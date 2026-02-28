Гендиректор «Балтики» считает, что команда провела хороший матч с «Зенитом»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов поделился своим мнением о матче 19-го тура Российской премьер-лиги между его командой и «Зенитом». По его словам, встреча получилась равной, несмотря на то, что питерский клуб одержал победу со счетом 1:0.
«В первом тайме, наверное, все-таки „Зенит“ нас придавил, мы больше оборонялись, а во втором тайме была абсолютно равная игра, моменты были у тех и у других. Могу сказать, что наши парни молодцы, хорошо провели матч, это первая игра [после зимнего перерыва], они не дрогнули перед „Зенитом“ и стадионом, где 30 тыс. болельщиков. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам, их было хорошо слышно, поддержка нам сильно помогла в этом равном бою», — сказал Измайлов.
После 19 туров «Зенит» возглавляет таблицу чемпионата с 42 очками, в то время как «Балтика» занимает пятое место с 35 очками. В следующем туре «Зенит» отправится в гости к «Оренбургу» 8 марта, а «Балтика» днем ранее встретится с «Ростовом» на выезде.
Лестер я не видел, следовательно, и сказать ничего не могу. А с норвегами сравнить можно, ты прав. Обе команды очень организованные, играют в похожей манере, и заставили себя Уважать.
Лестер я не видел, следовательно, и сказать ничего не могу. А с норвегами сравнить можно, ты прав. Обе команды очень организованные, играют в похожей манере, и заставили себя Уважать.
прицельно в угол головой !!!
...Я всё пытался "Балтику" и "Лестера" сравнить!
Теперь меняю аппетит!
Команда Талалаева пусть будет,
Почти как норды -"Будё/Глимт...!!!
прицельно в угол головой !!!
...Я всё пытался "Балтику" и "Лестера" сравнить!
Теперь меняю аппетит!
Команда Талалаева пусть будет,
Почти как норды -"Будё/Глимт...!!!