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Ювентус - Аталанта
Лацио - Сассуоло
Брешиа - Рома

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Аталанта

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Голы
16’ 0:1 Сапата Дуван
ассистент Гомес Алехандро
Роналду Криштиану 1:1(П) 55’
81’ 1:2 Малиновский Руслан
ассистент Муриэль Луис
Роналду Криштиану 2:2(П) 90’
Наказания
Бернардески Федерико 10’
Куадрадо Хуан 29’
61’ Пашалич Марио
Рабьо Адриен 73’
88’ Хатебур Ханс
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Сандро Алекс Данило 56’
Коста Дуглас Бернардески Федерико 57’
58’ Пашалич Марио Иличич Йосип
67’ Муриэль Луис Сапата Дуван
68’ Малиновский Руслан Гомес Алехандро
Игуаин Гонсало Дибала Пауло 69’
75’ Тамез Адриен Фройлер Ремо
75’ Кальдара Маттиа Паломино Хосе Луис
Рэмзи Аарон Матюиди Блез 82’
Статистика
 9 Удары по воротам 13
5 Удары в створ 2
11 Фолы 18
2 Угловые 4
1 Офсайды 0
49% Владение мячом 51%
0 Cэйвы 3
3 Предупреждения 2
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Все комментарии
di byadjo
di byadjo ответ Барсаглор (раскрыть)
14 июля в 12:28
    di byadjo
    di byadjo ответ juvenale (раскрыть)
    14 июля в 12:25
    шампунь ни когда лучше Лео не будет Мароканка только в басейне лучшим может стать..макароники пусть для ночала что то в Европе выграют каких то Сасуоло или Торино выграют и рады.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
    12 июля в 19:46
    Ну да в вк сидят настоящие эксперты по судейству))). А что в матче с Лестером разве не было касание ноги Мане, как и в матче с Ттх? Так что может и мягкий, но все равно пенальти, по правилам футбола.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ juvenale (раскрыть)
    12 июля в 19:40
    Во втором пенальти мяч случайно попал а руку игроку Аталанты, которого он не видел. В первом локоть лишь слегка был выставлен и не факт, что мяч летел в створ.
    juvenale
    juvenale ответ Wolf77785 (раскрыть)
    12 июля в 18:26
    хахаха зачетный слив
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ juvenale (раскрыть)
    12 июля в 18:03
    дельфин дважды в фиинале бы незаметен с Атлетико, если бы не судьи было бы 2 проигрыша, а с Баварией? Один раз с оффсайда забил, где судья слил Баварию, а последний раз Бавария мочила весь матч, а судья не ставил пенальти чистейшие а рона не было вообще, а в финале с ЛИверпулем, он опять растворился, если бы не Гарет Бейл!!! и с Юве наложил штаны у себя дома, если бы не липовый пенальти!! Вот и все факты!
    juvenale
    juvenale ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
    12 июля в 18:00
    а сорри с 2018 перепутал,но там гном был еще хуже Роналду хах,ты бы еще 2010 вспомнил
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ Juve14 (раскрыть)
    12 июля в 17:54
    наверно и пенальти у ювентуса видите всегда, там как минимум, 3 выхода 1 на 1 Месси делал..
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK ответ juvenale (раскрыть)
    12 июля в 17:08
    Видимо твой, учитывая, что в 2014 Португалия не играла с Испанией, а у Роналду целый один гол в ворота грозной КНДР.
    juvenale
    juvenale
    12 июля в 16:59, ред.
    ну и очередной хаха
    https :// www. corrieredellosport. it/news/calcio/moviola/2020/07/12-71684309/juve-atalanta_i_rigori_ci_stanno_discutibile_la_regola_non_lapplicazione/
    juvenale
    juvenale ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    12 июля в 16:44
    хахаха
    juvenale
    juvenale ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    12 июля в 16:40
    хахаха правила учи))рука была прижатая и площадь тела не увеличивалась)))второй так вообще рука на пол метра вытянута)))левейший был пеналь в финале лч ,где ливерпулец специальнов руку бил
    juvenale
    juvenale
    12 июля в 16:38
      juvenale
      juvenale ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
      12 июля в 16:38
      худший игрок чм хахаха это за 4 мяча в 4 играх и хет-трику в ворота Испании?хахаха снова слив
      juvenale
      juvenale ответ SDSPanther (раскрыть)
      12 июля в 16:37, ред.
      ты не прав...гном был лучше до 2015 гнома я не спорю,но потом Роналду его обошел,взяв 4 лч при этом он был решающим и забивал больше десятка голов в каждой лч и на решающих стадиях...гном обделывался уже на стадии 1/8 спорить с этим глупо...Роналду забивал Ювентусу,Атлетико,Баварии и убирал их по сути в одиночку,гном клал в штаны в Риме,Турине и Ливерпуле,вот тебе и факты и их ты никак не опровергнешь
      Барсаглор
      Барсаглор ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
      12 июля в 15:11
      Что то твой отсосуновец слился в эль классико,даже в обоих.Ну а та стата была набита во времена хави и иньесты.
      Барсаглор
      Барсаглор ответ Wolf77785 (раскрыть)
      12 июля в 15:09
      Ты лучше у месси спроси почему он в ответственный момент не может забить пеналь,он то уж точно знает легко их забивать или нет!
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
      12 июля в 14:36
      Лол, Ливерпуль бил всего 5-6 пенальти за весь сезон, Юве только после вирусной паузы пробил больше)))
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
      12 июля в 14:21
      Желаемо за действительность фанаты Юве выдают, или вы и вправду думаете, что все слепые и не видят, как в пользу Юве ставят спорные пенальти?
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
      12 июля в 13:23
      1. Мяч попал в плечо ниже подмышки, что считается рукой.
      2. Рука находилась в неестественном положении.
      3. Когда Сиссоко понял, что мяч летит в руку, то постарался ее убрать, и получилось движение руки в сторону мяча.
      Вчера с Бергамо
      Первый пенальти, игрок Аталанты пытался убрать руки, рука была прижата к груди и не увеличивало тело, и расстояние было близким.
      Второй пенальти опять близкое расстояние, мяч чиркнул по руке, и где там был опасный момент, когда игрок Ювентуса отдавал мяч на фланг?
      Фанаты Юве сама объективность)))
      амурец
      амурец ответ Funny_Smailik (раскрыть)
      12 июля в 12:03
      Вот хоть и не поклонник Роналду, но вам барсучкам хочу сказать, ваша меся и на это на способна
      feris1
      feris1
      12 июля в 11:35
        Valeriy Lutsak
        Valeriy Lutsak
        12 июля в 11:03
        Не понимаю этих стонов насчёт пенальти!! Кто то хочет сказать , что их не было?? Было 2 абсолютно реальных пенальти и нечего здесь пургу нести!! А что в этом сезоне в ворота Юве мало давали пенальти?! А? И половина точно абсолютно левых! Значит это нормально??! По поводу игры Аталанты - не думаю что стоит петь им такие дифирамбы! В первом круге мы их без проблем обыграли в Бергамо 3:1! А при Аллегри мы вообще их не замечали! Да, в целом они проводят хороший сезон , но не более того. Такое мы уже видели и у Наполи несколько сезонов! Ну и где сейчас Наполи? Тоже самое будет и с Аталантой! Когда Юве начинал оказывать давление - они тут же потерялись и не знали что делать ( это во втором тайме!) Первый гол - это грубейшая ошибка нашей защиты! Такое бывает. Скорее бы вернулся Демирал - он бы им ноги поотрывать! Да, Аталанта команда симпатичная , временами показывающая неплохую игру, но это нормально, так как есть хороший подбор игроков. Так иногда и Верона, Сасуоло, Рома, Болонья тоже показывали хороший футбол! Так что не стоит переоценивать - нужно смотреть по итогу!
        Raamtvall
        Raamtvall
        12 июля в 10:36
          galem72
          galem72
          12 июля в 10:35
          Ну просто откровенный п***ц вытворяет этот турин. Ну что за убогое судейство в пользу португальского нырка?
          Санчо Панса
          Санчо Панса
          12 июля в 10:07
          А если бы не Криштиану и его умение забивать пенальти? Было бы заслуженное поражение Ювентуса! А так Рон спас Старую Синьору от второго поражения подряд. Спасибо пусть скажут судье этого матча! Аталанта полностью наиграла на победу.
          FeelGood
          FeelGood
          12 июля в 10:00
          а чё так пенок-то мало дали)) пеналду необходима золотая бутса)) наследие - есть наследие XDD
          Johnnie Rico
          Johnnie Rico
          12 июля в 09:44
            Neymar 10
            Neymar 10
            12 июля в 09:42
            Лион и Манчестер Сити покажут всему цивилизованному миру как нужно поступать с беспредельщиками !!! Наказание будет суровым и по делу . 🤙🏽
            Agamaga
            Agamaga ответ Тага Дага (раскрыть)
            12 июля в 09:01
            Не супер нап всех времён, а самый дорогой шоколадный глаз всех времён ахах))
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