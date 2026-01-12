Баринов заявил о неопределенной ситуации с переходом в ЦСКА

1768209864

сегодня, 12:24

Футболист московского «Локомотива» рассказал, что ситуация с возможным переходом в столичный ЦСКА остается неопределенной.

«Великолепно провел новогодние праздники: отдохнул, набрался сил, готов к возобновлению чемпионата. Насчет ЦСКА пока ничего не известно, время покажет», — сказал Баринов.

Ранее стало известно, что Баринов принял решение не подписывать новое соглашение с «Локомотивом». Действующий контракт истекает летом 2026 года. Полузащитник рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что знает об интересе со стороны ЦСКА .

В текущем сезоне Баринов сыграл 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач.