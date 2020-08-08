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Химки - ЦСКА
Тамбов - Ростов

Текстовая онлайн трансляция матча Химки против ЦСКА

Химки Логотип футбольный клуб Химки 0:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
Химки
ЦСКА
Логотип футбольный клуб Химки
0 : 2
завершен
сегодня, 16:00
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Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 1 тур
Стадион Арена-Химки (Химки)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
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    Голы
    18’ 0:1 Кучаев Константин
    45’ 0:2 Дзагоев Алан
    ассистент Кучаев Константин
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Алиев Камран Корян Аршак 46’
    53’ Сигурдссон Арнор Дзагоев Алан
    64’ Тикнизян Наир Чалов Фёдор
    Конате Мохамед Кухарчук Илья 67’
    84’ Бийол Яка Кучаев Константин
    84’ Гаич Адольфо Обляков Иван
    84’ Бистрович Кристиян Марадишвили Константин
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 12
    		4 Удары в створ 5
    		6 Фолы 12
    		2 Угловые 4
    		2 Офсайды 5
    		45% Владение мячом 55%
    		3 Cэйвы 4
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    Все комментарии
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
    сегодня в 19:03
    Но игру под него надо перестраивать. Меньше передач поперёк,, в основном вперёд на свободные места.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    сегодня в 19:03
    Понравилось как сегодня играли все армейцы. Заряженность на победу была видна с первых минут.
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    сегодня в 18:54
    Как люблю когда мои армейцы ПОБЕЖДАЮТ, в последнее время у них это получается. Идём дальше и удачи парням!
    andrefino13
    andrefino13 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 18:51
    Если Гайч заиграет, а думаю заиграет, то Чалов сядет на лавку... Но ЦСКА это не выгодно, значит Чалова надо впарить кому-то, иначе потеря потерь.
    oFANATo
    oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 18:43
    Рывок Гаича действительно впечатлил
    но больше меня впечатлило как наш "танк" оттер плечом игрока Химок на такой скорости и первым был на мяче.
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы
    сегодня в 18:40
    ЦСКА с победой!!!!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 18:38, ред.
    Пока только потенциал оцениваю. Меня очень привлёк бег. Настолько красиво и резко бежит, что я засмотрелся. Для рослого парня это редкость. Кстати он и в штангу попал именно из-за скорости, тк ударил чуть сильнее чем нужно. Но без этого равка он не догнал бы прострел. Лишь бы не захандрил. Заиграет Влашич и тройка Влашич, гайч, Чалов наведёт шороху. Я уверен
    galem72
    galem72
    сегодня в 18:38
    Чалый снова сегодня прокачал. Суперфорварда взрастили на иппо. ))
    viv
    viv
    сегодня в 18:37
    Важная первая победа и важные первые три очка.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ andrefino13 (раскрыть)
    сегодня в 18:37
    Алан играет очень нестабильно. А в последнее время больше лечится . Лично меня он удивил, но это ж Химки. Ну а по поводу Влашича наши оценки противоположны.
    На этом все.
    andrefino13
    andrefino13
    сегодня в 18:36
    Если бы Семина не ушли, в Локо тоже бы выходили одни россияне и Крыховяк Чорлука в помощь.
    andrefino13
    andrefino13 ответ Великолепный (раскрыть)
    сегодня в 18:33
    А это не уникальная ситуация, а показатель того, кто работает, а кто покупает....
    cska1948
    cska1948 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    сегодня в 18:32
    Спроси у жены Федуна.
    andrefino13
    andrefino13 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 18:25, ред.
    А чем тебя удивил Дзагоев?, кто понимает в футболе, даже близко не рассматривает Влашича конкурентом Дзагоеву, Влашич индивиундалист, а Дзага делает футбол ЦСКА красивым, потянул заднюю, это месяц, но то что он в порядке, сегодня не удивило, а было приятно. Пока Дзага был на поле, ЦСКА играл в футбол.
    navigators
    navigators
    сегодня в 18:25
    Всех армейцев с победой!
    ЦСКА сыграл на своём уровне, несмотря на отсутствие в стартовом составе легионеров. От "Химок" же ожидал большего. Ну да лиха беда начало.
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 18:24
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      сегодня в 18:24, ред.
      Что бы купить матч Гинер деньги жене Федуна переводил или все же непосредственно в Химки?
      oFANATo
      oFANATo ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      сегодня в 18:23, ред.
      А причем здесь почта?
      ИКС Холдинг — новый генеральный спонсор ПФК ЦСКА ..
      А Почта РФ просто арендует офисные помещения на ВЭБ Арене..
      bratskij
      bratskij
      сегодня в 18:22
      Как не странно из всего матча огорчил только АЛАН со своей травмой.
      particular
      particular
      сегодня в 18:21
      Солидная игра и уверенная победа! Хороший старт ЦСКА!
      При расслабоне в завершении матча Акинфееву пришлось спасать и метаться..:)
      Альфи
      Альфи
      сегодня в 18:21
      Ну С ПОБЕДОЙ КОНИ!
      если уверенно идешь (даже по пустыне, где не видно пути) - за тобой... всегда пойдет удача
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 18:18, ред.
      Победа ЦСКА на классе
      неожиданный выбор состава на игру
      предложил Ганчаренко
      никто наверно и не предполагал
      что в старте будут одни игроки россияне

      Костя Кучаев сегодня молодцом гол и голевая передача. Заслужил что признали лучшим игроком матча.
      Аланчика с первым голом и здоровья.
      Акинфеева с очередным сухарем.
      Новичек Гайч впечатлил хватило пяти минут что бы практически забить гол. Но перекладина спасла Химки от разгромного счета.
      Адвокат 76
      Адвокат 76
      сегодня в 18:18
      ЦСКА с победой!!!
      ermak6848
      ermak6848
      сегодня в 18:15
      С почином армейцы!!!
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      сегодня в 18:14
      Ни одного легионера в старте!
      Респект Почте.
      Футбол, конечно, среднего качества был, но для унижения МиниПигов хватало.
      Дзагоеву нужно заканчивать с футболом и перестать мучать и себя, и клуб.
      ОВВ 74
      ОВВ 74 ответ ildar_3871 (раскрыть)
      сегодня в 18:14, ред.
        Gahi
        Gahi
        сегодня в 18:12
        ЦСКА с победой, как дальше будет играть Гайч не понятно, если с 6 метров не забивает. Химкам нужно продолжать играть так как играли в конце матча. Удачи
        cska1948
        cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        сегодня в 18:12
        Не перехвалите...
        Red-blue oldhorse
        Red-blue oldhorse
        сегодня в 18:11
        Ну что с почином ребятки! Кучаю и Дзаге респект, Дольфи с почином! Всем здоровья и удачи.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        сегодня в 18:10
        Интересно было посмотреть на игру ЦСКА без Влашича, да еще и к тому же совсем без легионеров. В итоге справились без особых проблем. А в первые полчаса вообще штук пять могли положить, но и парочки вполне хватило. Удивил Дзагоев, очень хорошо сыграл , но с "хрусталем" надо аккуратнее обращаться. Очередная травма и снова родной уже лазарет. В целом армейцы победили на классе, не особо напрягаясь.
        Всех болельщиков с началом нового сезона!!!
        ЦСКА с победой!!!
        Всем здоровья.
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