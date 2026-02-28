Top.Mail.Ru
Дзюба: «Надо делать нормальный VAR»

сегодня, 14:52
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Нападающий футбольного клуба «Акрон» из Тольятти Артем Дзюба подчеркнул необходимость внедрения эффективной системы видеоассистента рефери (VAR) в российский футбол. Это заявление было сделано им в беседе с журналистами.

Сегодня «Акрон» проиграл «Оренбургу» в гостевом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:2. На 37-й минуте встречи Дзюба забил гол, который, однако, был отменен после вмешательства VAR из-за положения вне игры.

«Видно, что у людей там по геометрии уверенная троечка. Надо делать нормальный VAR», — сказал Дзюба.

