипера!

        Теперь за Сочи!)))
        BarSlona
        BarSlona
        11 июля в 20:37
        Я так понял , черно...зых всячески пытаются оставить в лиге
        Лакшери
        Лакшери
        11 июля в 20:36, ред.
        1 вопрос - НА**Я БЫЛО ПОДПИСЫВАТЬ СУТОРМИНА?
        протон1
        протон1
        11 июля в 20:35
        зениту нечего терять.
        drug01
        drug01
        11 июля в 20:35
        Счёт по игре
        НЕ президент рфс
        НЕ президент рфс ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
        11 июля в 20:33
        Кузяев воспитанник Зенита ,если что.
        Gelious
        Gelious
        11 июля в 20:31
        Напомните, почему Дзюба лучший нападающий России, а не Луценко?
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