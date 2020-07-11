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2 : 2
завершен
11 июля 2020, 22:45
суббота
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
|16’
|0:1
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Сапата Дуван
ассистент Гомес Алехандро
|Роналду Криштиану
|1:1(П)
|55’
|81’
|1:2
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Малиновский Руслан
ассистент Муриэль Луис
|Роналду Криштиану
|2:2(П)
|90’
|Бернардески Федерико
|10’
|Куадрадо Хуан
|29’
|61’
|Пашалич Марио
|Рабьо Адриен
|73’
|88’
|Хатебур Ханс
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Сандро Алекс
|Данило
|56’
|Коста Дуглас
|Бернардески Федерико
|57’
|58’
|Пашалич Марио
|Иличич Йосип
|67’
|Муриэль Луис
|Сапата Дуван
|68’
|Малиновский Руслан
|Гомес Алехандро
|Игуаин Гонсало
|Дибала Пауло
|69’
|75’
|Тамез Адриен
|Фройлер Ремо
|75’
|Кальдара Маттиа
|Паломино Хосе Луис
|Рэмзи Аарон
|Матюиди Блез
|82’
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|9
|Удары по воротам
|13
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|5
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|18
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|2
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|0
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|0
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|2
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https :// www. corrieredellosport. it/news/calcio/moviola/2020/07/12-71684309/juve-atalanta_i_rigori_ci_stanno_discutibile_la_regola_non_lapplicazione/
https :// www. corrieredellosport. it/news/calcio/moviola/2020/07/12-71684309/juve-atalanta_i_rigori_ci_stanno_discutibile_la_regola_non_lapplicazione/
https://www.youtube.com/watch?v=J_xtsuWSK4w
2. Рука находилась в неестественном положении.
3. Когда Сиссоко понял, что мяч летит в руку, то постарался ее убрать, и получилось движение руки в сторону мяча.
Вчера с Бергамо
Первый пенальти, игрок Аталанты пытался убрать руки, рука была прижата к груди и не увеличивало тело, и расстояние было близким.
Второй пенальти опять близкое расстояние, мяч чиркнул по руке, и где там был опасный момент, когда игрок Ювентуса отдавал мяч на фланг?
Фанаты Юве сама объективность)))
2. Рука находилась в неестественном положении.
3. Когда Сиссоко понял, что мяч летит в руку, то постарался ее убрать, и получилось движение руки в сторону мяча.
Вчера с Бергамо
Первый пенальти, игрок Аталанты пытался убрать руки, рука была прижата к груди и не увеличивало тело, и расстояние было близким.
Второй пенальти опять близкое расстояние, мяч чиркнул по руке, и где там был опасный момент, когда игрок Ювентуса отдавал мяч на фланг?
Фанаты Юве сама объективность)))