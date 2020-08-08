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0 : 2
завершен
сегодня, 16:00
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Стадион Арена-Химки (Химки)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
|18’
|0:1
|Кучаев Константин
|45’
|0:2
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Дзагоев Алан
ассистент Кучаев Константин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Алиев Камран
|Корян Аршак
|46’
|53’
|Сигурдссон Арнор
|Дзагоев Алан
|64’
|Тикнизян Наир
|Чалов Фёдор
|Конате Мохамед
|Кухарчук Илья
|67’
|84’
|Бийол Яка
|Кучаев Константин
|84’
|Гаич Адольфо
|Обляков Иван
|84’
|Бистрович Кристиян
|Марадишвили Константин
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|12
|Удары по воротам
|12
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|4
|Удары в створ
|5
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|6
|Фолы
|12
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|2
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|5
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|3
|Cэйвы
|4
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Всех болельщиков с началом нового сезона!!!
ЦСКА с победой!!!
Всем здоровья.
Всех болельщиков с началом нового сезона!!!
ЦСКА с победой!!!
Всем здоровья.