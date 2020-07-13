В 1 Силва Руй Голов пропущено: 2 Выносы: 2 Спасений: 3 Пасы: 15 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 16 Диас Виктор Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 45

З 22 Дуарте Домингуш Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

З 6 Санчес Герман Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

З 2 Фулкье Димитри Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 55

П 12 Азиз Рамон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Пасы: 28 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

П 14 Вико Феде Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 75

П 17 Диаш Жил Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

П 21 Эррера Янхель Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 7 Отборы: 3 Пасы: 19 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 75

Н 23 Мачис Дарвин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Перехваты: 2 Пасы: 5 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 85

Н 24 Фернандес Карлос Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 40 Кошта Жоао

В 13 Эсканделл Аарон

З 11 Кейбаши Исмаил Пасы: 3 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 11

З 19 Монторо Анхель Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 35

З 15 Нева Карлос

З 39 Санчес Пепе

П 10 Антонио Пуэртас Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 45

П 31 Родригес Марио

П 8 Этеки Ян Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 15

Н 18 Кортес Антонин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 15