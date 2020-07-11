В 95 Голлини Пьерлуиджи Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 13 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

З 19 Джимсити Берат Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 90

З 21 Кастань Тимоти Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 75

З 2 Толой Рафаэль Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 37 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

З 33 Хатебур Ханс Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

П 10 Гомес Алехандро Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 68

П 15 Де Рон Мартен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

П 72 Иличич Йосип Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 58

П 11 Фройлер Ремо Отборы: 5 Перехваты: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 75

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 68

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 22 Белланова Рауль

З 3 Кальдара Маттиа Перехваты: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 15

З 7 Чиборра Леннарт

П 90 Колли Эбрима

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 22

П 88 Пашалич Марио Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 32

П 5 Тамез Адриен Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 15

П 4 Шутало Бошко