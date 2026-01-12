Баринов заявил о неопределенной ситуации с переходом в ЦСКА

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что ситуация с возможным переходом в столичный ЦСКА остается неопределенной.
«Великолепно провел новогодние праздники: отдохнул, набрался сил, готов к возобновлению чемпионата. Насчет ЦСКА пока ничего не известно, время покажет», — сказал Баринов.
Ранее стало известно, что Баринов принял решение не подписывать новое соглашение с «Локомотивом». Действующий контракт истекает летом 2026 года. Полузащитник рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что знает об интересе со стороны ЦСКА.
В текущем сезоне Баринов сыграл 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач.
ЦСКА дейстаительно несколько раз обращалось в Локо, но каждый раз получали отказ. А ещё были и другие предложения... так же всплывает АЕК с Николичем.
Если бы Баринов был не нужен Локо, то его бы уже продали, но есть несколько но.
Баринов лидер Локо не только на поле, но и раздевалке. Отпускать к конкуренту глупо отпускать бесплатно ещё глупее.
Тут кажется два реальных развития событии, Локо и Баринов всё таки заключат новый контракт, либо по окончанию сезона уедет заграницу.
Но гадать сейчас смысла нет, надо дождаться официального заявления от всех сторон.
Ну, а часть слухов это работа агента для выбивания более выгодного контракта, так, сто ещё будут всплывать ЦСКА, АЕКи и другие клубы.
