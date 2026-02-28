Top.Mail.Ru
Гендиректор «Балтики» считает, что команда провела хороший матч с «Зенитом»

сегодня, 00:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов поделился своим мнением о матче 19-го тура Российской премьер-лиги между его командой и «Зенитом». По его словам, встреча получилась равной, несмотря на то, что питерский клуб одержал победу со счетом 1:0.

«В первом тайме, наверное, все-таки „Зенит“ нас придавил, мы больше оборонялись, а во втором тайме была абсолютно равная игра, моменты были у тех и у других. Могу сказать, что наши парни молодцы, хорошо провели матч, это первая игра [после зимнего перерыва], они не дрогнули перед „Зенитом“ и стадионом, где 30 тыс. болельщиков. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам, их было хорошо слышно, поддержка нам сильно помогла в этом равном бою», — сказал Измайлов.

После 19 туров «Зенит» возглавляет таблицу чемпионата с 42 очками, в то время как «Балтика» занимает пятое место с 35 очками. В следующем туре «Зенит» отправится в гости к «Оренбургу» 8 марта, а «Балтика» днем ранее встретится с «Ростовом» на выезде.

112910415
сегодня в 10:09
очень грамотно сыграли, очень !
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:01
Приветище, Дружище!!!
Лестер я не видел, следовательно, и сказать ничего не могу. А с норвегами сравнить можно, ты прав. Обе команды очень организованные, играют в похожей манере, и заставили себя Уважать.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:57
...Привет,Минхерц! А гол то какой получился с приличного расстояния
прицельно в угол головой !!!
...Я всё пытался "Балтику" и "Лестера" сравнить!
Теперь меняю аппетит!
Команда Талалаева пусть будет,
Почти как норды -"Будё/Глимт...!!!
Capral
Capral
сегодня в 09:47
С точки зрения стратегии- почти идеальный матч. Выдержали 1-й тайм, сознательно отдали инициативу, выжали из Зенита все соки, а во 2-м тайме навязали свой футбол подуставшему сопернику. В этом случае стоит похвалить Талалаева.
basmwyfg6zg8
basmwyfg6zg8
сегодня в 09:20, ред.
Молодец, что не обмолвился об отмене гола. Зрелый мужик.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 08:57
Да, хорошо сыграли, но судья..........
Виктор Сергеевич
Виктор Сергеевич
сегодня в 08:50
Здравствуйте, если можно, замените материальный приз на ещё один vip.
