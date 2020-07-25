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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Химки

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Логотип футбольный клуб Химки Химки
Зенит
Химки
Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)
1 : 0
завершен
25 июля 2020, 17:00
суббота
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Логотип футбольный клуб Химки
Россия. Кубок 2019/2020, Финал
Стадион Екатеринбург-Арена (Екатеринбург)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голы
Дзюба Артём
ассистент Малком 		1:0(П) 83’
Наказания
35’ Дядюн Владимир
Азмун Сердар 37’
40’ Боженов Кирилл
Ракицкий Ярослав 63’
90’ Барков Дмитрий
90+2’ Кухарчук Илья
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
64’ Кухарчук Илья Смирнов Александр
64’ Барков Дмитрий Дядюн Владимир
Жирков Юрий Дуглас Сантос 76’
Дриусси Себастьян Оздоев Магомед 76’
81’ Алиев Камран Корян Аршак
Шатов Олег Малком 88’
88’ Конате Мохамед Полярус Артем
Сутормин Алексей Азмун Сердар 89’
Смольников Игорь Караваев Вячеслав 90+2’
Статистика
 2 Предупреждения 4
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Все комментарии
kastites
kastites
вчера в 15:37
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!
Багров-брат
Багров-брат ответ Agamaga (раскрыть)
вчера в 13:07
Да, знаем. Единственный обладатель Суперкубка на постсоветском пространстве в отличие от бестрофейных...)))
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 11:40
Да что там, более того, мы ещё федуну накидываем чемоданы, что бы творил бардак в своём фк)
А ещё Казанцам подкинули Бердыева, которой растащил бюджет Рубина, прикрывая это автобусными победами)
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 00:29
Более 500 сообщений. Давненько так не было. Поздравляю болел зенита с дублем.
Agamaga
Agamaga
вчера в 00:12
К чему эти купленные победы? Чего стоит Зенит в еврокубках мы все знаем!
Михаил Полунин
Михаил Полунин
вчера в 00:00
Без пенальти Зенит не Зенит...
Грустно смотреть на взмокшего ЗМС из Зенита, забивающего с левого пенальти гол Химкам...
Полуфинал и финал только с пенальти...
Зенит = Пенальти.
Главное упасть правдоподобно...
Действительно, заслуженная победа...
я из Химок
я из Химок ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
25 июля в 23:52
Да рано ты про фарм заговорил! Рановато!!! А чемпион должен обыгрывать клуб ФНЛ с игры и без единственного пенальти! Да Зенит по классу выше, но я этого сегодня по игре не видел, вы должны были нас ещё в первом тайме обыгрывать!!! А вы???
DXTK
DXTK
25 июля в 23:50
    корабел
    корабел
    25 июля в 23:43
    Это наш Зенит, у которого лучшие победы впереди!
    шацк
    шацк
    25 июля в 23:41
    Пеналь левый!
    KLINSI
    KLINSI ответ ildar_3871 (раскрыть)
    25 июля в 22:53
      Армейская душа
      Армейская душа ответ BARRRS (раскрыть)
      25 июля в 22:08
      Ты про Рубин-спартак? Это не футбол умер, это Федун покупает
      Vredinka_online
      Vredinka_online ответ Roger Young (раскрыть)
      25 июля в 22:04
      Наше чемоданное настроение часто играет против нас. Достаточно вспомнить игру с Бенфикой. Понятно, что они уже думали о начале чемпионата. И как бы их не настраивали мне кажется в голове всегда сидело, что играем с Химками.
      BARRRS
      BARRRS
      25 июля в 22:04
      Пенальтииииии)))))))))))))))))))))))) футбол в россии давно помер(((
      НЕ президент рфс
      НЕ президент рфс ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      25 июля в 22:03
      Это неделю назад уже желало всем в аду сгореть.
      Legend 6
      Legend 6
      25 июля в 21:54
      😂чемпионат выиграли на пенальтях
      😂кубок выиграли на пенальтях
      POL7173
      POL7173
      25 июля в 21:47
      Пенальтийский чемпион, и обладатель кубка пенальти. Куда катимся?
      spartak kursk
      spartak kursk
      25 июля в 21:43
      Стыдно!!.Стыдно за отсутствие конкуренции и за предсказуемость результата!!!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
      25 июля в 21:42
      Не надо "гордиться"...достаточно вашего пожелания Зениту успеха..в еврокубках...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      25 июля в 21:40
      Спасибо за поздравления Зенита от поклонников других команд !!!

      Неожиданно...удивлён...отсутствием недовольства по судейству...

      Спасибо командам соперникам за бескомпромиссную борьбу (в 5-ти матчах из 6-ти Зенит выиграл с преимуществом в 1 мяч) и отличный футбол...!!!!!!!

      Зениту дальнейших успехов..и не останавливаться на достигнутом !!!!!!!
      Адвокат 76
      Адвокат 76
      25 июля в 21:26
      С такой игрой в лиге чемпионов далеко не пройдёшь, а в этом матче свою роль сыграл "липовый" пенальти.
      Roger Young
      Roger Young
      25 июля в 21:14
      отвратительная игра чемпионов. Выиграл с помощью единственного пенальти это позор.
      Константин Белых
      Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      25 июля в 21:11
      Когда с игры команде ФНЛ забивать научитесь тогда и восхитимся вами великим гегемонам. Осенью вами просто гордиться будем.
      pomor 445
      pomor 445 ответ Эксбет Ком (раскрыть)
      25 июля в 21:01
      В этом-то и вся проблема. У нас слишком тяжёлый знаменатель. Со следующего сезона он заметно полегчает.
      Caniggia
      Caniggia
      25 июля в 21:00
        galem72
        galem72
        25 июля в 20:58
        Жалкое зрелище. Под стать плешивому режиму и его отпрыску.
        pomor 445
        pomor 445
        25 июля в 20:56
        Просто удивительно, как Зениту фатально не везёт с командами-автобусами типа Уфы в части реализации моментов. Химки, судя по этой игре, вторая Уфа. Счёт должен быть 5:1: 4 нереализованных 100% моментов Зенитом и один Химками на последней добавленной минуте. Может быть, конечно, усталость сказалась после стольких игр через 2-3 дня, но Зенит должен быть полностью готов к такому режиму и надо срочно выработать антиавтобусную тактику.
        мангo
        мангo
        25 июля в 20:55
        Фуууу только с пеналя в конце игры еле забили..а как же слова Боярского что обязаны порвать?
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        25 июля в 20:47
        Зенит с Победой !!!!
        Золотой дубль...
        Для окончательной гегемонии и флагманства осталось Суперкубок взять...

        В новейшей истории с 1992-го года Зенит в Екатеренбурге не проигрывает....вообще ни разу...
        Не случилось и в этот.....

        Всем (кроме бывшего арбитра Федотова) радости ,удачи и приятного послефутбольного вечера !!!!!!!!!!!!!!
        Notorious P.I.G.
        Notorious P.I.G.
        25 июля в 20:43
        Год голубой крысы
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