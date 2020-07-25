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1 : 0
завершен
25 июля 2020, 17:00
суббота
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Стадион Екатеринбург-Арена (Екатеринбург)
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Дзюба Артём
ассистент Малком
|1:0(П)
|83’
|35’
|Дядюн Владимир
|Азмун Сердар
|37’
|40’
|Боженов Кирилл
|Ракицкий Ярослав
|63’
|90’
|Барков Дмитрий
|90+2’
|Кухарчук Илья
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|Кухарчук Илья
|Смирнов Александр
|64’
|Барков Дмитрий
|Дядюн Владимир
|Жирков Юрий
|Дуглас Сантос
|76’
|Дриусси Себастьян
|Оздоев Магомед
|76’
|81’
|Алиев Камран
|Корян Аршак
|Шатов Олег
|Малком
|88’
|88’
|Конате Мохамед
|Полярус Артем
|Сутормин Алексей
|Азмун Сердар
|89’
|Смольников Игорь
|Караваев Вячеслав
|90+2’
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|2
|Предупреждения
|4
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Химки внимательно играли в обороне, хотя в атаке ничего не показали, кроме последних секунд.
Зенит первый тайм провел в эконом-режиме.
Вратарю Химок респект, хотя несколько раз везло, что били прямо в него.
С победой, Санкт-Петербург!
Химки внимательно играли в обороне, хотя в атаке ничего не показали, кроме последних секунд.
Зенит первый тайм провел в эконом-режиме.
Вратарю Химок респект, хотя несколько раз везло, что били прямо в него.
С победой, Санкт-Петербург!