Дзюба: «Надо делать нормальный VAR»

сегодня, 14:52

Нападающий футбольного клуба «Акрон» из Тольятти подчеркнул необходимость внедрения эффективной системы видеоассистента рефери ( VAR ) в российский футбол. Это заявление было сделано им в беседе с журналистами.

Сегодня «Акрон» проиграл «Оренбургу» в гостевом матче 19-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) со счетом 0:2. На 37-й минуте встречи Дзюба забил гол, который, однако, был отменен после вмешательства VAR из-за положения вне игры.