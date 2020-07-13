|
1 : 2
завершен
13 июля 2020, 23:00
понедельник
|
Стадион Лос Карменес (Гранада)
|10’
|0:1
|
Менди Ферлан
ассистент Каземиро
|16’
|0:2
|
Бензема Карим
ассистент Модрич Лука
|
Мачис Дарвин
ассистент Эррера Янхель
|1:2
|50’
|17’
|Менди Ферлан
|Дуарте Домингуш
|46’
|Диаш Жил
|58’
|90+3’
|Куртуа Тибо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Антонио Пуэртас
|Диас Виктор
|46’
|Монторо Анхель
|Фулкье Димитри
|55’
|64’
|Родриго
|Иско
|64’
|Асенсио Марко
|Вальверде Федерико
|Кортес Антонин
|Эррера Янхель
|75’
|Этеки Ян
|Вико Феде
|75’
|Кейбаши Исмаил
|Мачис Дарвин
|85’
|
|13
|Удары по воротам
|11
|
|
|4
|Удары в створ
|5
|
|
|18
|Фолы
|18
|
|
|4
|Угловые
|3
|
|
|0
|Офсайды
|2
|
|
|37%
|Владение мячом
|63%
|
|
|3
|Cэйвы
|2
|
|
|2
|Предупреждения
|2
|
Да и в этом сезоне на фоне такой Барсы, судьишки сделали свое грязное дело выташив за уши в нескольких матчах сливок.
Да и в этом сезоне на фоне такой Барсы, судьишки сделали свое грязное дело выташив за уши в нескольких матчах сливок.
Когда началась чехарда с тренерами, стало понятно что сезон без трофеев.
Когда началась чехарда с тренерами, стало понятно что сезон без трофеев.
Не понимаю ,зачем трофеи нужны,когда деньги есть.
Не понимаю ,зачем трофеи нужны,когда деньги есть.
Короче говоря, чтобы все не обзывали Барсу мешоком и тд, итп, нужен Эрик Тен Хаг, дать ему 5 лет, и полную свободу в выборе молодых игроков из своей академии... Год два, на третий будут сметать всех...
Короче говоря, чтобы все не обзывали Барсу мешоком и тд, итп, нужен Эрик Тен Хаг, дать ему 5 лет, и полную свободу в выборе молодых игроков из своей академии... Год два, на третий будут сметать всех...
С победой! Если не ошибаюсь, для чемпионства достаточно и ничьи!
С победой! Если не ошибаюсь, для чемпионства достаточно и ничьи!
Чемпионство не за горами!
Чемпионство не за горами!
Давай Мадрид вперёд за чемпом.
Давай Мадрид вперёд за чемпом.