ГлавнаяВсе матчи
Матчи Испания. Примера 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Россия. Суперкубок 2019
Россия. Премьер-Лига 2019/2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2019/2020
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2019/2020
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2019/2020
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2019/2020
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2019/2020
Россия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок Лиги 2019/2020
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2019/2020
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Нидерланды. Эредивизие 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Суперкубок УЕФА 2018
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Первая Лига 2019/2020
Азербайджан. Премьер-Лига 2019/2020
Албания. Суперлига 2019/2020
Англия. Лига Два 2019/2020
Англия. Лига Один 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Аргентина. Суперлига 2019/2020
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2019/2020
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Бельгия. Вторая лига 2019/2020
Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы 2018/2019
Болгария. Вторая лига 2019/2020
Болгария. Первая лига 2019/2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Серия А 2019
Бразилия. Серия B 2019
Бразилия. Серия С 2019
Венгрия. Чемпионат I 2019/2020
Германия. Вторая Бундеслига 2019/2020
Германия. Третья лига 2019/2020
Гондурас. Лига Насьональ 2019/2020
Греция. Суперлига 2019/2020
Дания. Суперлига 2019/2020
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2019/2020
Израиль. Премьер-Лига 2019/2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Испания. Сегунда 2019/2020
Италия. Серия B 2019/2020
Катар. Старс Лига 2019/2020
Кипр. Первый дивизион 2019/2020
Китай. Суперлига 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2019/2020
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Копа Судамерикана 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Чемпионат Европы U21 2019
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Нидерланды. Кубок 2019/2020
Нидерланды. Первый дивизион 2019/2020
Норвегия. Высшая лига 2020
Польша. Первый дивизион 2019/2020
Польша. Экстракласса 2019/2020
Португалия. Кубок 2019/2020
Португалия. Кубок Лиги 2019/2020
Португалия. Сегунда 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Восток 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Запад 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Центр 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Юг 2019/2020
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2019/2020
Россия. Премьер-Лига Крыма 2019/2020
Румыния. Лига 1 2019/2020
Румыния. Лига 2 2019/2020
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2019/2020
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2019/2020
Сербия. Суперлига 2019/2020
Словакия. Первая лига 2019/2020
Словения. Вторая лига 2019/2020
Словения. Первая лига 2019/2020
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Первая лига 2019/2020
Турция. Супер-Лига 2019/2020
Украина. Кубок 2019/2020
Украина. Первая лига 2019/2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2019/2020
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2019/2020
Хорватия. Первая лига 2019/2020
Чехия. Первая лига 2019/2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-Лига 2019/2020
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
Япония. J-Лига 2020
2020-07-19
2019-08-16
2019-08-17
2019-08-18
2019-08-23
2019-08-24
2019-08-25
2019-08-30
2019-08-31
2019-09-01
2019-09-13
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-20
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-24
2019-09-25
2019-09-26
2019-09-27
2019-09-28
2019-09-29
2019-10-04
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-18
2019-10-19
2019-10-20
2019-10-25
2019-10-26
2019-10-27
2019-10-29
2019-10-30
2019-10-31
2019-11-02
2019-11-03
2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-22
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-29
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-06
2019-12-07
2019-12-08
2019-12-13
2019-12-14
2019-12-15
2019-12-18
2019-12-20
2019-12-21
2019-12-22
2020-01-03
2020-01-04
2020-01-05
2020-01-17
2020-01-18
2020-01-19
2020-01-24
2020-01-25
2020-01-26
2020-02-01
2020-02-02
2020-02-07
2020-02-08
2020-02-09
2020-02-14
2020-02-15
2020-02-16
2020-02-21
2020-02-22
2020-02-23
2020-02-28
2020-02-29
2020-03-01
2020-03-06
2020-03-07
2020-03-08
2020-03-10
2020-06-11
2020-06-12
2020-06-13
2020-06-14
2020-06-15
2020-06-16
2020-06-17
2020-06-18
2020-06-19
2020-06-20
2020-06-21
2020-06-22
2020-06-23
2020-06-24
2020-06-25
2020-06-26
2020-06-27
2020-06-28
2020-06-29
2020-06-30
2020-07-01
2020-07-02
2020-07-03
2020-07-04
2020-07-05
2020-07-06
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-10
2020-07-11
2020-07-12
2020-07-13
2020-07-16
2020-07-19
Леганес - Реал
Алавес - Барселона
Вильярреал - Эйбар
Вальядолид - Бетис
Атлетико - Реал Сосьедад
Эспаньол - Сельта
Гранада - Атлетик
Леванте - Хетафе
Осасуна - Мальорка
Севилья - Валенсия

Текстовая онлайн трансляция матча Леганес против Реал

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetCity 3.30 3.70 2.23
Fonbet 4.40 1.68 4.30
Мелбет 3.56 3.71 2.08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голы
9’ 0:1 Рамос Серхио
ассистент Иско
Сальватиерра Брайан
ассистент Сильва Хонатан 		1:1 45+1’
52’ 1:2 Асенсио Марко
ассистент Иско
Ассале Роджер
ассистент Сильва Хонатан 		2:2 79’
Наказания
Ресио 39’
Руибал Айтор 43’
Бустинса Унаи 49’
Сильва Хонатан 56’
66’ Диас Мариано
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Оскар Ману 46’
Герреро Руибал Айтор 46’
46’ Начо Рамос Серхио
Ассале Роджер Тарин Родри 55’
Меса Роке Ресио 55’
61’ Кроос Тони Каземиро
62’ Йович Лука Бензема Карим
62’ Диас Мариано Асенсио Марко
Авилес Хавьер Амаду Ибрагим 78’
Статистика
 15 Удары по воротам 7
7 Удары в створ 4
9 Фолы 11
5 Угловые 2
2 Офсайды 0
34% Владение мячом 66%
2 Cэйвы 5
4 Предупреждения 1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
BARRRS
BARRRS ответ ошалевший (раскрыть)
20 июля в 20:26
да ты ошалел ошалевший
BARRRS
BARRRS ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
20 июля в 20:14
Реал временный чемпион это правда)))
Аpбитр
Аpбитр ответ Угадайте кто (раскрыть)
20 июля в 14:20
Добрый день. Да, этот ответ был удален, а кто ответил узнать нельзя.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ feris1 (раскрыть)
20 июля в 11:16
Как можно не понимать такие шутки.Любой знает,что откаты между Реалом Барсой,М сити итд исключены категорически.
Вчера ночью тоже в шуточной форме писал но воспринимают серьезно.
Постоянное чемпионство Барсы тоже угнетает испанский футбол,пусть Реал тоже будет временами чемпионом для разнообразия,чтобы не было как во Франции ПСЖ постоянно.Любой мой неадекватный пост шутка.
Угадайте кто
Угадайте кто
20 июля в 10:56
Администрация, мне пришло оповещение об ответе в этой теме, но я ответа не вижу и не могу посмотреть кто мне ответил. Видимо ответ был удалён, могу я хотябы узнать какой пользователь мне ответил?
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
20 июля в 09:42
Честно, это неуважение какое то к своему клубу, если барса продалась за деньги,болет за нее ,неуважение к себе!
feris1
feris1 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
20 июля в 09:29
Тебе самому не смешно от своих слов?
Вроде один из немногих адекватных болел барсы и такую чушь несёшь просто удивительно.
feris1
feris1
20 июля в 09:26, ред.
Раскатали ничейку в матче который уже ничего не решал.
Альфи
Альфи
20 июля в 08:30
расслабились королевичи!
Угадайте кто
Угадайте кто ответ мангo (раскрыть)
20 июля в 07:53
А каким боком судьи к продажным каталонцам?)
ZaZizu
ZaZizu ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
20 июля в 07:43
парни,умейте проигрывать! Зидан красавец,добавил прагматизма,когда нужно, а вот вам винить нужно только самих себя!
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Тага Дага (раскрыть)
20 июля в 07:42
Реал играет в футбол и заставляет соперников фолить. По-твоему судьи не должны пенальти назначать, если фолят против Реала?)
Вы кричали, что с введением ВАРа Реал не будет побеждать а на деле это Барса перестала выигрывать. Теперь видно на кого пахали арбитры
nikoladolgov
nikoladolgov
20 июля в 07:42
нец это вам не Барса.Л
kamilchik
kamilchik ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
20 июля в 06:43
    Тага Дага
    Тага Дага
    20 июля в 06:39
    Как без пенки....это что-то новое в исполнении Реала...
    нечитайло
    нечитайло
    20 июля в 06:21
    Тренировка
    ABir
    ABir
    20 июля в 06:08
    Уже можно
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Угадайте кто (раскрыть)
    20 июля в 05:48
    Минимум 100 млн евро Перес в общем заплатил Барселоне за чемпионство,это было видно в играх с Сельтой и Атлетиком.Может даже 150 млн,по другому Реал никак не стал бы чемпионом.
    Перес сейчас ведет переговоры с Гварлиолой и руководством М Сити,чтобы купить игру,пока безспешно.
    112910415
    112910415
    20 июля в 04:54
    праздновали уже
    мангo
    мангo ответ Угадайте кто (раскрыть)
    20 июля в 03:23
    Ты у судеек спроси
    Cympak-05
    Cympak-05
    20 июля в 03:03
    В одном мяче от сохранения прописки
    gentlewolf
    gentlewolf ответ Угадайте кто (раскрыть)
    20 июля в 01:35, ред.
    Да бредят кошки. Если бы так слабы были бы и они и Реал, то их подстерег бы Атлетико.
    Как было уже.
    Их тоже купил Перес?

    Все законно. У Реала нет соперников с этой Ла Лиге.
    А насколько эта Ла Лига сильна или слаба покажут матчи ЛЧ.
    gentlewolf
    gentlewolf ответ Угадайте кто (раскрыть)
    20 июля в 01:33
    Ну почти. Местный вор в законе. Только он на волю откинулся.
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ мангo (раскрыть)
    20 июля в 01:23
    Тогда разрешите полюбопытствовать, за сколько Пересу продались игроки и функционеры Барселоны?)
    мангo
    мангo
    20 июля в 01:15
    Перес решил на последний иатч не тратиться)) Вот реальный уровень маргарина))
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Угадайте кто (раскрыть)
    20 июля в 01:13
    Я шучу на счет Реала сегодня,Реал заслужил чемпионство,хотя нам это не приятно очень,рад за истинных болельщиков Реала,они любят футбол и свою команду,уважение таким всем.
    На шутку реагировать надо шуткой только.
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ ALBA BARCELONA 21 (комментарий удален) (раскрыть)
    20 июля в 01:06
    Что то с тобой не то.
    Найди другого собеседника)
    eleven LC
    eleven LC ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    20 июля в 01:02, ред.
    Можно перестать любить жену,бросить ребёнка,даже поменять пол-что происходит каждый день в мире ,но перестать болеть за Реал это не реально!
    19 лет болею за этот клуб и это до конца жизни!
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ gentlewolf (раскрыть)
    20 июля в 01:00
    Воровское погонялово что ли?)
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    20 июля в 00:59
    Плохой и хороший это относительные понятия. А то что Путина напоминает это правильно. Реал тоже умеет удерживать лидерство и добиваться своего. Реал одна из сильнейших фигур на футбольной шахматной доске, как и Путин на политической. Так что ты в точку. А Барселона больше на Немцова похожа)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100