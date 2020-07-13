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Гранада - Реал
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Вильярреал - Реал Сосьедад

Текстовая онлайн трансляция матча Гранада против Реал

Гранада Логотип футбольный клуб Гранада 1:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) Реал
Гранада
Реал
Логотип футбольный клуб Гранада
1 : 2
завершен
13 июля 2020, 23:00
понедельник
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Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)
Испания. Примера 2019/2020, 36 тур
Стадион Лос Карменес (Гранада)
Ставки на футбольные матчи
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Мелбет 9.23 4.59 1.42
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    Голы
    10’ 0:1 Менди Ферлан
    ассистент Каземиро
    16’ 0:2 Бензема Карим
    ассистент Модрич Лука
    Мачис Дарвин
    ассистент Эррера Янхель     		1:2 50’
    Наказания
    17’ Менди Ферлан
    Дуарте Домингуш 46’
    Диаш Жил 58’
    90+3’ Куртуа Тибо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Антонио Пуэртас Диас Виктор 46’
    Монторо Анхель Фулкье Димитри 55’
    64’ Родриго Иско
    64’ Асенсио Марко Вальверде Федерико
    Кортес Антонин Эррера Янхель 75’
    Этеки Ян Вико Феде 75’
    Кейбаши Исмаил Мачис Дарвин 85’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 11
    		4 Удары в створ 5
    		18 Фолы 18
    		4 Угловые 3
    		0 Офсайды 2
    		37% Владение мячом 63%
    		3 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Agamaga
    Agamaga ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    14 июля в 17:02
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Agamaga (раскрыть)
      14 июля в 15:43
      Перес Барселоне больше не дарит трофеи?
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
      14 июля в 15:29
        RMA 005
        RMA 005 ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
        14 июля в 14:07
        Спс бро.
        Agamaga
        Agamaga ответ Legend 6 (раскрыть)
        14 июля в 13:32
          Agamaga
          Agamaga
          14 июля в 13:29
          Без пенальти?! Молодцы какие! Считаю, что всё - таки это подаренное чемпионство! Слишком часто судьи влияли на результат.
          Manny_Pacquiao
          Manny_Pacquiao ответ Beka_byaka (раскрыть)
          14 июля в 12:41
          Согласен, Тен Хаг мощный тренер, с игроками барсы он может создать машину.
          Legend 6
          Legend 6 ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
          14 июля в 11:39
          😂😂😂главное правильно расставлять приоритеты.
          Когда началась чехарда с тренерами, стало понятно что сезон без трофеев.
          ALBA BARCELONA 21
          ALBA BARCELONA 21 ответ Фара Миркасимов (раскрыть)
          14 июля в 11:20
          Барсе трофеи не нужны,поэтому они специально не выигали Сельту и Атлетик,чтобы подарить Реалу трофей.
          Не понимаю ,зачем трофеи нужны,когда деньги есть.
          Legend 6
          Legend 6
          14 июля в 10:43
          Эх, не дожала Гранада Реал...
          Beka_byaka
          Beka_byaka ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
          14 июля в 09:09
          Бомабардир нужен и Барселоне. Суарес стареет, гризман не тянет, дембель ломается от прикоснавения, бредуейд ещё не готов, Месси ущел на защиту... Проблемы с реализацией моментов. Часто выручает Видаль, но он на харизме... Кроме этого, если уйдет бускетс то начнутся очень большие проблемы в центре... Защита дыра. Пике уже пора своим клубом руководить. Ленгле один не потянет, хотя он мне симпатичен.
          Короче говоря, чтобы все не обзывали Барсу мешоком и тд, итп, нужен Эрик Тен Хаг, дать ему 5 лет, и полную свободу в выборе молодых игроков из своей академии... Год два, на третий будут сметать всех...
          Beka_byaka
          Beka_byaka ответ eleven LC (раскрыть)
          14 июля в 09:02
          После прихода Зидана, хоть и не сразу реал начал двигатся. Начал играть, пресинговать, созидать. Физика подтянулась. Некогда получивший прозвище дЫртуа, начал охранять ворота, не спроста, защита все ещё есть. Зидан классно влил в команду молодых. Дал волю французу. Красиво избавился от гольфиста. В целом говоря, Зидан встрехнул и дал духу и уверенности команде. На следующем сезоне будут ещё сильнее.
          NGYRZ
          NGYRZ
          14 июля в 08:46
          2-0 как говорят опасный счет, что в итоге и подтвердилось, расслабились и пропустили! Переживал, как бы не упустили победу, но дожали!

          С победой! Если не ошибаюсь, для чемпионства достаточно и ничьи!
          Октябрь 1917
          Октябрь 1917
          14 июля в 07:52
            feris1
            feris1
            14 июля в 07:17
            Реал с выездной победой!
            Чемпионство не за горами!
            ПОПОДИ в МЕНЯ
            ПОПОДИ в МЕНЯ
            14 июля в 07:15
            Реал можно поздравить с победой в Ла Лиге!
            рус фан
            рус фан
            14 июля в 07:02
            Болел Реала поздравляю с очередной трудной победой, голы Бенз и Менди хорошие, чемпионство все ближе. Хала Мадрид.
            RMA 005
            RMA 005
            14 июля в 06:59
            Теперь всего одна победа и адиос амигос.
            Давай Мадрид вперёд за чемпом.
            Остапчук 67
            Остапчук 67
            14 июля в 06:23
            Победа все ближе.
            VAN ARM
            VAN ARM
            14 июля в 05:24
            главное результат))
            petso23rus
            petso23rus
            14 июля в 05:16
            Соккер такое дно, что матч 2-1 называет минимальным, а то что МЮ проиграл на последних минутах - похер. Конечно, мы те матчи, чемпионат которых уже решён не ставим в интерес болельщикам.
            112910415
            112910415
            14 июля в 04:59
            чему быть, того не миновать
            beefs
            beefs
            14 июля в 03:53
            Похоже скоро будем поздравлять Реал с большой победой...
            Фара Миркасимов
            Фара Миркасимов ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
            14 июля в 03:04
            Без трофейный сезон😀😀😀
            ALBA BARCELONA 21
            ALBA BARCELONA 21 ответ Фара Миркасимов (раскрыть)
            14 июля в 02:14
            Гвардиола скоро заставит волноваться и вылететь из ЛЧ бедолагу Зидана.Это уже не шутка
            Фара Миркасимов
            Фара Миркасимов
            14 июля в 02:02
            Пока Зидан у рулья Реала можно не волновать
            Фара Миркасимов
            Фара Миркасимов
            14 июля в 02:00
              eleven LC
              eleven LC ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
              14 июля в 01:46
              Ну и шутки у тебя,не надо так 😢
              ALBA BARCELONA 21
              ALBA BARCELONA 21
              14 июля в 01:40
              Барса по любому чемпион,так как Реал остальные игры проиграет крупно.Шутка.
              spennu
              spennu ответ Colchoneros (раскрыть)
              14 июля в 01:22
              .лучше бы книжки читал и русский учил _
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