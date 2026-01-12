Top.Mail.Ru
Баринов заявил о неопределенной ситуации с переходом в ЦСКА

сегодня, 12:24

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что ситуация с возможным переходом в столичный ЦСКА остается неопределенной.

«Великолепно провел новогодние праздники: отдохнул, набрался сил, готов к возобновлению чемпионата. Насчет ЦСКА пока ничего не известно, время покажет», — сказал Баринов.

Ранее стало известно, что Баринов принял решение не подписывать новое соглашение с «Локомотивом». Действующий контракт истекает летом 2026 года. Полузащитник рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что знает об интересе со стороны ЦСКА.

В текущем сезоне Баринов сыграл 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач.

Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 14:03
Я удивлён от Вас слышать нечто подобное, Вы вроде бы разбераетесь в футболе и следите за новостями как в РПЛ, так и зпбугорными.
Могу Вам привести много примеров, когда российские игроки переходили в иномтранные клубы с большим понижением зарплаты.
Пусть не в топовые чемпионаты и не в топ клубы.
Никто же не говорит, что Баринов перейдёт в Реал или Барсу, ПСЖ или МС.
Вот к примеру Кузяев перешёл в скромный Гавр и неплохо там выглядел.
А Джикия, Чалов, Оздоев, Кокорин наконец то, да есть ещё несколько игроков, кто играет заграницей, хотя могли у нас получать намного больше.
Вы об этом не знали?
Тем более Баринов давно заявлял, что хочет попробывать себя заграницей.
Так, что с большой долей вероятности так и будет, а вот куда... увидем.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:56
...Генеральские погоны (Паровоза) на прапорские (Армейские)
менять, не Царское,тьфу ты не Барское это дело!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:49
Приветствую Вас! Интересно куда за бугор он уедет? Просто не думаю что ему там будут платить как в России! Тут он лидер а там простой гастер будет!
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:45
Ага мы чсе ждем а в ответ тишина
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 13:41
В каждой игре никто не забивает- это большая роскошь.)))
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:40
Наконечника нет если Мусаева задействовать. Он неплохой последний гол забил но хочется чтобы в каждой игре
Comentarios
Comentarios ответ Beekeeper (раскрыть)
сегодня в 13:38
Хмм не а
adekvat
adekvat
сегодня в 13:36
Не барское это дело перед ужесточением лимита на иностранцев, продаваться за дешево.
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 13:34
Ну вы и без ЦН много забивали. В этом случае не всё зависит только от ЦН, но и от общей, атакующей схемы.
Beekeeper
Beekeeper ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 13:32
напа есть.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:27
Какая-то глупая ситуация складывается...
112910415
112910415
сегодня в 13:22
а ведь не сговорятся эти люди ...
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:18
Так у нас там и так все перенасыщено. А напа нет
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 13:14
Ну даже если так, то получится перенасыщенная средняя линия, что не есть хорошо, на мой взгляд.
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:09
Наверное Кисляка уберут из опорки поставят Туда Баринова
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:03
Локо с Бариновым пока не подписали новый контракт, но как я понимаю из высказывании переговоры ведутся. Может не так как хотелось представителям Дмитрия.
ЦСКА дейстаительно несколько раз обращалось в Локо, но каждый раз получали отказ. А ещё были и другие предложения... так же всплывает АЕК с Николичем.
Если бы Баринов был не нужен Локо, то его бы уже продали, но есть несколько но.
Баринов лидер Локо не только на поле, но и раздевалке. Отпускать к конкуренту глупо отпускать бесплатно ещё глупее.
Тут кажется два реальных развития событии, Локо и Баринов всё таки заключат новый контракт, либо по окончанию сезона уедет заграницу.
Но гадать сейчас смысла нет, надо дождаться официального заявления от всех сторон.
Ну, а часть слухов это работа агента для выбивания более выгодного контракта, так, сто ещё будут всплывать ЦСКА, АЕКи и другие клубы.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:54, ред.
Судя по настроению, обида там жёсткая и вероятность все-таки договориться у Локо с Бариновым минимальны.
Capral
Capral
сегодня в 12:45
Не очень понимаю зачем армейцам Баринов. В ЦСКА свои есть, точно не хуже- и тот же Кисляк, а Обляков- вообще можно сказать ТОП, по российским меркам. Локомотиву Баринов нужней, однозначно. Тем более, Баринов, если совсем откровенно- типичный разрушитель, даже без намека на креатив, и не будь Батракова в команде, Локо превратился бы в обычную недумающую посредственность. Как по мне, ЦСКА Баринов не нужен.
Red blu
Red blu
сегодня в 12:44, ред.
Не захотят в Локомотиве сейчас получить за Баринова 1,5 млн. Через три месяца после возобновления чемпионата Дмитрий уйдет свободным агентом. И Локо не получит ни денег, ни Баринова. Точно так же свободным агентом к нам перешёл Круговой.
drug01
drug01
сегодня в 12:43
Значит ещё решение не принял? ждём!!!
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 12:41
Возможно я ошибаюсь,но может это обратная сторона по уменьшению легионеров в чемпионате - хотели как говориться "дать дорогу молодым",а оказалось что игроки с Российским паспортом будут искать где больше будут платить или не "продлевать" контракт набивая себе цену.
Муравьед
Муравьед
сегодня в 12:41, ред.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался по поводу ситуации со своим будущим.

Ранее сообщалось, что игрок отказался продлевать контракт с железнодорожниками на предложенных условиях (с уменьшением зарплаты) и согласился перейти в ЦСКА.

«Конечно, я знаю об интересе ЦСКА. Спросите у представителей. Сейчас я нахожусь на медосмотре с «Локомотивом», какие ещё вопросы? С новым предложением клуб на меня не выходил. Понимаю ли, почему? Нет. Видимо, не заслужил», — передаёт слова Баринова корреспондент Владимир Четверик.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года
vautubm9xs9q
vautubm9xs9q
сегодня в 12:31
Паровозам получше бы за своими лидерами присматривать, а то так и разбегутся все.
Гость
