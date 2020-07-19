|
2 : 2
завершен
19 июля 2020, 22:00
воскресенье
|
Стадион Мунисипал де Бутарке (Леганес)
|9’
|0:1
|
Рамос Серхио
ассистент Иско
|
Сальватиерра Брайан
ассистент Сильва Хонатан
|1:1
|45+1’
|52’
|1:2
|
Асенсио Марко
ассистент Иско
|
Ассале Роджер
ассистент Сильва Хонатан
|2:2
|79’
|Ресио
|39’
|Руибал Айтор
|43’
|Бустинса Унаи
|49’
|Сильва Хонатан
|56’
|66’
|Диас Мариано
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Оскар
|Ману
|46’
|Герреро
|Руибал Айтор
|46’
|46’
|Начо
|Рамос Серхио
|Ассале Роджер
|Тарин Родри
|55’
|Меса Роке
|Ресио
|55’
|61’
|Кроос Тони
|Каземиро
|62’
|Йович Лука
|Бензема Карим
|62’
|Диас Мариано
|Асенсио Марко
|Авилес Хавьер
|Амаду Ибрагим
|78’
|
|15
|Удары по воротам
|7
|
|
|7
|Удары в створ
|4
|
|
|9
|Фолы
|11
|
|
|5
|Угловые
|2
|
|
|2
|Офсайды
|0
|
|
|34%
|Владение мячом
|66%
|
|
|2
|Cэйвы
|5
|
|
|4
|Предупреждения
|1
|
Вчера ночью тоже в шуточной форме писал но воспринимают серьезно.
Постоянное чемпионство Барсы тоже угнетает испанский футбол,пусть Реал тоже будет временами чемпионом для разнообразия,чтобы не было как во Франции ПСЖ постоянно.Любой мой неадекватный пост шутка.
Вчера ночью тоже в шуточной форме писал но воспринимают серьезно.
Постоянное чемпионство Барсы тоже угнетает испанский футбол,пусть Реал тоже будет временами чемпионом для разнообразия,чтобы не было как во Франции ПСЖ постоянно.Любой мой неадекватный пост шутка.
Вроде один из немногих адекватных болел барсы и такую чушь несёшь просто удивительно.
Вроде один из немногих адекватных болел барсы и такую чушь несёшь просто удивительно.
Вы кричали, что с введением ВАРа Реал не будет побеждать а на деле это Барса перестала выигрывать. Теперь видно на кого пахали арбитры
Вы кричали, что с введением ВАРа Реал не будет побеждать а на деле это Барса перестала выигрывать. Теперь видно на кого пахали арбитры
Перес сейчас ведет переговоры с Гварлиолой и руководством М Сити,чтобы купить игру,пока безспешно.
Перес сейчас ведет переговоры с Гварлиолой и руководством М Сити,чтобы купить игру,пока безспешно.
Как было уже.
Их тоже купил Перес?
Все законно. У Реала нет соперников с этой Ла Лиге.
А насколько эта Ла Лига сильна или слаба покажут матчи ЛЧ.
Как было уже.
Их тоже купил Перес?
Все законно. У Реала нет соперников с этой Ла Лиге.
А насколько эта Ла Лига сильна или слаба покажут матчи ЛЧ.
На шутку реагировать надо шуткой только.
На шутку реагировать надо шуткой только.
Найди другого собеседника)
Найди другого собеседника)
19 лет болею за этот клуб и это до конца жизни!
19 лет болею за этот клуб и это до конца жизни!